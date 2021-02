Kanus auf der Peene: auch _Amazonas des Nordens_ genannt, ist einer der letzten unverbauten Flüsse Deutschlands. Sie erstreckt sich über 85 km vom Kummerower See bis östlich von Anklam, wo sie in den Peenestrom mündet.

Buchtipp Gar nicht platt - Heimaterkundung in Mecklenburg-Vorpommern

Steffen Dobbert ist aus dem nordöstlichen Bundesland in die großen Städte gegangen. Mitte Ende 30 kehrt er zurück und entdeckt, was Heimat ist.

Dass Steffen Dobbert mit Ende 30 die Suche nach seinen Wurzeln aufnimmt, ist für uns ein Glücksfall. Denn jemand, der die halbe Welt kennt, den kritisch-subjektiven Blick des Reporters geschärft hat und sich 80 Tage Zeit nimmt für die Reise um die Welt, die in diesem Buch „Mecklenburg-Vorpommern“ heißt, der entdeckt auch etwas.

Für den Nicht-Meckpommern ist seine Rückkehr in die alte Heimat eine Chance, mit ihm als Fremdenführer das Land zwischen Wismar und Greifeswald, Schwerin und Anklam neu zu sehen lernt. Dobbert beschreibt die überall auftauchenden AfD-Anhänger und Skins genauso wie die Gegenbewegungen der Grünen und die linke Punkszene um „Feine Sahne Fischfilet“.

Dobbert nimmt uns mit in den Landtag, zum Schwimmen in diversen Seen, und ins Ostseestadion, trifft Merkel und den letzten Punk von Anklam, verschweigt nicht den Suizid einer frühen Freundin und nicht zuletzt hat die Recherche zu diesem Buch ein wesentliches Stück dazu beigetragen, dass der dortige Innenminister vor einigen Monaten seinen Rücktritt einreichen musste.

Also: Ein Usedom-Krimi, ein Reiseführer (mit vielen, leider oft nur briefmarkengroßen Bildern), ein persönliches Tagebuch und eine soziologisch-historische Tiefenbohrung in angenehm nüchternem norddeutschen Tonfall, diesem dünn besiedelten Landstrich angemessen. Wer den Nordosten mit neuen Augen und tieferem Wissen sehen will, geht mit Steffen Dobbert auf die Reise.

Steffen Dobbert, „#heimatsuche. In 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern“. Hinstorff Verlag, 2020, 272 S., 20 Euro