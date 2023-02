Isaac Chong Wai: Wie er mit Beuys über Beuys hinauswächst

Isaac Chong Wai auf Moyland: Er nutzt bruchstückhaft die Geschichte und alles, was sich spiegelt. Mit „Das Ende des Wachstums / The End of Growth" ist er jetzt am Niederrhein zu Gast.

Bedburg-Hau. Unpolitisch will Isaac Chong Wai sein. Naja, seine Arbeiten in Moyland zeigen einen spannenden Blick auf neuralgische Punkte unserer Geschichte.

Es ist ein wenig so, als entdecke Isaac Chong Wai einen Schatz: den Schatz der Geschichte, der Kunstgeschichte zumal. Der 32-jährige Künstler eröffnet im Museum Schloss Moyland eine neue Serie: Die künstlerische Leiterin Antje-Britt Mählmann hat ihn als ersten Künstler eingeladen, sich als Erster mit der Sammlung Joseph Beuys auseinander zu setzen – und damit einen Glücksgriff getan.

Zwar sagt Isaac Chong Wai von sich den sehr politischen Satz, er sei kein politischer Künstler, zeigt aber in seinen Arbeiten und in der Auseinandersetzung mit den Beuys-Werken bemerkenswertes Interesse an deutscher (Kunst-)Geschichte. Beides bekanntlich ein Steinbruch – und was man aus dem Material baut, bestimmt beinahe automatisch die eigene Position.

Apropos Steinbruch: Aus großen und etwas weniger großen Basaltstelen im Garten des Schlosses hat Chong Wai die titelgebende Arbeit gestaltet: das Ende des Wachstums. Ein Titel, der auf das Manifest des Club of Rome von den Grenzen des Wachstums 1972 anspielt.

Steinerne Stelen und ein schrumpfender Künstler

Die fünf Stelen, zwischen knapp 1,60 und gut 1,80 Meter groß, nutzt Chong Wai für eine fotografische Arbeit. Fünf Mal lässt er sich immer in gleicher Größe neben den Stelen fotografieren, muss sich also bücken und beugen, um die jeweils passende Position einzunehmen. Die Stelen und das Wachstum, das spielt an auf die 7000 Eichen in Kassel, die Beuys dort 1982 anlässlich der Dokumenta 7 pflanzte: Die Bäume wuchsen, die Stelen nicht.

Isaac Chong Wai mit der Katherine Leung bei einer Performance im Schloss Moyland: Hier dürfen auch Besucherinnen und Besucher mit Denkmalsockeln kuscheln - auch ein spielerischer Umgang mit Geschichte. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Doch Chong Wai wagt sich im Dialog mit Beuys ins Herz der Finsternis der Künstlerbiografie: Er hat einige Zeichnungen von Beuys ausgewählt, in denen dieser Ende der 50er-Jahre seine Entwürfe für ein Auschwitz-Mahnmal skizzierte. „Beuys‘ Entwurf wurde nicht realisiert, zeigt aber eine sehr eingehende Beschäftigung mit dem KZ und dem Genozid“, so Antje Britt Mählmann. Die dahinterliegende Frage, ob Beuys, HJ-Mitglied und Kampfflieger, eine Art Wiedergutmachung leisten wollte – und o, will das Museum Moyland mit Hilfe von Volontariaten in den nächsten Jahren aufarbeiten.

„Diese Diskussion wird stattfinden“, so Mählmann. „Beuys wird vor allem über seine Selbstaussagen betrachtet – normalerweise geht die Kunstgeschichte vom Werk aus und nicht von der Selbstaussage des Künstlers.“ Schwierig, gerade bei Beuys, der ja in Hut und Mantel nicht selten den Blick auf sein eigenes Werk verstellt und damit oft genug die Trennung zwischen Künstler und Werk schwierig macht.

Einschusslöcher mit Glas ausgegossen

Gleiches gilt mit Sicherheit für Chong Wai. Denn der ist jemand, der auch in der deutschen Geschichte dahin geht, wo es weh tut: In einer Performance befühlt und betastet er noch existierende Einschusslöcher in Berlin. Das sieht ein wenig aus wie ein Freeclimber, der die richtigen Griffe sucht, hat aber auch etwas irritierend Zärtliches. Zumal Chong Wai die „Wunden“ der Gebäude mit Glas ausgegossen hat und diese Abdrücke nun mehr auf spiegelnden Flächen zeigt. Mit eingravierten Koordinaten, so dass man die Wunde und das sie schließende Objekt theoretisch zusammenfügen könnte.

Oder, wenn er sich per Dating-App mit einem Fremden in Buchenwald verabredet und diesen auf dem Gelände des Konzentrationslagers küsst. Eben genau dort, wo vom Naziregime verfolgte Homosexuelle zu tödlicher Zwangsarbeit genötigt wurden.

Beuys übrigens taucht in der Ausstellung nur einmal als Abbildung auf: in einer Doppelbelichtung einer Fotografie von Ute Klophaus, in der sie die Köpfe des 14. Dalaí Lama und den von Beuys auf ein Bild bannte. Zwei Fotos jener Begegnung aus 1982 hat Chong Wai ausgewählt, um sie mit seinen Arbeiten zu kontrastieren.

Fotos einer Protestaktion mit Tibetern vor dem Kanzleramt

Zu den Arbeiten gehören auch verfremdete Fotografien einer Performance von Chong Wai vor dem Bundeskanzleramt, wo er sich vor Fotografien jener tibetischen Mönche verbeugte, die mit Selbstverbrennungen gegen die Besetzung Tibets durch die Volksrepublik China protestierten. Chong Wai berichtet, dass Tibeter, die dort ebenfalls protestierten, seine Performance mit Gebeten und Gesang begleitet haben. Chong Wai dürfte damit als Künstler annähernd so unpolitisch sein, wie der Grünen-Mitbegründer Joseph Beuys.

