Horst Hanke-Lindemann verlässt Fletch Bizzel nach 36 Jahren

Dortmund. Fast vier Jahrzehnte leitete Horst Hanke-Lindemann das Theater Fletch Bizzel in Dortmund. Jetzt übergibt er das Ruder an die nächste Generation.

Der Abschied fällt ihm sichtlich schwer, doch nach 36 Jahren als Chef des freien Theaters Fletch Bizzel in Dortmund ist für Horst Hanke-Lindemann (68) die Zeit des Abschieds gekommen. Obwohl: Ein kleines Hintertürchen lässt sich der scheidende Theaterleiter offen, denn dem Kabarettfestival „Ruhrhochdeutsch“ wird er als Organisator weiter vorstehen. „Das ist einfach mein Baby, das ich noch eine Weile begleiten möchte“, sagt er. Den „Geierabend“ betreut er mit seinen Nachfolgern Cindy Jänicke (43) und Till Beckmann (36) nunmehr im Team.

Ansonsten hat sich Hanke-Lindemann fest vorgenommen, künftig die Finger rauszuhalten und nicht weiter mitzumischen: „Kaum etwas ist schlimmer als ein Theater, in dem der zurückgetretene Chef im Hintergrund weiter die Strippen zieht“, sagt er. „Auf diese Weise haben sich schon viele zerfleischt, weil der Alte einfach nicht gehen wollte. Das wird uns nicht passieren.“

Hanke-Lindemann gehört seit 1981 dem Theater Fletch Bizzel an, als dieses noch ein Teil des bis heute bestehenden Turbo-Prop-Theaters war. Als beide Gruppen eigene Wege gingen, entstand auch der ungewöhnliche Name: „Da hat mal einer zu vorgerückter Stunde ‚Strangers in the Night‘ von Frank Sinatra gewissermaßen in Lautsprache gesungen“, erinnert sich Hanke-Lindemann. „Das war nach ein paar Bier so undeutlich gelallt, dass daraus tatsächlich unser Name entstand.“

Fletch Bizzel wollte den etablierten Stadttheatern die Stirn bieten

Mit dem Ziel angetreten, den etablierten Stadttheatern in der damals frisch aufblühenden Off-Szene gehörig die Stirn zu bieten, bezog das Fletch Bizzel 1985 die obere Etage eines Hauses im Dortmunder Klinikviertel, das bis heute die Heimat des Theaters ist. „Das lief so erfolgreich an, dass wir 1989 die unteren Räume noch mit dazu genommen haben.“

An einen Meilenstein erinnert sich der Schauspieler Hans-Peter Krüger: „Im Jahr 1995 spielten wir beide Teile des ‚Faust‘ fast vier Stunden am Stück“, erzählt er. „Ich war der Mephisto, eine Traumrolle.“ Regie führte Helmut Palitsch, ehemals Assistent bei Claus Peymann, der offenbar großen Spaß daran gefunden hatte, mit einer freien Gruppe zu arbeiten. „Das war grandios, und wir haben das Stück leider viel zu früh abgesetzt“, bedauert Hanke-Lindemann noch heute.

Mit dem Fletch Bizzel hinaus in die Stadt

Das „Ruhrhochdeutsch“-Festival gilt als eines der wenigen Projekte im Jahr der Kulturhauptstadt 2010, das bis heute Bestand hat. Daneben führte Hanke-Lindemann sein Theater immer wieder hinaus in die Stadt: „Wir haben den U-Turm in der Innenstadt schon bespielt, lange bevor Adolf Winkelmann dort seine Installation einrichtete.“ Auch am heutigen Phoenixsee in Dortmund-Hörde war das Theater schon aktiv, als dort noch ein Stahlwerk stand. So ist die Geschichte des Fletch Bizzel immer auch eine Geschichte des Ruhrgebiets.