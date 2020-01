Juan Diego Flórez: „Mein Erfolg macht mich nicht blind“

Als Juan Diego Flórez vor 20 Jahren fast aus dem Nichts mit einer funkelnden Kette hoher Cs den Sternenhimmel der Opernwelt zum Strahlen brachte, ahnte man nicht, wie begeisternd langlebig die Karriere des peruanischen Ausnahme-Tenors sein würde. Immer noch steht er auf den bedeutendsten Opernbühnen der Welt – und gastiert am 31. Januar mit Arien in Dortmunds Konzerthaus. Lars von der Gönna sprach mit Flórez.

„Viva Verdi!“ heißt Ihr Abend in Dortmund. Was bedeutet Ihnen der Titan unter den Opernschöpfern?



Flórez: Das Herz der italienischen Oper ist Verdi sicher nicht nur für mich. Verdi singen zu dürfen, schenkt mir einfach Glück. Die Arien haben ihre Wurzeln hörbar im Belcanto. Was Verdi auszeichnet, ist eine Vielzahl des Ausdrucks in ein und demselben Moment. Verdi hat zwei Säulen: konstante Energie und Emotion, immer, auch in den leisen Stellen!

Was sind die Herausforderungen?

Es nicht unbedingt so zu singen wie „man“ Verdi singt. Manchmal schleifen sich ja Traditionen ein, die gar nicht in den Noten stehen. Ich prüfe das gern selbst in den Archiven. Man findet überraschend oft Anregungen, es anders zu machen. Ich mag das: Im Grunde ist es ja vor allem der Respekt vor dem Künstler Verdi.

Mancher große Sänger, Luciano Pavarotti etwa, bereitete sich auf neue Rollen vor, indem er Dutzende Kollegen auf Platte „belauschte“. Andere wieder wollen die Partie „jungfräulich“ zum Leben erwecken. Wo stehen Sie?

Natürlich lasse ich den Notentext zu mir sprechen. Aber wenn ich mein Bild von einer Rolle gezeichnet habe, sind da sicher auch Mosaiksteinchen berühmter Kollegen eingefügt.

Eine „gazza ladra“, eine diebische Elster demnach?

(lacht) Klar, man hört doch bewundernswerte Interpreten, das ist ein Geschenk, eine Bereicherung! Und in Zeiten von Spotify und Youtube so herrlich unkompliziert: Was hat man früher nach historischen Platten berühmter Kollegen gesucht! Heute reicht ein Knopfdruck, um weit in die Vergangenheit zu reisen. Manchmal denke ich „Wow, das mache ich auch so.“ Oder ich höre Fehler, die man auf keinen Fall machen will: auch wichtig! Für uns Sänger eine Riesenchance.

Apropos Kollegen: Sie treten seit 20 Jahren den Beweis an, dass man auch ohne Leibesfülle ein Spitzentenor sein kann. Bereitet es Ihnen Mühe, in Form zu bleiben? Sie leben doch in Wien, wird ein Flórez denn nie bei Sachertorte schwach?

Nein, nein, ich muss auch ein bisschen aufpassen. Gerade wenn Sie auf Tour sind, lauern die Versuchungen ja überall und zu jeder Zeit. Hier ein Törtchen, da ein Snack. Man tut sich in dem Stress ein bisschen was Gutes – und kann im Spiegel fast zusehen, wie es wirkt (lacht).

Sie sind Vegetarier, richtig?

Ich esse fast kein Fleisch, und wenn, dann nur Bio.

In Ihrer Laufbahn ging es nur bergauf. Kennt ein derart von Talent und Glück Beschenkter Angst?

Mein Erfolg macht mich nicht blind. Angst habe ich keine, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Sagen wir mal: Ich mache mir Sorgen, aber im guten Sinn. Mich hat der Erfolg nie leichtsinnig oder übertrieben selbstsicher gemacht. Ich hab’ ein sehr hohes Ideal, wie ich gern singen würde, wie eine Arie klingen muss. Auch wenn das Publikum jubelt: Dinge besser oder noch besser zu machen, bleibt ein echter Motor meiner Arbeit.

Ihre alte Heimat Peru haben Sie nie vergessen. Sie sind Gründer der Stiftung „Sinfonia por el Peru“. Was tun Sie in Südamerika genau?

Seit Gründung haben wir dort 30.000 Kinder und Jugendliche erreicht. Alle arm, alle sozial benachteiligt oder aus kaputten Familien. Durch die Stiftung singen sie im Chor, spielen Instrumente: beides Wege abseits von Gefahren, die in ihrem Leben Drogenkonsum heißen, Kriminalität oder Prostitution. Es geht im Chor und Orchester um ein positives Erleben von Gemeinschaft. Jeder braucht Anerkennung. Jeder braucht Verantwortung. Das Ergebnis ist Selbstachtung – und das ist der Schlüssel für einen Wandel.

Sie glauben fest daran, dass Musik die Welt besser macht?

Glauben allein reicht nicht. Wir haben harte Zahlen für Klassik als Sozialarbeit: Eine neue Studie über unsere Arbeit sagt, dass die Teenagerschwangerschaft von Mädchen, die bei der Sinfonia sind, 75% niedriger liegt als im Vergleich. Eine unglaubliche Zahl, mich freut sie sehr.

Eine Frage stelle ich jedem großen Sänger: Was singen Sie, wenn auf der Bühne plötzlich der Text futsch ist?

Tja, ich hau’ einfach irgendein Wort als Lückenfüller rein. Komischerweise passt das oft. Vielleicht, weil ich immer meiner Intuition folge. Ist irrational, aber es ergibt meistens Sinn. Klappt in keiner anderen Situation des Lebens, aber auf der Bühne funktioniert es. (lacht)