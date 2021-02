Harald Martenstein erzählt, wie Wut wächst und sich vererbt

Essen. Harald Martensteins neuer Roman „Wut“ beginnt mit einem heftigen Schlag in die Magengrube und fabuliert sich aus der Nachkriegszeit ins Heute.

Harald Martensteins dritter Roman lässt einem im ersten Kapitel den Atem stocken. Ein Kind wird geschlagen, geprügelt, gezüchtigt, wieder und wieder und wieder. Das Kind verkriecht sich unterm Bett, die Mutter schlägt mit dem Besenstiel nach ihm, lockt ihn mit „Komm raus, dir passiert nichts, ich will nur mit dir reden.“ Das Kind weiß, dass sie lügt und die Wohnungstür abgeschlossen ist. „Als ich hinausgekrochen bin, packt sie meine Haare und reißt den Kopf hin und her, ungefähr wie man eine Fahne schwenkt. Dann nimmt sie mir vorsichtig die Brille ab. Jetzt geht das Ohrfeigen los.“

Und es geht seitenweise weiter, mit Rotz, Blut und Angstpinkeln, mit „Wut“, so lautet ja auch der Titel des Romans. Das Ich dieses Romans – Frank – erklärt auch sehr intensiv und nachvollziehbar, wie so ein kleiner und dann junger Mensch umgeht mit den Ausbrüchen dieser scheinbaren Naturgewalt, wie er sie verdrängt, bis sie schwarze Löcher in der Erinnerung sind, wie Verhärtungen der Seele wachsen und wie sich doch die Liebe zu den prügelnden oder zusehenden Eltern Gründe und Wege sucht zu überleben, weil wohl nur Monster ohne leben können.

Das Bordell und die zerbrochene Liebe des Lebens

Diese Wut ist tatsächlich ist der Dreh- und Angelpunkt des Romans, der aber nicht kreist, sondern immer mal wieder in Sprüngen vor- und zurück geht. Zum einen erzählt er von der Entstehung der Wut in der Mutter mit dem heiklen Namen Maria. Sie landet als hochbegabtes Mädchen in der Nachkriegszeit nach einem Hin und Her zwischen Eltern im Rotlichtmilieu, Pflegefamilien und Heim schließlich bei ihrer Tante Wilma, die eine Bar mit angeschlossenem Bordell betreibt. Da ist Maria 13.

Sie entwickelt ein offenes, unverkrampftes Verhältnis zur Sexualität, deren unerwünschte Früchte sie abtreiben lässt, bis auf einen – Frank. Maria sucht sich einen gut aussehenden, liebevollen, aber für sie zu schlichten Mann, heiratet, genießt kurz die Annehmlichkeiten des Wirtschaftswunders, langweilt sich, fängt Affären an wie ihr Mann und trifft auf Said, einen irakischen Studenten. Er wird die Liebe ihres Lebens sein, die unglückliche. Denn Saids Vater verlangt, dass der kleine Frank ins Heim oder ins Internat gegeben und geheimgehalten wird, bevor die beiden heiraten. Das verweigert Maria. Sie wird zur Alleinerziehenden, und man braucht nicht viel Phantasie, um zu ergründen, warum sich ihre Enttäuschung in Frustration und Wut gegen Frank verwandelt.

Hoffentlich hat sich Harald Martenstein das alles nur ausgedacht

Und dann begleiten wir Frank bei seiner Karriere als Ghostwriter für mehr oder minder flache Kleinkünstler. Wir sehen, wie sich die Wut vererbt, auch bei Menschen, die sich durchschauen und zur Vernunft begabt sind. Mit Franks fatalstem Wutausbruch kommt ein literarisches Road Movie in Fahrt, mit Slapstick- und Comic-Elementen, dass aber auch ein schnelles Ende findet.

Der Roman ist nicht ganz konsequent lektoriert (bei Sangria schwankt nicht nur der Gang, sondern auch das Genus; Bill „Ramsay“ schreibt sich anders), dafür aber geprägt von der Lust am Fabulieren, der Freude an originellen bis skurrilen Figuren. Er ist eine Trauma­bewältigungssimulation auf 269 Seiten. Und man wünscht Harald Martenstein, dass er sich das alles nur ausgedacht hat.

Harald Martenstein: Wut. Roman. Ullstein, 269 S., geb. 22 €.