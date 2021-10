Jubel für Barockprojekt „Sehnsucht“ in Dortmunds Oper

Dortmund. Eine neue Oper aus vielen Werken, das große Drama einer „Sehnsucht“. Diese Neuproduktion an Dortmunds Oper ist spannendes Musiktheater.

Wenn du vom Ozeans träumst, und die Eltern Dir ein Aquarium schenken: Das Opernhaus Dortmund serviert unter dem Titel „Sehnsucht“ ein bittersüßes Pasticcio. Regisseur Andreas Rosar arrangiert Arien und Ensembles aus Barockopern zu einer anrührenden Geschichte von der Suche nach Identität. Es gab begeisterten Jubel für diese neue Produktion!

Wir folgen einem Mann, der die Schauplätze seiner Vergangenheit aufsucht. Warum die Verlobungsfeier furchtbar aus dem Ruder gelaufen ist, erschließt sich erst in einer Rückblende auf die Kindheit. Dort erleben wir einen Jungen, der spürt, dass er anders ist, als die Eltern ihn sehen wollen. „Son qual nave ch’agittate“ – ‚wie ein Schiff, das sich vor den drohenden Klippen aufs weite Meer hinaus wünscht und sich zugleich nach der Rückkehr in einen sicheren Hafen sehnt’ – nicht nur an dieser Stelle gelingt es der Dramaturgie eindrücklich, die Gesangsstücke so feinsinnig aneinanderzufügen, dass nicht nur die Musik stimmig die Emotionen transportiert, sondern auch die jeweiligen Texte plausibel die dargestellte Handlung tragen.

Dortmund schafft eine neue Oper aus vielen Barock-Arien: „Sehnsucht“

Alexander Djurkov Hotter (Kostüme) setzt die Häutungen und Metamorphosen des Protogonisten in prächtige Roben um, lässt ihn modisch durch Epochen reisen. Weit entfernt erscheint die Kindheit in neoviktorianischen Kostümen, bei denen Tim Burton Pate gestanden haben könnte. Für die Verlobungsszene werden die 1970er zitiert – doch nur die Hosenbeine sind weit, die Konventionen bleiben erdrückend eng. Und so scheitert denn auch der Aufbruch in eine Welt jenseits der Geschlechterklischee und endet in der trostloser Angepasstheit.

Chiffren für Aufbruch und Gefangensein sind immer wieder Schiff und Aquarium; die horizontal geteilte Bühne (Dina Nur) komponiert sie zu surrealen Bildern. Am Ende sind alle Träume geplatzt und das Schiff liegt symbolträchtig auf dem Grund des Aquariums – Endstation Sehnsucht.

„Sehnsucht“: Prächtige Roben, starke Bilder und ein überragender Bruno de Sá

Geradezu berufen, die Zerrissenheit der Hauptfigur erfahrbar zu machen, ist Bruno de Sá, Nicht allein durch seine darstellerischen Fähigkeiten, sondern auch durch seine ungewöhnliche Stimmlage. Sein Sopran (!) ist von so atemberaubender Intensität und berückender Schönheit, dass er das durchweg überzeugende Ensemble beinahe verblassen lässt. Der jugendliche Sopran von Sooyeon Lee (Verlobte) atmet Lieblichkeit, das herbe Mezzo-Timbre von Hyona Kim zeichnet die Mutter mit dem nötigen Maß an Verbitterung. Denis Velevs Bass lässt die Figur des Vater überzeugend zwischen Überforderung und Strenge changieren.

Aber einzig der zweite Gast des Abends, Countertenor David DQ Lee, kann es an Glanz mit de Sá aufnehmen - trotz Jogginghose und Bademantel, die er in der Rolle des gealterten Protagonisten als Insignien der emotionalen und textilen Verwahrlosung trägt.

Dortmunds Philharmoniker spielen elegant und durchlässig

Aus dem Orchestergraben keine Spur von barocker Schwere, Philipp Armbruster dirigiert Dortmunds Phiharmoniker mit fein differenzierender Eleganz, der Klang kommt leicht und durchlässig daher wie ein gelungenes Soufflé. Eine ambitionierte Produktion!

