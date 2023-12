An verkaufsoffenen Sonntagen einzukaufen, kann besonders entspannt sein. Wir verraten, wo und wann Kaufsonntage in NRW stattfinden.

Kaufsonntage Verkaufsoffene Sonntage 2024 in NRW: Veröffentlichte Termine

Essen. Verkaufsoffene Sonntage in NRW: Wann die Geschäfte in Nordrhein-Westfalen für den Sonntagseinkauf öffnen, erfahren Sie in unserem Überblick.

In der Adventszeit gibt es in vielen NRW-Städten verkaufsoffene Sonntage.

Wann in welchen Städten und Kreisen in NRW verkaufsoffene Sonntage sind, erfahren Sie an dieser Stelle.

Sonntags shoppen und bummeln gehen - das ist in vielen Städten in NRW auch 2024 an einigen Sonntagen möglich. In unserem Überblick für NRW haben wir die verkaufsoffenen Sonntage nach Städten/Kreisen und Regionen aufgelistet.

Dann dürfen Geschäfte sonntags zwischen 13 und 18 Uhr öffnen. Es gibt aber keine Verpflichtung, nach der Ladenbesitzer auch am Sonntag öffnen müssen. Deshalb kann es durchaus sein, dass nicht alle Geschäfte in Ihrer Stadt oder in dem jeweiligen Einkaufscenter bei einem verkaufsoffenen Sonntag geöffnet haben.

Ruhrgebiet

Bochum

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

Bottrop

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

Dortmund

21. April 2024: City

Duisburg

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

Essen

14. Januar 2024: Innenstadt (Essener Wintertraum, ehemals Essen on Ice)

10. März 2024: Steele (Gilde der Marktschreier)

17. März 2024: Werden (Frühlingsfest mit Stoff- und Tuchmarkt)

7. April 2024: Rüttenscheid (Techno-Classica)

14. April 2024: Altenessen (Frühjahrskirmes)

12. Mai 2024: Innenstadt (Essen Original) und Steele (Steeler Weinfestival)

26. Mai 2024: Kettwig (Frühlingsfest) und Kupferdreh (Kupferdreh Karibisch)

9. Juni 2024: Werden (Wein und Kunst) und Borbeck (Borbecker Autoschau mit Classic Day)

16. Juni 2024: Rüttenscheid (Kunstmeile)

Gelsenkirchen

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

Hattingen

7. April 2024: Innenstadt (Hattinger Frühlingsfest)

2. Juni 2024: Innenstadt (2024 Altstadtfest)

6. Oktober 2024: Innenstadt (Herbstmarkt / Panhasfest)

15. Dezember 2024: Innenstadt (Nostalgischer Weihnachtsmarkt)

Herne

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

Kreis Mettmann

5. Mai 2024: Velbert (Europafest)

22. September 2024: Velbert (Schlangenfest)

15. Dezember 2024: Velbert (Weihnachtsmarkt am Offers)

Für Wülfrath, Monheim, Mettmann, Ratingen, Heiligenhaus, Erkrath, Haan, Hilden und Langenfeld sind für 2024 noch keine Termine bekannt.

Mülheim an der Ruhr

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

Oberhausen

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

KreisRecklinghausen

7. Januar 2024: Haltern am See

Für Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Gladbeck, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop sind 2024 noch keine Termine bekannt

Witten

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

Wuppertal

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

Westfalen

Bielefeld

7. April 2024: Stadtmitte (Straßenkunstfestival Hut ab!)

21. April 2024: Heepen (Heeper Frühling)

9. Juni 2024: Heepen (Heeper Sommer) und Sennestadt (Sennestadtfest)

25. August 2024: Brackwede (Schweinemarkt)

1. September 2024: Heepen (Heeper Ting)

15. September 2024: Jöllenbeck (Jürmker Herbstmarkt) und Sennestadt (Sennestädter Herbst)

29. September 2024: Schildesche (Schildescher Stiftsmarkt)

13. Oktober 2024: Brackwede (Glückstalertage)

8. Dezember 2024: Brackwede (Adventsmarkt) und Heepen (Adventsmarkt)

15. Dezember 2024: Stadtmitte (Weihnachtsmarkt)

Ennepe-Ruhr-Kreis

7. April 2024: Herdecke (Frühlingsfest)

Für Schwelm, Sprockhövel, Breckerfeld, Ennepetal, Wetter und Gevelsberg sind 2024 noch keine Termine bekannt.

Hagen

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

Hamm

7. April 2024 (Hammer Mobilitätstag)

29. September 2024 (Genussfest)

27. Oktober 2024 (Hamms bunter Herbst)

15. Dezember 2024 (Familienweihnacht)

Die Genehmigungsverfahren dieser verkaufsoffenen Sonntage laufen noch.

Hochsauerlandkreis

10. März 2024: Meschede (Mescheder Frühling)

21. April 2024: Schmallenberg (Frühlingseinkauf)

5. Mai 2024: Meschede (Maisonntag)

13. Oktober 2024: Schmallenberg (Herbsteinkauf)

8. Dezember 2024: Schmallenberg (Weihnachtsmarkt)

Die Einkaufswelt Winterberg hat regelmäßig sonntags geöffnet. Eine Übersicht aller verkaufsoffenen Sonntage finden Sie hier.

Für Arnsberg, Bestwig, Brilon, Marsberg, Olsberg und Sundern sind 2024 noch keine Termine bekannt

Menden

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

Kreis Olpe

21. April 2024: Lennestadt-Altenhundem (Frühlingsmarkt)

20. Oktober 2024: Lennestadt-Altenhundem (Herbstmarkt)

Für Attendorn, Drolshagen, Finnentrop, Kirchhundem, Olpe und Wenden sind 2024 noch keine Termine bekannt.

KreisUnna

27. Oktober 2024: Werne (Sim-Jü-Kirmes)

Für Bergkamen, Fröndenberg, Bönen, Holzwickede, Kamen, Lünen, Selm, Schwerte und Unna (Stadt) sind 2024 noch keine Termine bekannt.

Paderborn

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

Kreis Soest

7. April 2024: Lippstadt (Lippstädter Lenz)

21. April 2024: Erwitte (Frühlingsmarkt)

5. Mai 2024: Geseke (Gösselkirmes)

2. Juni 2024: Lippstädter Innenstadt (Altstadtfest)

14. Juli 2024: Bad Sassendorf (Sälzermarkt)

8. September 2024: Lippstadt (Cullinaire)

Voraussichtlich am 29. September 2024: Geseke (Hexenstadtfest)

Voraussichtlich am 29. September 2024: Werl (Michaeliswoche)

13. Oktober 2024: Anröchte (Herbstkirmes)

20. Oktober 2024: Lippstadt (Lippstädter Herbstwoche)

27. Oktober 2024: Ense (Allerheiligenmarkt)

8. Dezember 2024: Lippstadt (Weihnachtsmarkt)

8. Dezember 2024: Soest (Weihnachtsmarkt)

Für Lippetal, Möhnesee, Rüthen, Warstein, Welver und Wickede sind 2024 noch keine Termine bekannt.

Niederrhein und Rheinland

Aachen

Aktuell sind keine Termine für 2024 bekannt.

Bonn

Aktuell sind keine Termine für 2024 bekannt.

Dinslaken, Voerde und Hünxe

7. April 2024: Dinslaken (Fahrradfrühling)

26. Mai 2024: Dinslaken (Dinslaken genießen)

25. August 2024: Dinslaken (DIN-Tage)

22. September 2024: Dinslaken-Hiesfeld (Dorffest)

6. Oktober 2024: Dinslaken (Craft Beer Festival)

15. Dezember 2024: Dinslaken (Advent an der Burg)

Für Voerde und Hünxe sind aktuell keine Termine bekannt.

Düsseldorf

10. März 2024: Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt und Kaiserswerth (Messe ProWein)

27. März 2024: Eller (Ostermarkt)

12. Mai 2024: Benrath (Benrather Maimarkt)

2. Juni 2024: Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt (Messe Drupa)

18. August 2024: Oberkassel (Luegalleefest)

1. September 2024: Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt (Messe Caravan)

8. September 2024: Eller (Gumbertstraßenfest) und Kaiserswerth (Kaiserswerth feiert)

22. September 2024: Pempelfort und Derendorf (Nordstraßenfest)

13. Oktober 2024: Eller (Künstlermarkt)

1. Dezember 2024: Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt (Weihnachtsmärkte)

8. Dezember 2024: Benrath, Eller, Kaiserswerth, Oberkassel, Pempelfort und Derendorf (Weihnachtsmärkte)

Emmerich, Rees und Isselburg

26. Mai 2024: Rees (Stadtfest)

13. Oktober 2024: Rees (Rheinfest)

Für Emmerich und Isselburg sind 2024 noch keine Termine bekannt.

Kleve und Umgebung

29. September 2024: Kleve (Stadtfest)

1. Dezember 2024: Kleve (Klever Advent)

Köln

Für Köln sind 2024 noch keine Termine bekannt.

Krefeld

7. Januar 2024: Mit Schwung in 2024

5. Mai 2024: Märkte für Genießer und Pottbäckermarkt

9. Juni 2024: Kultur findet Stadt(t)

22. September 2024: Krefeld Pur

15. Dezember 2024: Weihnachts-Shopping

Leverkusen

28. April 2024: Leverkusen-Wiesdorf (Frühlingsfest)

5. Mai 2024: Leverkusen-Opladen (Frühlingsmarkt)

28. Juli 2024: Leverkusen- Opladen (Stadtfest mit Kirmes)

29. September 2024: Leverkusen-Wiesdorf (Herbstfest mit Herbstkirmes)

13. Oktober 2024: Leverkusen-Opladen (Herbstmarkt)

3. November 2024: Leverkusen-Wiesdorf (Musik- und Familienfest LEVlive)

1. Dezember 2024: Leverkusen-Wiesdorf (Christkindchenmarkt)

8. Dezember 2024: Leverkusen Opladen (Weihnachtsmarkt)

Moers und Umgebung

7. April 2024: Teile der Moerser Innenstadt (Moerser Frühling)

Mönchengladbach

Für 2024 sind noch keine Termine bekannt.

Rheinberg, Xanten und Umgebung

24. März 2024: Xanten (Ostermarkt Xantener Frühling)

14. Juli 2024: Xanten (Deutsch-Holländischer Stoffmarkt)

8. September 2024: Xanten (Classic Cars Day)

13. Oktober 2024: Xanten (Herbstmarkt)

Für Rheinberg sind 2024 noch keine Termine bekannt.

Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

7. April 2024: Wesel (Frühlingsfest)

28. April 2024: Alpen (Großes Frühlingsfest zu 950 Jahre Alpen)

13. Oktober 2024: Alpen (Herbstfest)

27. Oktober 2024: Wesel (Historisches Hansefest)

10. Dezember: Alpen (Nikolausmarkt)

Für Hamminkeln und Schermbeck sind 2024 noch keine Termine bekannt.

Münsterland

Bocholt

28. April 2024: Innenstadt (Bocholt blüht und Oldtimerfestival)

29. September 2024: Innenstadt (Bokeltsen Treff)

3. November 2024: Innenstadt (Lichtersonntag)

15. Dezember 2024: Innenstadt (Weihnachtsmarkt)

Lüdinghausen

7. Januar 2024 (Westfälischer Wintermarkt)

28. April 2024 (Lüdinghauser Frühling)

15. September 2024 (Stadtfest)

3. November 2024 (Kartoffelfest)

Haltern am See

an jedem ersten Sonntag im Monat

Ausnahme: Wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, so verschiebt sich der verkaufsoffene Sonntag auf den zweiten Sonntag im Monat.

Münster

Aktuell sind für 2024 keine Termine bekannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit