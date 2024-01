Köln. James Arthur hat im Köllner Palladium seine Fans begeistert. In 110 Minuten spielte er auch viele Songs seines neuen Albums „Bitter Sweet Love“.

Wikipedia schreibt: „James Arthur ernährt sich vegan und ist mit der Tänzerin Jessica Grist liiert. 2019 wurde er von PETA zum schönsten Veganer des Jahres gekürt.“ Au Backe. Das kann ja heiter werden. Sonntagabend im ausverkauften Kölner Palladium, beim zweiten von acht Konzerten, die der 35-jährige Brite in Deutschland gibt.

Au Backe nicht deshalb, weil Cashews, Kichererbsen und Co als Allein-Magen-Füllmenge indiskutabel wären. Und auch nicht wegen Jessica Grist, mit der sicher viele andere auch gerne liiert wären. O.k., über den „schönsten Veganer“ könnte man nachdenken – Gab es nur den einen? – aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist: das bleibt hängen. Lesen Sie hier: Schauspieler Christian Friedel bei Oscars: „Enorm wichtiger Film“

James Arthur in Köln: Mädchen werden blasser und blasser

Und so kommt es, dass man, während vor der Bühne und auch weiter hinten in der Halle, Mädchen blass und blasser werden, bis hin zur Bewusstlosigkeit, um dann vom Sanitätsdienst evakuiert zu werden, immer wieder an Cashews und Kichererbsen denken muss und an wallende blonde Haare und daran, dass das eigentlich ja total ungerecht ist, weil: das hat er nun wirklich nicht verdient. Der James. Arthur. Nicht Blunt.

Er singt nämlich klasse. Mit seinem angerauten Gänsehautfaktor-Bariton, der sich, wenn erforderlich, auch ganz unangestrengt in hohe Lagen falsettieren kann. Beim anderen James kommt das viel gequälter rüber. Was Leichtigkeit angeht, hat Arthur eindeutig die Nase vorn. In 110 Minuten bringt der Bärtige mit der Beatles-Frisur (als längere, lockigere Variante) jede Menge Songs von seinem aktuellen, erst Ende Januar erschienenen, Album „Bitter Sweet Love“ unter. So heißt auch die Tour. Hintergrund: Tomorrowland lüftet Line up mit David Guetta und Swedish House Mafia

Und damit man das auch nicht vergisst, erscheint die bitter-süße Liebe während des Konzerts in Großbuchstaben auf der Leinwand hinter der Bühne. Darüber, ebenfalls in Versalien, der Name des Protagonisten. In Flieder, in Apricot oder in Orange. Das kündet zwar von Selbstbewusstsein, ist aber wenig einfallsreich. Wen kümmert’s? Die, die da sind, sind nicht wegen der raffinierten Show da. Sondern, weil sie hören wollen, wie Arthur „Naked“ singt und „Impossible“ und „Say You Won’t Let Go“. Und mitsingen und mitschwelgen und mitfühlen. Und sich nicht daran stören, dass bei „Rewrite the Stars“ die Duettpartnerin bloß vom Band kommt. Statt live auf die Bühne.

James Arthur in Köln: „That was amazing fucking good!“

Auf der Sanfte-Knuddelbärchen-Skala hat James Arthur zehn von zehn Punkten, und wenn er dann, als letztes Stück seines Medleys, „Emily“ anstimmt, fließen die randvollen Herzen über. Emily ist der Name seiner Tochter, deren Mutter Jessica Grist heißt. Ach, Mist. Da sind sie wieder. Die wallenden blonden Haare, die Cashews, die Kichererbsen. „That was amazing fucking good!“ lobt Arthur die Hingabe seiner Fans. Ja. War es. Irgendwie schon. Lesen Sie hier: Klavier-Festival Ruhr geht 2024 mit großen Namen an den Start

Am 30.5. gastiert James Arthur ein zweites Mal in NRW, im Sparkassenpark Mönchengladbach. Für das Konzert gibt es noch Karten.

