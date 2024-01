Grandios: „Luftmaschentage“, Anne Beckers zweites Jugendbuch

Essen Die Essener Lehrerin Anne Becker hat ihren zweiten Roman geschrieben. Er ist so gelungen wie ihr Debüt „Die beste Bahn meines Lebens“.

Die Sonderschule – auch wenn sie mittlerweile Förderschule heißt – ist nicht unbedingt ein Wunscharbeitsplatz für Pädagogen. Die Essener Lehrerin Anne Becker unterrichtet an einer solchen Schule und schreibt außerdem ungewöhnliche Jugendromane. Der erste („Die beste Bahn meines Lebens“) wurde mit dem Förderpreis zum Literaturpreis Ruhr ausgezeichnet und schaffte es auf Anhieb auf die Vorschlagsliste des Deutschen Jugendbuchpreises. Der nun erschienene zweite mit dem Titel „Luftmaschentage“ steht dem Erstling an Originalität und Witz in nichts nach.

Er dreht sich um zwei dreizehnjährige Mädchen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Pfarrerstochter Matea (genannt Mats) ist unendlich schüchtern und bringt außerhalb der Familie kaum ein Wort heraus. Sie ist pfiffig und hochintelligent, aber Freunde hat sie nicht. Ihre Freizeit verbringt sie bei einer alten Nachbarin, die ihr Handarbeitstechniken beibringt und so ihr skurriles Hobby fördert: das Umhäkeln von Bäumen und Skulpturen. Zum Erstaunen aller freundet sich Mats mit der Neuen in die Klasse an.

Anne Beckers „Luftmaschentage“ ist der Roman einer Freundschaft und ihres Endes

Riccarda (genannt Ricci) wird von den anderen gemieden, weil sie frech und unzuverlässig ist, in prekären Verhältnissen lebt und Erfahrungen mit häuslicher Gewalt hat. Die beiden werden dicke Freundinnen – bis Ricci durch eine unüberlegte Handlung alles aufs Spiel setzt.

Der Roman schildert diese Freundschaft und ihr abruptes Ende im Rückblick. Erzählt wird aus der Sicht Mateas; zwischen den Kapiteln eingeschobene WhatsApp-Sprachnachrichten dokumentieren deren Versuche, das kaputt Gegangene zu reparieren. Wie die Sache ausgeht, bleibt offen.

So wie in Anne Beckers „Luftmaschentagen“ funktioniert gute Literatur

Anne Becker erspart uns moralisches Herumgründeln und pädagogische Erklärungen. Stattdessen bietet sie lebendige Momentaufnahmen aus dem Alltag zweier Außenseiterinnen an und verknüpft ganz unangestrengt gegensätzliche Milieus. Eine besondere Stärke des Buches sind die Dialoge, die eine authentische Atmosphäre erzeugen, ohne sich anzubiedern. Jugendliteratur, die nachdenklich macht und zugleich allerbeste Unterhaltung bietet – auch für Erwachsene geeignet. Der gedruckte Text endet zwar nach 164 Seiten, aber die Geschichte ist damit noch lange nicht zu Ende. So funktioniert gute Literatur.

Wenn Anne Beckers Unterricht ähnlich ist, sind ihre Schüler und Schülerinnen zu beneiden.

Anne Becker: Luftmaschentage. Roman. Beltz & Gelberg, 164 S., 13 €.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur