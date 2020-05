Helena Adlers Roman erzählt von Alice im Alpenland

Das Nietzsche-Motto gibt die Richtung vor: Wer mit Ungeheuern kämpft, möge zusehen, dabei nicht auch zum Ungeheuer zu werden. Das in diesem Roman knapp übers Gymnasium hinaus heranwachsende Mädchen ist von Ungeheuern und Ungeheuerlichem umgeben.

Ihr Alpendorf ist alles andere als ein Idyll. Sie muss sich behaupten inmitten des Gesindels vom Berg. Der Hof ist nichts weiter als eine bewirtschaftete Baracke mit undichtem Dach, und dennoch wachsen die Schulden. Da war die einige feine Leute aus der Stadt anziehende Bio-Idee auch kein Allheilmittel.

Die Urgroßeltern verabschieden sich durch Tod bald aus der Handlung. Sie bleibt übrig mit Vater, Mutter und den beiden älteren Zwillingsschwestern. Alle sind unsichere Kantonisten. Der Vater reitet die Steckenpferde „Demeter, Naturheilkunde, Schamanismus und Astrologie“. Als Förster und Wilderer in Personalunion macht der Andersdenkende Rabatz in der Kirche. Lang ists her, da hat er die Mutter kennengelernt auf gleichem Schulweg. Eigentlich waren beider Familien verfeindet. Dann hat der Vater sie „durch die Heirat aus ihrer Misere befreit und in eine neue geführt“. Sie ist so fleißig wie unattraktiv, einmal glaubte sie, die heilige Maria gesehen zu haben, nur war das bloß die Frau, mit der ihr Mann die Nacht im Stall war.

Helena Adlers Roman „Die Infantin trägt den Scheitel links“ ist so schnoddrig wie pointiert erzählt

Alice im Alpenland pflegt beim Beten einen Buchstaben zu tauschen: „Erlöse uns von den Bösen.“ Sie weiß sich zu wehren. Aufgeklärt durch Falcos „Jeanny, quit livin‘ on dreams“, schlägt sie einen vermuteten und wohl erträumten Vergewaltiger in die Flucht. Wenn sie sich vernachlässigt fühlt, kann schon mal die Scheune in Flammen stehen, was der Vater dann der Versicherungsprämie wegen mit ihr in der Kneipe feiert. Nachdem sie drei nackt verschlungene Stallburschenkörper beobachtete, geht sie mit einem Brief in die Offensive: „Ich pin vealipt.“ Später wird sie sprachlich sicherer werden. Irgendwann hat sie sich zur Virtuosin darin entwickelt, mit erdachten Geschichten Aufmerksamkeit, Anerkennung und Respekt herbeizureden, macht die Schwestern, den Beichtvater und natürlich auch die Kerle sprachlos.

Punktgenau spannt Helena Adler den Bogen vom Dorf- zum Erziehungsroman

Ab da darf sie sich stolz Infantin nennen. Die in der Nähe von Salzburg lebende Helena Adler hat mit ihrer Anti-Heidi im Zentrum einen gleichermaßen durchgeknallten wie ausgefuchsten Dorfroman vorgelegt. Schnoddrig und punktgenau macht sie ihre Heldin zur Schwester Tom Sawyers, lässt sie heranwachsen neben den geordneten Verhältnissen, in die sie findet, während alle neben ihr an irgendeinem Hindernis scheitern. Dabei helfen der Kratzbürstigen die Haustierwölfe und ihr Mundwerk. Irgendwann ist der Bauernhof weg, die Anwälte sprechen und sie ist in der Stadt in einer Art nebengymnasialer Kommune. Der Dorfroman kippt in einen Erziehungsroman und hält die Höhe, weil diese Autorin so wunderbar heftig erzählen kann in unverbrauchten Wendungen. Jedem ihrer 21 furiosen Kapitel schaltet sie als Überschrift den Titel eines Gemäldes oder einer Installation vor, die sie dann auf ihre Weise illustrierend interpretiert. „Kurz nach meiner Schlachtung steige ich in das animierte Bruegel-Panorama, das meine Welt ist …“

Helena Adler. Die Infantin trägt den Scheitel links. Jung und Jung. 188 Seiten. 20€