Allwetterzoo Münster: Darum lohnt ein Besuch auch bei Regen

Der Allwetterzoo in Münster ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien in NRW. Ein Teil der Wege ist hier überdacht.

Münster. Der Allwetterzoo Münster ist ein beliebtes Ausflugsziel in NRW. Wir haben alle Infos zusammengefasst, die Sie vor ihrem Besuch kennen sollten.

Der Allwetterzoo Münster ist ein lohnenswertes Ausflugsziel für Familien in NRW - auch bei schlechterem Wetter.

ist ein lohnenswertes Ausflugsziel für Familien in NRW - auch bei schlechterem Wetter. Zoo Münster: Rund ein Kilometer der Wege ist überdacht.

Rund ein Kilometer der Wege ist überdacht. Alle Informationen zu Tickets, Anreise, Öffnungszeiten und mehr finden Sie bei uns.

Der Allwetterzoo lockt zahlreiche Besucher nach Münster und gehört deshalb auch zu den Freizeittipps für Familien mit Kindern in NRW. Als Nachfolger des alten Münsteraner Zoos wurde er 1974 neu eröffnet. Die Tierhäuser sind mit überdachten Wegen verbunden - daher der Name "Allwetterzoo". Rund ein Kilometer des insgesamt fünf Kilometer langen Wegenetzes ist überdacht.

Doch was kosten die Tickets? Wann hat der Zoo geöffnet? Welche Tiere gibt es? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Allwetterzoo Münster: Das kostet der Eintritt

Erwachsene: Tageskarte 21,90 €, Feierabend-Tarif (2 Stunden vor Zooschluss): 10,90 €

Tageskarte 21,90 €, Feierabend-Tarif (2 Stunden vor Zooschluss): 10,90 € Kinder (bis 14 Jahre): 12,90 €, Feierabend-Tarif: 5,90 €

12,90 €, Feierabend-Tarif: 5,90 € Senioren (ab 65 Jahre): 18,90 €, Feierabend-Tarif: 8,90 €

18,90 €, Feierabend-Tarif: 8,90 € Schüler/Studierende/Auszubildende: 15,90 €, Feierabend-Tarif: 7,90 €

15,90 €, Feierabend-Tarif: 7,90 € Münster-Pass-Inhaber: Erwachsene 9,90 €, Kinder 4,90 €

Übrigens sind die Tickets beim Online-Kauf einen Euro günstiger als an der Tageskasse. Hier können die Tickets online gekauft werden.

Zoo Münster - Das kosten die Jahrestickets:

Erwachsene: 99 €

99 € Kinder: 59 €

59 € Senioren: 89 €

89 € Schüler/Studierende/Auszubildende: 69 €

69 € Familienjahreskarte (ein Elternteil, ein weiterer Erwachsener + eigene Kinder von 3 bis 17 Jahren): 209 €

(ein Elternteil, ein weiterer Erwachsener + eigene Kinder von 3 bis 17 Jahren): 209 € Kleine Familienjahreskarte (ein Elternteil + eigene Kinder von 3 bis 17 Jahren): 119 €

Freizeittipp in NRW für Familien mit Kindern: So sieht der Allwetterzoo Münster von oben aus - ein Teil der Wege ist hier überdacht. Foto: Hans Blossey

Auch interessant: Was Sie für Ihren Besuch im Zoo Duisburg wissen müssen

Allwetterzoo Münster: Wann hat der Zoo geöffnet?

März + Oktober: 9 bis 18 Uhr

April bis September: 9 bis 19 Uhr

November bis Februar: 9 bis 17 Uhr

Die Tierhäuser schließen jeweils 30 Minuten und die Kasse eine Stunde vor Zooschluss. Am 24. und 31. Dezember ist der Zoo von 9 bis 13 Uhr - die Tierhäuser schließen dann schon um 12 Uhr - und an den Weihnachtsfeiertagen, sowie an Neujahr von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Allwetterzoo Münster: Gibt es öffentliche Fütterungen?

Ja! Öffentliche Tier-Fütterungen finden im Allwetterzoo täglich und in vielen verschiedenen Gehegen statt. Elefanten, Geparde, Pinguine oder Gorillas - die Liste ist noch länger. Ein detaillierter Fütterungsplan steht auf der Zoo-Homepage. Einige Fütterungen sind wetterabhängig.

Der Allwetterzoo in Münster lohnt sich auch bei regnerischem Wetter - einige Wege sind hier überdacht (Archivfoto). Foto: dpa

Montags bis samstags finden im Robbenhaven außerdem Shows mit den Kalifornischen Seelöwen statt.

Zoo Münster: So verläuft die Anreise

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom Hauptbahnhof Münster erreicht man den Zoo am besten mit der Buslinie 14, die direkt am Zooeingang hält.

Vom erreicht man den am besten mit der Buslinie 14, die direkt am Zooeingang hält. Mit dem Auto: Aus dem Ruhrgebiet kommend führt die schnellste Strecke zum Allwetterzoo über die A52 und A43, zunächst über Marl, dann Haltern und Düren bis nach Münster. Im Bereich Parkplatz P3 gibt es außerdem sechs Lademöglichkeiten für elektrische Autos.

Aus dem kommend führt die schnellste Strecke zum über die A52 und A43, zunächst über Marl, dann Haltern und Düren bis nach Münster. Im Bereich Parkplatz P3 gibt es außerdem sechs Lademöglichkeiten für elektrische Autos. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad: Vom Ufer des Münsteraner Aasees fährt im Sommerhalbjahr das Solarboot "Solaaris" von der Stadtmitte bis zum Zoo-Hafen. Am Zoo gibt es ausreichend Fahrradständer und auch Lademöglichkeiten für E-Bikes.

Allwetterzoo Münster: Das sind die Tier-Anlagen

Gemäßigte Zone: In der gemäßigten Zone leben die Tiere aus dem Klima, das wir in Deutschland auch kennen - zum Beispiel der Leopard, Wolf oder Esel. Die Zone umfasst einen Gürtel, der die gesamte Erde umfasst und Lebensraum zahlreicher Arten ist.

In der gemäßigten Zone leben die Tiere aus dem Klima, das wir in Deutschland auch kennen - zum Beispiel der Leopard, Wolf oder Esel. Die Zone umfasst einen Gürtel, der die gesamte Erde umfasst und Lebensraum zahlreicher Arten ist. Subtropen: Das subtropische Klima spielt sich zwischen 25 und 40 Grad ab und bietet vielen Tieren eine Heimat. Im Allwetterzoo gibt es in dieser Zone unter anderem Geparden, Nashörner oder Brillenpinguine. Rund 50 Großtiere leben außerdem auf einer Gemeinschaftsanlage zusammen.

Das subtropische Klima spielt sich zwischen 25 und 40 Grad ab und bietet vielen Tieren eine Heimat. Im gibt es in dieser Zone unter anderem Geparden, Nashörner oder Brillenpinguine. Rund 50 Großtiere leben außerdem auf einer Gemeinschaftsanlage zusammen. Tropen: Die meisten Tiere finden sich im Allwetterzoo in dieser Zone wieder. Mit Durchschnittstemperaturen von 25 bis 27 Grad ist es die heißeste Zone der Erde. Im Zoo sind hier Gorillas oder Asiatische Elefanten anzutreffen.

Die meisten Tiere finden sich im in dieser Zone wieder. Mit Durchschnittstemperaturen von 25 bis 27 Grad ist es die heißeste Zone der Erde. Im Zoo sind hier Gorillas oder Asiatische Elefanten anzutreffen. Klima- und Artenschutz-Campus: Im Aquarium und im Internationalen Zentrum für Schildkrötenschutz befinden sich die Erhaltungszuchtprogramme des Allwetterzoos.

Auch interessant: Ausflugstipps in NRW für heiße Tage

Allwetterzoo Münster: Bietet der Zoo auch Führungen an?

Ja. Eine klassische Themenführung dauert 90 bis 120 Minuten und kostet 65 € (plus Zoo-Eintritt), bzw. 85 € (plus Eintritt). Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Welche verschiedenen Themen angeboten werden, ist der Online-Übersicht zu entnehmen.

Übrigens: In den NRW-Sommerferien 2023 werden einige kostenlose Führungen angeboten. Eine Termin-Übersicht gibt es online.

Allwetterzoo Münster als Eventlocation

Nicht nur die vielen Tiere lassen sich bestaunen, der Allwetterzoo Münster dient auch als Eventlocation für Unternehmen, private Feiern und Kindergeburtstage.

Für Unternehmen: Im Zoo können Tagungen und Konferenzen, aber auch Teambuilding-Maßnahmen abgehalten werden.

Im Zoo können Tagungen und Konferenzen, aber auch Teambuilding-Maßnahmen abgehalten werden. Private Feiern : In verschiedenen Zoo-Locations können Jubiläen, Geburtstage oder Weihnachtsfeiern ausgerichtet werden.

: In verschiedenen Zoo-Locations können Jubiläen, Geburtstage oder Weihnachtsfeiern ausgerichtet werden. Kindergeburtstage: Verschiedene Kindergeburtstags-Pakete gibt es im Zoo Münster für die Altersgruppen 4 bis 6, 7 bis 9 und 9 bis 12. Termine müssen mindestens 14 Tage im Voraus vereinbart werden.

Auch Themen-, Nacht- und Abendführungen und Junggesellenabschiede sind im Allwetterzoo Münster möglich. Weitere Informationen zur Eventlocation gibt es online.

Neu im Allwetterzoo: Die Meranti-Halle

Der Alwetterzoo Münster wird derzeit erweitert: Es entsteht eine 2500 Quadratmeter große Tropenwelt unter einem riesigen Kuppeldach. Das Bauprojekt kostet etwa 21,5 Millionen Euro und soll Ende Juni 2023 eröffnen.

Zoos in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit