Weihnachten 2022 Weihnachtsmarkt in Mülheim: Das sind die Planungen für 2023

Mülheim. Auch in diesem Advent werden in Mülheim wieder verschiedene Weihnachts- und Adventsmärkte veranstaltet. Die große Übersicht zur Weihnachtszeit.

Bevor sich Weihnachten in Mülheim nähert, stehen in der Adventszeit wieder eine Reihe von traditionellen Veranstaltungen in der Stadt auf dem Programm.

Wie laufen die Planungen und welche Neuheiten gibt es? Wir geben einen Überblick über die geplanten Events in der Vorweihnachtszeit.

Adventsmarkt in der Mülheimer Altstadt

„Alles paletti“, konnte Organisator Rolf Schulze vom Verein Pro Altstadt jüngst verkünden, als der ein oder andere nach der erneuten Absage des Saarner Nikolausmarktes auch um den Traditionsmarkt zwischen Hagdorn, Muhrenkamp und Kettwiger Straße bangte.

Persönliche Wünsche können auf einem Baum auf dem Adventsmarkt in der Mülheimer Altstadt hinterlassen werden. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Grund zur Sorge gibt es aber ganz offenbar nicht. Im Gegenteil: Der Adventsmarkt findet zum 24. Mal statt, feiert im kommenden Jahr sein silbernes Jubiläum. Über den Status des Geheimtipps der früheren Jahre ist er längst hinaus.

Die beleuchteten Gassen laden zum Bummeln ein und die 50 Stände sorgen bis zum dritten Advent für weihnachtliche Vorfreude. In der Kettwiger Straße nimmt der Nikolaus die Wünsche der Kinder entgegen.

„Es ist ein Markt, der zwar kommerziell ist, aber auch auf breiten gemeinnützigen und privaten Füßen steht“, brachte es Schulze im vergangenen Jahr auf den Punkt. Schulen, Vereine und Initiativen aus der gesamten Stadt sind involviert.

Rückblick auf 2022:Mülheimer Altstadt: Was der beschauliche Adventsmarkt bietet Datum: 1. bis 17. Dezember

1. bis 17. Dezember Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Weihnachtstreff statt Weihnachtsmarkt in Mülheim

„Kurz durchatmen, nettes Pläuschchen halten und die Vorweihnachtszeit in Ruhe genießen“: So wirbt die Mülheimer Marketing- und Tourismus GmbH (MST) für den Weihnachtstreff, der zwischen Forum und Synagogenplatz abgehalten wird. An Letzterem steht auch wieder der große geschmückte Weihnachtsbaum, der neben dem Kinderkarussell das Highlight darstellt.

Der große, geschmückte Weihnachtsbaum am Synagogenplatz ist der Hingucker auf dem Mülheimer Weihnachtstreff. Eröffnet wird dieser traditionell mit Blasmusik. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Von Glühwein und Kakao über Reibekuchen und Bratwurst bis zu Crèpes und gebrannten Mandeln gibt es für alle Besucherinnen und Besucher jede Menge Leckereien.

Nachdem der früher bis zum Ende der Schloßstraße führende Weihnachtsmarkt immer weiter geschrumpft ist, folgte irgendwann die Umfirmierung in „Weihnachtstreff“. Über den Hauptbahnhof, den Kaiserplatz und die Stadtmitte ist der Treff auch bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Ein im vergangenen Jahr diskutierter Umzug auf den Rathausmarkt wurde von der MST zwar begrüßt, die Händler seien aber nur bei einem erfolgversprechenden Konzept zu begeistern. Zudem wurden zwei Jahre als Planungshorizont angegeben. Da ein Umbau des Platzes in der Diskussion steht, wird der Weihnachtstreff wohl auch in der näheren Zukunft auf der Schloßstraße verbleiben.

Datum: 21. November bis 23. Dezember

21. November bis 23. Dezember Öffnungszeiten: Täglich 11 bis 20 Uhr

Mülheimer Schiffsweihnacht feiert Rückkehr

Weil die Schleuseninsel infolge der Flutkatastrophe im vergangenen Winter noch gesperrt war, wurde aus der Schiffs- kurzerhand die Hafenweihnacht. In diesem Jahr gibt es am erste Advent das Comeback an alter Stelle – dafür aber wieder nur an einem Wochenende.

Immer ein Hingucker: Die beleuchteten Schiffe der Weißen Flotte bei der Mülheimer Schiffsweihnacht. Foto: Mülheimer Marketing- und Tourismus GmbH

Zur Schiffsweihnacht locken die Stände mit selbst gemachten Produkten und weihnachtlichen Leckereien. Zu entdecken gibt es Schmuck, Deko, Bekleidung sowie auch Kunstobjekte aus upgecycelten Produkten. Die beleuchteten und geschmückten Schiffe der Weißen Flotte sind das optische Highlight. Das Haus Ruhrnatur bietet außerdem zahlreiche kostenlose Aktionen für Kinder.

Auf der Internetseite der MST besteht noch die Möglichkeit, sich auch als Händlerin oder Händler für die Veranstaltung zu bewerben. Hier gibt es Bilder von vergangenen Ausgaben der Mülheimer Schiffsweihnacht.

Datum: 1. bis 3. Dezember

1. bis 3. Dezember Öffnungszeiten: Freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr

Broicher Schlossweihnacht

Eine besondere Note haben die Weihnachtsveranstaltungen im und rund um Schloß Broich: Die Schlossweihnacht ist gleichzeitig ein Mittelaltermarkt. Es ist keine Seltenheit, dort Ritter und Burgfräuleins, Handwerksleute und Hofnarren anzutreffen. Wer im Gewand kommt, bekommt ermäßigten Eintritt.

Bei der Broicher Schlossweihnacht spielt sich alles im Mittelalter ab. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Statt zuckerhaltiger Limonade gibt es leckeren Met, statt Backfisch wird Geräuchertes angeboten. An den verschiedenen Zelten können die Gäste auch dem Schmied live bei der Arbeit zusehen und vergangene Weihnachtsbräuche erleben.

Von dem historischen Krippenspiel, bei dem – ganz nach Mittelalterart – sogar die Maria von einem Mann gespielt wird, lassen sich auch die Erwachsenen verzaubern. Die auf Latein vorgetragene Weihnachtsgeschichte wird extra ins Mittelhochdeutsche übersetzt.

Die Schlossweihnacht findet am zweiten und dritten Adventswochenende an jeweils zwei Tagen statt. Mehrere Busse halten praktisch vor der Tür, der Zugang zur Straßen- und U-Bahn befindet sich auf der anderen Straßenseite. Auf dem Parkplatz am Ringlokschuppen kann kostenlos geparkt werden.

Datum: 9./10. und 16./17. Dezember

9./10. und 16./17. Dezember Öffnungszeiten: Samstags von 13 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr

Samstags von 13 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene 8 Euro, Kinder bis 14 Jahren 4 Euro, Familien 20 Euro (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder), Gewandete 6 Euro, Gäste mit Behindertenausweis 6 Euro, Kinder unter Schwertmaß (ein Meter) haben freien Eintritt.

Weihnachtsmarkt in Mülheim: Was wird aus dem Saarner Nikolausmarkt?

Der 6. Dezember war in den vergangenen Jahren nicht nur für viele Mülheimerinnen und Mülheimer, sondern auch für Gäste aus der Umgebung mit einer Fahrt nach Saarn verbunden. Auf der Düsseldorfer Straße wurde es speziell in den Abendstunden oft richtig voll.

Über hundert Stände säumten das Saarner Dorf. Neben den Geschäftsinhabern stellten auch auswärtige Händler ihr Kunsthandwerk aus, Vereine nutzten den Markt als Werbe- und Einnahmemöglichkeit.

Bis 2019 war es an jedem 6. Dezember voll im beleuchteten Dorf von Mülheim-Saarn. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Doch nach zwei coronabedingten Absagen hat es bis heute noch keine Neuauflage gegeben. Im August mussten die Verantwortlichen der Werbegemeinschaft Saarn (WGS) erneut das Handtuch werfen. Mit in der Spitze bis zu 30.000 Besucherinnen und Besuchern hatte der beliebte Markt zuletzt die Dimension einer Großveranstaltung, wurde aber ehrenamtlich organisiert – das war am Ende von der WGS nicht mehr zu stemmen.

Auch die gestiegenen Stromkosten wären für die Organisatorinnen und Organisatoren schwer zu kalkulieren und vor allem nicht an die vielen ehrenamtlichen Händlerinnen und Händler weiterzugeben gewesen.

Hat der Nikolausmarkt noch eine Zukunft? Im Moment schwer zu sagen, denn dem Vorstand fehlt die Menpower und die Unterstützung aus den eigenen Reihen. Nur mit tatkräftiger Mithilfe sowie potenten Sponsoren wäre die bis 2019 so beliebte Veranstaltung noch zu retten.

Lesen Sie auch:Kommt der nächste Weihnachtshit aus Mülheim?

Weihnachten auf der Weißen Flotte

Der Nikolaus entert die Weiße Flotte! An drei Tagen dürfen sich die Kinder auf eine lecker gefüllte Tüte freuen, die Erwachsenen auf Kaffee und Kuchen. Wollen auch die Kinder Kuchen essen, ist eine zusätzliche Vorbestellung notwendig. In der Touristinfo der MST und im Schifffahrtsbüro sind zudem Fragebögen erhältlich, damit der Nikolaus jedem Kind eine persönliche Nachricht übermitteln kann.

Datum: 4./5./6. Dezember

4./5./6. Dezember Fahrtzeiten: 17-19 Uhr vom Wasserbahnhof aus

17-19 Uhr vom Wasserbahnhof aus Preis: 20 Euro pro Person

Die Weiße Flotte in Mülheim bietet vor Weihnachten besondere Touren an. Foto: FUNKE FOTO Services

Ein adventliches Frühstück an Bord können Gäste bei zwei dreistündigen Touren vom Wasserbahnhof in Richtung Kettwig und zurück erleben. Die Frühstücksfahrt bietet außergewöhnliche Eindrücke vom winterlichen Ruhrtal und ein reichhaltiges Buffet vom Heißener Hof. Im Fahrpreis enthalten: Schifffahrt, Frühstücksbuffet mit Produkten aus regionaler Landwirtschaft, zwei Tassen Kaffee.

Datum: 10. Dezember

10. Dezember Fahrtzeiten: 10-13 Uhr und 15 bis 18 vom Wasserbahnhof aus

10-13 Uhr und 15 bis 18 vom Wasserbahnhof aus Preis: 34 Euro pro Person

