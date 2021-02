Ken Adam (1921-2016) in dem von ihm entworfenen „War Room“ nach Abschluss der Dreharbeiten zu „Dr. Strangelove“.

Kino Gratis in die schillernde Filmwelt von Ken Adam reisen

Essen. Das Kino zu - und eine Cineastenwelt offen. Die Deutsche Kinemathek schenkt dem Designer Ken Adam eine eigene Website. Er schrieb Filmgeschichte.

Als 1981 dem ehemaligen Schauspieler Ronald Reagan das Anwesen seiner neuen Tätigkeit gezeigt wird, ist er von den repräsentativen Räumen des Weißen Hauses eher gelangweilt. Der frisch gewählte Präsident hat ein anderes Ziel. „Wo ist denn der War Room?“, fragt er, nach dem Kriegsraum also. Politik als Kulisse: Reagan kennt das unvergesslich monumentale Rund mit dem Ufo-haften Lichter-Kranz nur aus dem Kino. Aus Stanley Kubricks „Dr. Seltsam“.

Gut erfunden? „Die Geschichte ist wahr“, sagte einer, der es wissen muss – er hatte den Raum einst konstruiert: Ken Adam. Der Name sagt nur Cineasten etwas, die Welten aber, die er schuf, schrieben Filmgeschichte. Und in einer Zeit, da die Leinwand als Projektionsfläche seiner fantastischen Ideen seit Monaten leblos düster ist, sei ein Besuch im Reich des Ken Adam besonders empfohlen. Er ist so kostenlos wie bereichernd; die Deutsche Kinemathek hat einem der großen Filmarchitekten des 20. Jahrhunderts eine eigene Website gewidmet, detailsatt und extrem kundig ausgestaltet – von der Skizze bis zu Weggefährten.

Der Filmarchitekt Ken Adam schrieb Filmgeschichte. Geboren wurde er in Berlin

Dass es ein deutsches Filminstitut ist, hat gute Gründe. Erst später nennt sich Ken, der als Klaus Hugo Adam ins pulsierende Berlin der 1920er hineingeboren wird. Die großbürgerlich lebende Familie hat mehrere Warenhäuser. Ihr Sohn ist ein kleiner Exzentriker: „Klaus ist ein Träumer. Er malt, musiziert, versucht zu dichten und verschlingt mehrere Bücher auf einmal – ein Bengel, der vorläufig noch schwer zu nehmen ist“, bilanzieren die Eltern. Vor den Nazis ergreifen sie 1934 die Flucht. Den Reichstag sieht Adam vorher noch brennen. Fünf Verwandte, die bleiben, werden in Deutschland ermordet. Dem Land, das er so liebt und doch verlassen muss, dient Adam im Krieg auf eine Weise, der kein Polit-Thriller das Wasser reicht. Er steigt im britischen Exil der Eltern als Kampfflieger in eine Typhoon und fliegt Einsätze über Deutschland. Es war gegen Hitler und die Nazis, wird er sich später erinnern, „nicht gegen die Deutschen“.

Sein Studium der Architektur ist nur Sprungbrett für seinen Traumberuf: Filmarchitekt. Das Leben in Londons Bohème, die Familie, das Glück und jede Menge Talent lassen Adam mühelos ins Filmbusiness der 1950er einsteigen.

Ken Adams Bauten fürs Kino hielten manche für Wirklichkeit, darunter Ronald Reagan

Bald gilt der akribische, zugleich extrem schnelle und produktive Set-Designer als Experte für plastisch ausstaffierte Piratenschinken. Aber was ist das historische Ornament gegen alles Fantastische! Erst zögert Ken Adams, dann begreift er, welche Chancen in dem Projekt liegen, da ihm die Ausstattung von „James Bond jagt Dr. No“ angeboten wird.

Seine Liebe zur jüngeren Kunst und Architektur wird: Raum. Expressionismus und Bauhaus, neue Stoffe und Materialien – Adam zaubert, zockt und überzieht mutig. „Bigger than life“ (größer als das Leben) wird der Wahlspruch seiner Filmkunst. Die Menschen sollen staunen und das Unmögliche möglich gemacht sehen. Den Widerspruch von totaler Überhöhung und dem „Warum eigentlich nicht?!“ löst Adam hochästhetisch auf.

Ken Adams Stil galt allen: Er setzte sich ein für Schurken mit gutem Geschmack

Für den Oberschurken No verbannt er miefige Clubsessel und Sideboards aus dessen Refugium, platziert stattdessen Design-Möbel, Antiquitäten, die von Kennerschaft zeugen, und einen stilvollen Kamin. Als er Ian Flemings Vorlage ändert, wird Bonds Vater ärgerlich. Adam aber kontert souverän: „Ich sehe keinen Grund, warum Bösewichte einen schlechten Geschmack haben sollten.“ Adam siegt – und redet Fleming den Bentley für Bond aus, Sesselfurzer-Auto. So kam 007 ans Steuer eines Aston Martin.

Der Mann setzte Maßstäbe: Millionen Zuschauer besuchten an Adams Seite Fort Knox („Goldfinger“), das Adam zur Kathedrale des Kapitals formte. Und was bei weniger Begabten lächerlich ausgesehen hätte – einen Weltraumbahnhof in einem Vulkan zu verstecken – schenkte „Man lebt nur zweimal“ einen gigantischen Eye-Catcher.

Die Bond-Filme waren nur ein Teil der großen Bandbreite des Ken Adam

In glücklicher Kreativgemeinschaft mit seiner Frau Letizia prägte er die Kultreihe siebenfach. „Moonraker“ war der letzte Wurf. Die enorme Vielgesichtigkeit des Ken Adam spiegeln mit Kubricks „Barry Lyndon“ (1976) und „King George“ (1995) nicht nur seine zwei Oscars. Feinziselierte Historienstoffe („Taking Sides“) händelte er nicht weniger raffiniert als lustvoll ausstaffierte Spaßfilmchen wie „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“.

Es haben ihn, der hochbetagt das Projekt der Kinemathek noch selbst betreut hat, auch andere verehrt als nur Filmkollegen. Der große Daniel Liebeskind attestiert Adams Bauten Prophetisches: eine „Form von Modernität, die sich erst später in der Architektur wiederfand“.

Eine Fußnote noch zum „War Room“, der Reagan so faszinierte. Adam – nicht zuletzt ein begnadeter Anekdotenerzähler – verriet, was er und Kubrick eigentlich in dem legendären Ort sahen, an dem Politiker millionenfach Leben verhandelten: „einen gewaltigen Pokertisch“.

------------------

KEN ADAM ONLINE

Das reiche Archiv Ken Adams, der 2016 starb und diesen Februar 100 Jahre alt geworden wäre, schenkte er noch zu Lebzeiten dem Berliner Filmmuseum.

Aus diesem Material und vielen anderen Quellen ist eine sehenswerte Schau entstanden: Auch in Corona-Zeiten zu sehen unter https://ken-adam-archiv.de