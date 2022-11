Weihnachtsmarkt Bochum: Start, Programm, Öffnungszeiten

Bochum. Am 17. November startet der Weihnachtsmarkt in der Bochumer Innenstadt. Das Programm, die Höhepunkte und was es in diesem Jahr Neues gibt.

In wenigen Tagen startet der Weihnachtsmarkt in der Bochumer Innenstadt. Hier gibt’s alle wichtigen Infos für die Besucher.

Wann beginnt der Bochumer Weihnachtsmarkt 2022?

Der Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag, 17. November, um 18 Uhr eröffnet.

Wie lange geht der Bochumer Weihnachtsmarkt 2022?

Der Weihnachtsmarkt läuft bis Freitag, 23. Dezember.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Die 200 Stände sind von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Die meisten Gastro- und Imbissbetriebe bleiben bis 22 Uhr geöffnet. Am Totensonntag, 20. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Was kostet ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt?

Nach wie vor ist ein Besuch auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt kostenlos – anders als etwa beim „Cranger Winterzauber“ in Herne, wo erstmals zwei Euro Eintritt erhoben werden. Vereinzelt haben Schausteller angekündigt, wegen der extrem gestiegenen Kosten die Preise anpassen zu müssen. Die Bochum Marketing GmbH als Veranstalter kündigt indes an, dass die Preise weitgehend stabil bleiben. Glühwein und Bratwurst sollen in der Regel 3,50 Euro kosten.

Hat die Energiekrise Folgen für den Bochumer Weihnachtsmarkt?

Die Bochum Marketing GmbH als Veranstalter muss 20 Prozent des regulären Energiebedarfs einsparen. Das soll gelingen, indem die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt erst um 16.30 Uhr (bisher 16 Uhr) eingeschaltet wird. Nach dem 23. Dezember ist komplett Schluss mit der Fest-Beleuchtung. In früheren Jahren blieb sie bis Januar/Februar in Betrieb.

Welche Attraktionen gibt es?

Alle Klassiker des Bochumer Weihnachtsmarktes sind wieder am Start: der Mittelaltermarkt mit Gauklern und Vagabunden, Handwerkern und Händlern, Garköchen und Tavernenwirten an der Pauluskirche, der Märchenwald und die Kunststoff-Eisstockbahn auf dem Boulevard sowie die Lichtskulpturen u.a. mit zwei acht und elf Meter hohen Lichtkegeln. Eine Neuauflage feiert die „Rentier-Lounge“ von Oliver Bartkowski mit wechselnden Kulturveranstaltungen in einem leerstehenden Ladenlokal auf der Huestraße. Zu Gast sind u.a. Jay Oh, Esther Münch, Thomas Anzenhofer und Mambo Kurt. Karten können ab Sonntag (13.) kostenfrei unter bochumer-kreativ-rallye.de reserviert werden. Am 11. Dezember ist verkaufsoffener Sonntag.

Gibt es wieder den Fliegenden Weihnachtsmann?

Seit 2009 schwebt der Artist Falko Traber als Fliegender Weihnachtsmann in seinem Schlitten an einem Stahlseil in 33 Metern Höhe über den Dr.-Ruer-Platz. So auch in diesem Jahr. Flugzeiten sind täglich um 17 und 19 Uhr. Unterwegs erzählt der Rotrock eine Weihnachtsgeschichte. Freitags, samstags und sonntags wird er zusätzlich an einem Seil zur Erde heruntergleiten.

Was ist neu auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt?

Auf der Huestraße wird erstmals eine Flohmarkthütte aufgebaut. „So können auch Privatpersonen tageweise einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt buchen, um hochwertige Gebrauchtwaren anzubieten“, sagt BO-Marketing-Sprecher Christian Krumm. Gefragt sind Weihnachtsdeko, Spielsachen, Antiquitäten, Geschenkartikel und Winterbekleidung. Die Standgebühr kostet montags bis donnerstags täglich 25 Euro, freitags bis sonntags 30 Euro. Die Wochenenden sind bereits ausgebucht. Anmeldungen auf bochumer-weihnacht.de.

Gibt es wieder den Weihnachtspass?

Ja. Der Pass umfasst 31 Rabatt-Coupons und kostet wie im Vorjahr neun Euro. Verkaufsstart ist am 17. November, 10 Uhr, in der Tourist-Info an der Huestraße 9, in der Mayerschen Buchhandlung an der Kortumstraße 69 und im Acora-Hotel am Nordring 44. Es werden 5000 Pässe angeboten.

Wie komme ich mit dem Auto zum Bochumer Weihnachtsmarkt?

In der Innenstadt stehen zentral und in den Randbezirken zehn Parkhäuser zur Verfügung. Eine Stunde Parken kostet hier 1,60 Euro. Der Höchstbetrag (Tagessatz für 24 Stunden) beträgt 14,40 Euro. Über das Angebot und die aktuell freien Plätze informiert die Bochumer Wirtschaftsentwicklung online auf parken-in-bochum.de.

Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bochumer Weihnachtsmarkt?

Einen auto- und damit stressfreien Besuch des Weihnachtsmarktes ermöglicht die Bogestra. Nachtschwärmer können zusätzlich die Nachtexpresslinien an den Wochenenden nutzen. Auf bogestra.de können die günstigsten Verbindungen in die City abgerufen werden. Achtung: Anders als auf dem Weihnachtsmarkt gilt in Bussen und Bahnen nach wie vor die Maskenpflicht. Es drohen 150 Euro Bußgeld.

Gibt es Corona-Schutzmaßnahmen?

Stand jetzt wird es keinerlei Corona-Maßnahmen auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt geben. n den Glühweinhütten mussten Masken getragen werden.

Wo erhalte ich mehr Informationen?

Die Bochum Marketing GmbH informiert im Internet auf bochumer-weihnacht.de ausführlich über den Bochumer Weihnachtsmarkt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

