Kino: Richard Dreyfuss und die Sehnsucht „Astronaut“ zu sein

Manchmal geht das Leben schon seltsame Wege. Da dreht Steven Spielberg 1977 den Science-Fiction-Film „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ und besetzt die Hauptrolle mit dem jungen Richard Dreyfuss. Er spielt einen Mann, der Signale von Außerirdischen empfängt und am Ende mit ihnen in ihre ferne Galaxie aufbricht.

Den gleichen Schauspieler trifft man jetzt, viele Jahrzehnte später, wieder mit dem All verbunden, in Shelagh Mcleods Film „Astronaut“. Hier ist er nun Angus Stewart, ein nicht mehr ganz gesunder älterer Herr, dessen großer Traum es immer war, als Astronaut ins Weltall zu gelangen.

Der erste Spielfilm dieser Regisseurin will sicher nicht gleich nach den Sternen greifen, im Gegenteil. „Astronaut“ erzählt vielmehr eine dieser kleinen Geschichten von verlorenen Träumen, die im Laufe der Jahre immer mal wieder zerplatzen. Angus etwa durfte nie schweben, er musste zufrieden sein mit dem, was das Leben eines Straßenbauingenieurs so hergab. Immerhin hat er seinen Enkel, mit dem er noch immer des Abends die Sterne schauen kann. Aber auch das dürfte schwieriger werden, denn Tochter und Schwiegersohn halten es für das Beste, Großvater in einem Heim unterzubringen.

„Astronaut“ zeigt Richard Dreyfuss als alten Mann, den es zu den Sternen zieht

Dann aber geschehen zwei Dinge gleichzeitig, die für Angus ganz neue Perspektiven aufzeigen. Zum einen taucht am Nachthimmel plötzlich ein wundersamer Komet auf. Und fast gleichzeitig kündigt der Milliardär Marcus Brown (Colm Feore) einen Wettbewerb mit Verlosung an, bei dem der Gewinner einen Freiflug ins Weltall gewinnen kann. Bei dem, was nun anhebt, könnte man in der Tat das Drehbuch der Regisseurin als fatalen Missgriff abtun. Denn wie kann es angehen, dass ein Mann von 76 Jahren plötzlich in die Nähe einer Auswahl gerät, die bereits einen Schnitt bei 60 Jahren macht? Shelagh Mcleod aber bekommt dann doch noch die Kurve weg vom Märchen und hin zur Realität. Ein kleiner Schlaganfall ändert auf einmal alles und lässt Angus wieder auf den Boden der Tatsachen landen. Wenigstens aber kann er bei diesem Projekt mit seinen Kenntnissen von großem Nutzen sein.

Für Hauptdarsteller Dreyfuss ist es auch eine Reise in die Vergangenheit seiner Karriere

Für Richard Dreyfuss bietet dieser Film noch einmal Rückblicke in seine Vergangenheit. Damals, als er Roy Neary in Spielbergs „Unheimlichen Begegnung der dritten Art“ verkörperte. Und es mag sein, dass Dreyfuss seinen jetzigen Part als einen Roy betrachtet, der damals nicht in das fremde Raumschiff eingestiegen ist und der nun im Alter unbedingt etwas nachholen möchte. Das Drehbuch hilft ihm ein wenig dabei, denn es hält gegen Ende tatsächlich noch eine Überraschung parat.