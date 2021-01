Im Internet tut sich so manches Museum noch schwer

Essen. Die Museen versuchen auf ganz unterschiedlichen Wegen, Kunstfans via Internet zu trösten. Manches lebt von der Idee, anderes wirkt professionell.

In der Bonner Bundeskunsthalle erfreuen sich Online-Zeichenkurse zur Max-Klinger-Ausstellung steigender Beliebtheit, beim Kölner Museum Ludwig gibt es einen kriminal spannenden Vortrag über gefälschte Malewitsch-Bilder und überhaupt versuchen Museen auf unterschiedlichen digitalen Wegen, die Besucher, die mindestens bis Mitte Februar nicht kommen dürfen, bei der Stange zu halten. Wir haben ein paar Angebote getestet.

Google Art & Culture

Klingt verlockend: 360-Grad-Spaziergänge durch die bedeutendsten Museen der Welt preist der Google-Dienst Art & Culture an. Aber als Ersatz für ein Live-Kunsterlebnis vor Ort kommt dieser Weg vielleicht sogar am wenigsten in Frage: Die Technik ist noch sehr limitiert, man kann in der Regel nur einen Teil der Bilder frontal ansehen. Dadurch, dass Googles Kamera immer in der Mitte des Museumsraums steht und geschwenkt wird, erblickt man einige Leinwände nur von der Seite und Skulpturen immer nur aus einem einzigen Blickwinkel.

Schon die „Anreise“ hat ihre Tücken; man kann zwar mit der Suchfunktion direkt beim anvisierten Museum landen; allerdings stehen auch noch 2000 weitere attraktive Museen zur Auswahl, allen voran das MoMA in New York, das Musée d’Orsay in Paris, das van-Gogh-Museum in Amsterdam und die Uffizien in Florenz. Da kann man sich schnell mal verlaufen...

Museum Folkwang

Puristisch ist das, am Bildschirm Werke der Sammlung aufzurufen: über 80.000 sollen das sein (inklusive Fotografien und Plakate). Allerdings taucht hier noch recht häufig die Anzeige „no image“, also kein Bild auf. So sind von den 17 Werken Gerhard Richters im Folkwang-Besitz gerade einmal zwei zu sehen.

Bewegtbildfreunde wechseln zur Facebook-Seite des Folkwang. Dort findet man zum Beispiel noch die vier anderthalb Minuten langen Spot-Führungen aus der , danach hat man immerhin eine Art Reader’s-Digest-Wissen über den Meister der Strichmännchen – zur Vertiefung lässt sich dann ein ausgefallener Vortrag über „Keith Haring – Zwischen Graffiti, Street-Art und Gegenwartskunst?!“ als Textdatei abrufen.

Mit etwas aufdringlich beschwingter Musik hinterlegt, gibt es eine Video-Erinnerung an die Architektur-Ausstellung „Und so was steht in Gelsenkirchen“, die Kulturbauten der Nachkriegsmoderne im Ruhrgebiet präsentierte, mit Zeichnungen, Plänen und Fotos aus dem NRW-Baukunstarchiv. Aber der Fünf-Minuten-Film ist kaum mehr als ein Appetithäppchen, das einen bedauern lassen wird, nicht wirklich in der Ausstellung gewesen zu sein. Da vermittelt der im Nachhinein publizierte Katalog schon eher eine Ahnung vom Aufbruch, von der Modernität, ja der Avantgarde-Qualität des Reviers in den 50er- und 60er-Jahren.

Kunstpalast Düsseldorf

Im Museum Kunstpalast in Düsseldorf ist die Ausstellung zu Caspar David Friedrich und der Düsseldorfer Malerschule zwar geschlossen, aber in „Kunststück“-Videos werden Bilder wie Johann Wilhelm Schirmers „Wetterhorn“ erklärt; der inspirierende Video-Talk des Kunsthistorikers und Himmels-Experten Florian Illies über die „überirdischen Ansichten“ von Caspar David Friedrich (Länge: 25 Minuten in drei Teilen) ist auch immer noch abrufbar. Und wer die sehenswerte, zeitgeistreiche Themen-Ausstellung „Empört Euch!“ über Kunst des Zorns sehen will, die nur vier Tage „in echt“ zu sehen war, kann das mit einem virtuellen Rundgang tun; der erfordert freilich ein Geschick im Umgang mit der Computer-Maus, das am ehesten bei nächtelang zockenden Videospiel-Fans zu vermuten ist.

Ostwall und MKK in Dortmund

Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund hat zu seine aktuellen Ausstellung über die Malerin Ruth Baumgarte (1923-2013) eine gut komponierte Vortragsführung mit Kurator Eckhart Gillen durch die Schau auf dem Videokanal YouTube online gestellt, die man auch auf der Homepage des Museums abrufen kann. Noch spannender, sehenswerter wären freilich Einblicke in die nur wenige Tage vor dem Lockdown eröffnete Retrospektive auf den älter gewordenen Rainer Fetting, der in den 80er-Jahren zu den „Neuen Wilden“ zählte und so oft wie kaum ein anderer Künstler mit seinem Werk im Fernsehen vertreten ist, weil er die gern als Kulisse genutzte Willy-Brand-Skulptur in der Berliner SPD-Zentrale schuf. Aber beim Ostwall gibt’s auf Facebook nur Clips von wenigen Sekunden oder Minuten Länge, hauptsächlich zur Dauerausstellung „Body & Soul“.

Lehmbruck-Museum Duisburg

Ähnlich wie das Wuppertaler von der Heydt-Museum nimmt auch das Duisburger Lehmbruck-Museum Eintritt für seine „öffentlichen Führungen“ im Internet, etwa zur aktuellen Stephan-Balkenhol-Ausstellung. Dafür werden die Zuschauer zu Teilnehmern und können Fragen an die jeweilige Kunstvermittlerin stellen. Dafür wiederum ist die Teilnehmerzahl begrenzt, eine stabile Internet-Verbindung und eine E-Mail-Adresse erforderlich, die Gebühr liegt bei 6 €.

Kunstsammlung NRW

Die Staatsgalerie des Landes präsentiert einen technisch perfekten Rundgang durch die aktuelle Thomas-Ruff-Ausstellung; es gibt zudem Gespräche mit Thomas Ruff und Einblicke in sein Atelier, in seine Arbeitsweise, auch das digital exzellent aufbereitet und fachlich durchaus in die Tiefe gehend. Und irgendwo dort sagt der Fotograf Ruff über seine Bearbeitung chinesischer Propaganda-Fotos: „Ich finde Bilder faszinierend, die lügen.“