Jugendbuchpreis des „Salon5“: Lese-Tipps für junge Leute

Bottrop. Die Bottroper Jugendredaktion „Salon5“ hat erstmals einen Buchpreis verliehen. Ausgezeichnet wurden Werke für junge Leser in fünf Kategorien.

Die in Bottrop ansässige Jugendredaktion „Salon5“ des Recherchenetzwerks Correctiv hat in Kooperation mit dem Literaturbüro Ruhr zum ersten Mal einen Jugendbuchpreis vergeben. Junge Menschen aus ganz Deutschland hatten dafür im Oktober online Bücher vorgeschlagen, die ihnen besonders am Herzen liegen.

70 Titel waren letztlich im Rennen – von Franz Kafka bis Harry Potter. Am Ende haben fünf „Salon5“-Jugendreporter im Alter von 14 bis 18 Jahren nach langer Diskussion die Sieger ausgewählt. „Eingereicht wurden nicht nur aktuelle Titel, sondern ganz einfach die Bücher, die von Jugendlichen aktuell gelesen werden“, sagt Organisatorin Hatice Kahraman.

Wolfgang Herrndorfs „Tschick“ gewinnt in der Kategorie „Leben“

Gewonnen in der Kategorie „Leben“ hat das Buch „Tschick“ (2010) von Wolfgang Herrndorf. Das kultige Road-Novel um zwei 14-jährige Jungs, Maik und Tschick, die sich mit einem geklauten Lada auf dem Weg in die Walachei machen, ist von der Jury mit deutlichem Vorsprung zum Sieger gekürt worden.

Gewinner in der Rubrik „Gerechtigkeit“ ist „Der junge im gestreiften Pyjama“ (2006) von John Boyne. Der irische Autor thematisiert in dem Buch den Holocaust aus Sicht eines neunjährigen Jungen.

Anne Freytag war erfolgreich in der Kategorie „Gefühle“

„Nicht weg und nicht da“ (2018) von Anne Freytag war erfolgreich in der Kategorie „Gefühle“. Die Autorin beschreibt in ihrem Buch, wie eine junge Frau die Trauer nach dem Selbstmord ihres Bruders bewältigt.

Gewonnen in der Kategorie „Andere Welten“ hat Karl Olsberg mit seinem Buch „Boy in a White Room“ (2017) – eine Geschichte über die Gefahren virtueller Welten und künstlicher Intelligenz, die zugleich Fragen nach Realität und Identität aufwirft.

Das beste Sachbuch kommt von Anna Mayr

Zum „Besten Sachbuch“ kürte die Jury „Die Elenden“ von Anna Mayr. Sie geht darin der Frage nach, warum die Gesellschaft Arbeitslose verachtet – und dennoch braucht.

Im Frühjahr hatte „Salon5“ ein Web-Radio gestartet. Ein Podcast, in dem Jugendlichen von ihren Lieblingsbüchern erzählen, wurde fester Bestandteil des Programms – daraus entstand die Idee für den Buchpreis. „Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion mehr junge Menschen davon überzeugen können, Bücher zu lesen”, sagt Hüdaverdi Güngör, Leiter der Bottroper Jugendredaktion. Eine Wiederholung der Buchpreis-Verleihung sei geplant. Infos: https://salon5.org