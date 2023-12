Jostein Gaarders wichtigstes Buch seit „Sofies Welt“

Essen „Ist es nicht ein Wunder, dass es uns gibt?“: Der Bestsellerautor fordert im neuen Buch, die Menschenrechte um Pflichten zu ergänzen.

Normalerweise schaut Jostein Gaarder nicht mehr in seine eigenen Bücher hinein. „Ein Buch wird vor der Veröffentlichung so oft gelesen, und danach ist es ohnehin zu spät, um noch etwas daran zu ändern.“ Einmal aber machte der norwegische Bestsellerautor eine Ausnahme. Bei „Sofies Welt“. Er wollte nachschlagen, ob er die wichtigste philosophische Frage unserer Zeit im Buch berührt hatte. Und ihm brach der kalte Schweiß aus, als er feststellen musste, dass dem nicht so war.

Um welche Frage es sich handelt? „Wie kann es uns gelingen, die menschliche Zivilisation und die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten zu bewahren?“ Wie um alles in der Welt war es möglich, dass er 1991, als er das Buch schrieb, diese Frage nicht gestellt hat? Wie konnte er so blind sein?

Erinnerungen an Gaarders Bestseller „Sofies Welt“

Im neuen Buch „Ist es nicht ein Wunder, dass es uns gibt?“ geht er der Frage jetzt nach. Schon das Cover erinnert an seinen Bestseller aus den 90ern. In „Sofies Welt“, das ursprünglich als Jugendbuch konzipiert war, dann aber in 65 Sprachen übersetzt wurde und sich mehr als 40 Millionen Mal verkaufte, legte er eine Geschichte der Philosophie von Aristoteles bis zu Jean Paul Sartre vor. Im aktuellen Buch aber kommt er fast ohne die Nennung von Philosophen aus.

Es ist ein offener Brief an seine sechs Enkel und Enkelinnen. Darin erzählt er von eigenen Momenten der Erkenntnis und fordert eine „kopernikanische Wende in unserer Art zu denken“ – also eine ähnlich radikale Kehre wie vom geozentrischen Weltbild, das die Erde in der Mitte des Kosmos sah, zum heliozentrischen, das wir Nikolaus Kopernikus zu verdanken haben. Nur mit dieser tiefgreifenden Veränderung sei es möglich, diesen Planeten in Zeiten der Klimakrise noch zu retten. Davon, dass es nicht zu spät sei, ist der bekennende Optimist Gaarder fest überzeugt.

Jostein Gaarder fordert eine „Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten“

„Vielleicht brauchen wir dafür eine neue übernationale Verfassung. Die Zeit ist reif für eine Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten“, schreibt Gaarder. Dass wir uns nur auf Rechte und Freiheiten des Individuums berufen durften, ohne zugleich den Blick auf die Verantwortung des Einzelnen zu richten, wäre zum Scheitern verurteilt.

Die Gier der Menschen hat zur Klimakrise und zur Bedrohung der Biodiversität geführt. Immer mehr Tiere und Pflanzen sind vom Aussterben bedroht. „Wir dürfen uns nicht länger nur auf uns selbst konzentrieren. Wir gehören schließlich zu der Erde, auf der wir leben. Auch sie ist ein wesentlicher Teil unserer Identität“, schreibt Jostein Gaarder, dessen Buch ein dringlicher Appell an den Menschen als das einzige Lebewesen ist, das über ein universales Bewusstsein verfügt. Also ist es auch dazu in der Lage, diesen Planeten zu retten: „Wenn wir jedoch vergessen, an unsere Nachkommen zu denken, werden die uns nie und nimmer vergessen.“

In abschweifenden Betrachtungen spürt Jostein Gaarder dem Wunder des Lebens nach. Mitunter hat das etwas von einem Mystiker. Er erzählt, wie er als Teenager tief im Wald zum ersten Mal in Leib und Seele spürte, mit allem eins zu sein. Er schreibt über Parapsychologie und das Übernatürliche. Und er fliegt mit den Astronauten von Apollo 8 ins All, um den Mond zu erkunden, und entdeckt stattdessen die Erde. Erst der Blick aus der Entfernung schafft ein Bewusstsein für diesen so zerbrechlichen Planeten, schafft Demut.

Der Ton gerät Jostein Gaarder mitunter doch etwas zu salbungsvoll

Mitunter muss man an frühere Bücher des 1952 in Oslo geborenen Jostein Gaarder denken. An „Maya oder das Wunder des Lebens“ (2000). Oder an den Zukunftsroman „2084“ aus dem Jahr 2013, in dem er auch schon, wie im neuen Buch, die Frage stellte, wie es am Ende unseres Jahrhunderts auf der Erde wohl aussieht. Mancher mag das für esoterischen Kitsch halten. Zumal ihm der Ton mitunter wirklich etwas zu salbungsvoll gerät. Aber: Mit was für einfachen Worten Jostein Gaarder die großen Fragen der Menschheit zu stellen versteht, ist unbestreitbar eine Qualität und nötigt einem Respekt ab.

Viel Neues bringt sein Buch zwar nicht zutage. Wenigstens nicht für Erwachsene. Es geht auch nicht sehr in die Tiefe. Ein paar Impulse aber gibt es doch. Und all die metaphysischen Fragen noch einmal durchzudenken, hat auch etwas. Gerne folgt man Jostein Gaarder durchs Universum, durch Raum und Zeit bis zum Urknall. Ob es einen Gott gibt und ob sich unser Planet retten lässt, vermag auch er nicht zu beantworten. Aber er hat Hoffnung und versteht es, sie seinen Enkeln mit auf den Lebensweg zu geben. Damit die es einmal besser machen als seine Generation.

Jostein Gaarders neues Buch „Ist es kein Wunder, dass es uns gibt?“ Foto: Hanser Verlag

Jostein Gaarder: Ist es nicht ein Wunder, dass es uns gibt? Eine Lebensphilosophie. Aus dem Norwegischen übersetzt von Gabriele Haefs. C. Hanser, 160 Seiten, 22 €., ISBN 978-3-446-27714-4.

