Jennifer Lopez legt mit „This Is Me... Now“ ihr neuntes Album vor. Es feiert ihre Wiedervereinigung mit Ben Affleck, hat aber sonst wenig Hand- oder gar Hörfestes zu bieten.

Jetzt wollen wir mal nicht unromantisch sein. Ist doch immer schön, wenn sich zwei Menschen gefunden haben. Und am allerschönsten ist es oft, wenn sie mal zusammen waren, dann auseinandergingen, um dann – ein paar weitere zerbrochene Beziehungen später – als gereifte, vom Leben leicht verschrammte, alles in allem aber immer noch ganz knackige und in jedem Fall erfahrungsangereicherte Versionen ihrer selbst wieder zueinander zu finden.

So eine Geschichte haben

hingelegt. Das mutmaßlich drittberühmteste Paar des Planeten hinter Taylor & Travis sowie Harry & Meghan war zwischen 2002 und 2004 schon mal liiert. Zu der Zeit waren beide Anfang 30 – Lopez ist heute 54, was man ihr natürlich nicht ansieht, Affleck 51 – und noch ein bisschen größere Weltstars als heute.

Das mutmaßlich drittberühmteste Paar des Planeten: Jennifer Lopez und Ben Affleck. Foto: Robyn Beck / AFP

Speziell Lopez, eine superehrgeizige Schauspielerin und Sängerin aus der New Yorker Bronx, der 1997 mit dem Biopic „Selena“ der kommerzielle Durchbruch gelungen war, legte zwischen 1998 und 2002 drei Alben vor, deren Hits bis heute die Spatzen von den Dächern pfeifen: „If You Had My Love“, „Waiting For Tonight“, „Let’s Get Loud“, „Ain’t It Funny“ und „Jenny From The Block“ sind samt und sonders bis heute globales Tanzpartykulturgut und auch beim heutigen Hören noch immer extrem effektive Gute-Laune-Turbos.

2001 lernten J.Lo und Ben Affleck sich bei Dreharbeiten intensiver kennen

2001 lernten sich Schauspielsuperstar Affleck und Lopez, inzwischen meist als J.Lo firmierend, bei Dreharbeiten intensiver kennen. Ein Jahr später verlobten sie sich. Wieder ein Jahr später war Schluss. Doof. Ben Affleck bekam drei Kinder mit Schauspielkollegin Jennifer Garner, die Beziehung zerbrach 2015. Jennifer Lopez heiratete den Sänger Marc Anthony und bekam vor sechzehn Jahren mit ihm die Zwillinge Max und Emme. 2014 ließ sich dieses Paar scheiden. Es folgte für Lopez in Sachen Liebe ein bisschen „dysfunktionaler Spaß“, so beschreibt sie es im Song „Broken Like Me“. Affleck ließ sich derweil von Spiel- und Trunksucht kurieren. 2021 gingen die beiden, die den Kontakt nie ganz hatten abbrechen lassen, wieder zusammen aus. Im Juli 2022 heirateten sie einander in Las Vegas.

So. Das ist der autobiographische Flokati, auf dem sich Lopez jetzt dreizehn Lieder lang genüsslich räkelt. Also wirklich: sehr genüsslich. „This Is Me… Now“ soll Fortsetzung und Lückenschluss von „This Is Me... Then“ sein, jenem 2002 veröffentlichten dritten Album, das Lopez während ihrer Erstliaison mit Affleck aufnahm. Es gibt naheliegenderweise mit dem Song „Dear Ben Pt.II“ die Weitererzählung von „Dear Ben“, im Wesentlichen singt J.Lo hier davon, wie sehr sie ihren Gatten vergöttert.

Der Cover von Jennifer Lopez‘ neuem Album „This Is Me ... Now“. Foto: Norman Jean Roy / DPA Images

Und so geht es die ganze Zeit. „To Be Yours“, „Mad In Love“, „Can’t Get Enough“, „Not Going Anywhere“ – alles Lieder, in denen die mit 80 Millionen verkauften Alben, zig Erfolgsfilmen und mannigfaltigen weiteren Geschäftsaktivitäten rund um Parfüm, Mode und Körperpflege zur erfolgreichsten lateinamerikanischen Künstlerin (oder generell: Person) aller Zeiten aufgestiegenen Lopez der Botschaft Nachdruck verleiht, wie über alles sie ihren Ben liebe, ach was, immer geliebt habe.

Die Songs auf „This Is Me...Now“ sind nicht griffig genug, um richtige Hits zu werden

Wir lernen, dass das Glamourpaar einst auch unter dem Brennglas der Öffentlichkeit in Flammen aufging, dass man nun aber einander festhalten werde Komme, was wolle. Lyrisch befreit J.Lo ihre Hörer und Hörerinnen innen nur selten aus der Glückskekshölle, doch es gibt sie, die wenigen Aufhorch-Augenblicke. In „Broken Like Me“ etwa, einer recht hübschen Ballade mit spanischer Akustikgitarre, schiebt die sich sonst eher in Richtung Perfektion inszenierende Lopez gar ihrem eigenen Kaputtsein die Verantwortung für das seinerzeitige Liebesscheitern zu.

Jennifer Lopez bei einem Konzert. Ihr neuntes Album „This Is Me... Now“ ist soeben erschienen. Foto: Stringer / picture alliance/dpa

Und so rein musikalisch? Bietet das „Bennifer Forever“-Manifest solide, wenig spektakuläre Stangenware. Im Schnitt haben acht Songschreiberinnen und Songschreiber, darunter immerhin auch Lopez selbst, an jedem einzelnen Stück mitgewerkelt. Es klingt auch alles, naja, ganz nett und gut und mehrheitsfähig produzier. Aber dem anfangs erwähnten Gassenhauer-Kanon hat „This Is Me…Now“ nichts hinzuzufügen.

Die Songs sind nicht griffig genug, um richtige Hits zu werden. „Rebound“ erfreut mit gediegenem Retro-Sound, das vorab veröffentlichte „Can’t Get Enough“ gibt wenigstens ein bisschen Gas, ebenso „This Time Around“. Oft jedoch bleibt der Eindruck, dass die Beats nicht richtig aus dem Quark kommen. Vieles versandet im Midtempo-Bereich, an richtigen Knallern fehlt es vollständig.

Gönnen wir Jennifer Lopez und Ben Affleck, dass ihre große Liebe nun für immer hält. Dieses Album jedoch, zu dem es auch noch den Begleitfilm „This Is Me… Now: A Love Story“ auf Amazon gibt, wird schon sehr bald wieder vergessen sein.

