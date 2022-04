Der teuflische Charme des Verführers: Jack Nicholson wird 85

Los Angeles. Ein Leben lang hat er sich mit Sonnenbrille und unverschämtem Grinsen als Marke inszeniert. Jetzt wird Hollywoods Bad Boy Jack Nicholson 85.

Still und heimlich hat er sich von der Leinwand verkrümelt. Auch schon wieder zwölf Jahre her. Dabei hätte man doch gerade bei ihm, bei Jack Nicholson, einen Abschied mit Knalleffekt erwartet. Weiß Gott kein Leisetreter in Hollywood, keine Nebenfigur im Weltkino. Am Freitag wird Nicholson 85 Jahre alt, und auch aus der US-Version von „Toni Erdmann“, die ihn vor fünf Jahren angeblich so gereizt hat, ist nichts geworden. Zurückgezogen lebt er auf seinem Anwesen am Mulholland Drive in den Hügeln Hollywoods und lässt uns rätseln, ob wir von ihm noch etwas hören werden. Was ihn wirklich bewegt, das hat er ohnehin ein Leben lang hinter seiner Sonnenbrille und diesem unverschämten Nicholson-Grinsen versteckt.

Nicholson baggerte Jennifer Lawrence vor laufenden Kameras an

Womanizer Nicholson: mit Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer (v.li.) in „Die Hexen von Eastwick“ Foto: - / IMPRESS-Film/TV

Am Rande der Oscars 2013 freilich legte Nicholson einen Auftritt hin, der ihn später ganz offensichtlich ins Grübeln brachte und seinen Rückzug womöglich beschleunigte. Vor laufenden Kameras baggerte er die damals 22-jährige Jennifer Lawrence an, als sie dem Sender ABC gerade ein Interview gab. Seine eher schlichte Flirt-Offensive brockte ihm öffentlichen Spott ein. „Ich kann in der Öffentlichkeit keine Frauen mehr angraben“, bekannte er ein paar Monate später. „Ich bin im Herzen immer noch der wilde Frauenheld, aber ich wurde von der biologischen Schwerkraft getroffen.“

Nicholson und hunderte Affären

Fünf Kinder von vier Frauen, kolportierte hunderte Affären, und die längste Beziehung, mit Kollegin Anjelica Huston, zerbrach nach ungezählten Aufs und Abs endgültig, als er die beste Freundin seiner Tochter geschwängert hatte: Nicholson strunzte damit nicht öffentlich herum, aber den Nimbus des verschlingenden Verführers mit teuflischem Charme, genoss er über Jahrzehnte. Das Bild eines Dirty Old Man aber, der sich der Lächerlichkeit preisgeben könnte, hat ihn an jenem Abend vielleicht selbst erschreckt. Dass er 1990 bei der Verleihung der Golden Globes blank zog, passte noch ins damalige Bild: Nicholson, der Bad Boy, der seine Grenzen selber setzt.

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Schräge Typen sind seine Spezialität, das legendäre Haifischgrinsen wurde früh sein Markenzeichen. Wir zeigen Bilder seiner Karriere. Foto: United Archives / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Exzentrisch, unberechenbar und ein genialer Leinwand-Star: Jack Nicholson kam am 22. April 1937 in New York auf die Welt, als John Joseph Nicholson. Dass seine 17 Jahre ältere „Schwester“ June in Wirklichkeit seine Mutter und seine „Mutter“ Ethel seine Großmutter war, erfuhr er zufällig im Jahr 1974. Wer sein Vater war, weiß er bis heute nicht. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Schon als Jugendlicher träumte Nicholson vom Film, ging nach Hollywood, nahm Schauspielunterricht. Seine Karriere begann bei Roger Corman, dem König der B-Movies, mit kleinen Rollen in Horrorkomödien wie „The Little Shop of Horrors“ aus dem Jahr 1960 („Der kleine Horrorladen“). Drei Jahre später spielte Nicholson (l.) die Rolle des Rexford Bedlo in der US-amerikanischen Horror-Komödie „Der Rabe – Duell der Zauberer“. Foto: United Archives / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Seinen Durchbruch feierte Nicholson (Mitte) als alkoholsüchtiger Rechtsanwalt George Hanson in dem Road-Movie „Easy Rider“ (1969). Der Film mit Henry Fonda (r.) und Dennis Hopper (l.) als Motorradfahrer auf der Suche nach Freiheit, Drogen und Sex wurde zum Kult. Bis sie am bitterbösen Ende im Straßengraben landen, abgeknallt von bigotten Typen in einem Truck. Foto: AGD / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Nicholson brachte der Klassiker die erste von zwölf Oscar-Nominierungen ein. Foto: TBM UnitedArchives / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Den ersten Oscar als bester Hauptdarsteller verdiente er sich in seiner Glanzrolle als Insasse einer Nervenheilanstalt im aberwitzigem Film „Einer flog über das Kuckucksnest" im Jahr 1975. Foto: dpa Picture-Alliance / UPI / picture-alliance / dpa

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Der Film von Milos Forman traf genau den Nerv der Hippie-Generation. Foto: AD / imago stock&people

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Küsschen und den Oscar in den Händen – was will man mehr. Jack Nicholson und seine Filmpartnerin Louise Fletcher wurden 1976 für ihre brillante Leistung in „Einer flog über das Kuckucksnest" mit der goldenen Trophäe ausgezeichnet. Foto: ZUMA/Keystone / imago stock&people

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern In Roman Polanskis Thriller „Chinatown“ aus dem Jahr 1974 legt Nicholson sich als Privatdetektiv Jake Gittes schmerzhaft mit den Reichen und Mächtigen an, steckt lauter Niederlagen ein, ... Foto: AD / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern ... aber lächelt trotzdem weiter und lässt es sich mit Partnerin Faye Dunaway als Evelyn Mulwray gut gehen. Foto: United Archives / imago stock&people

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Der Typ „coole Blondine“ wurde Nicholson öfter an die Seite gestellt, Kathleen Turner etwa in der Mafia-Komödie „Die Ehre der Prizzis“ aus dem Jahr 1985. Foto: United Archives / imago stock&people

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Allein unter Frauen im Jahr 1987: „Die Hexen von Eastwick“ mit Cher (l.), Susan Sarandon (M.) und Michelle Pfeiffer. Foto: ZUMA Press / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Nicholson hat in vielen Genres brilliert. Ob in Western, wie hier in „Duell am Missouri“ mit Marlon Brando, ... Foto: 3sat

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern ... im Thriller „Wolf – Das Tier im Manne“ ... Foto: AD / imago stock&people

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern ... oder in Militärfilmen wie „Eine Frage der Ehre“ aus dem Jahr 1992. Foto: Liaison / Getty Images

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern In der Comic-Verfilmung „Batman“ von 1989 zeigte sich Nicholson als Joker mit seinem diabolischen Grinsen. Foto: AD / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Nicholson führte aber auch Regie, etwa bei der beachtlichen „Chinatown“-Fortsetzung „The Two Jakes“. Foto: Freier Fotograf / Getty Images

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern In Stanley Kubricks Horror-Klassiker „The Shining“ aus dem Jahr 1980 spielt Nicholson einen Schriftsteller, der langsam in den Wahn abgleitet und seine Frau und den kleinen Sohn in Todesangst versetzt. Foto: AD / imago stock&people

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Das hinterhältig-dämonische Grinsen vergisst man nicht so leicht. Wie er mit einer Axt die Tür einschlägt und sich mit dem Spruch „Here’s Johnny!“ präsentiert – das hat Gänsehautcharakter. Foto: United Archives / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Nicholsons Talent für das Komische wie für das Tragische lässt sich an manchen seiner Altersrollen bewundern. Foto: TBM UnitedArchives / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern In „Besser geht’s nicht“, seinem dritten Oscar-Erfolg, ist er ein knurriger Großstadt-Sonderling. Hier zu sehen mit Schauspielkollegin Helen Hunt. Foto: UPI Photo / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Der deutsche Star-Kameramann Michael Ballhaus (l.) und der Hollywood-Schauspieler im Februar 2004 in Berlin bei ihrer Ankunft zur Premiere ihres gemeinsamen Films „Was das Herz begehrt“. Der Streifen ging im offiziellen Wettbewerb der 54. Internationalen Filmfestspiele ins Rennen. Foto: dpa Picture-Alliance / Jens Kalaene / picture-alliance / dpa

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern In „Was das Herz begehrt“ spielt Nicholson einen eitlen, alternden Playboy, der sich widerstrebend in eine Liebesgeschichte mit einer gleichaltrigen – also „uralten“ – Frau begibt, hinreißend gespielt von Diane Keaton (l.). Foto: United Archives / imago stock&people

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Der Effekt verstärkt sich durch Nicholsons Frauenheld-Image im wirklichen Leben: Er lebt allein, pflegt aber zu den vier Müttern seiner fünf Kinder freundschaftliche Beziehungen, wie er sagt. Foto: ZUMA Press / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Mit der US-amerikanischen Schauspielerin und Musikerin aus der Gruppe „The Mamas and the Papas“ Michelle Phillips war Nicholson in den 70er Jahren liiert. Foto: ZUMA Press / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Mit Anjelica Huston, Tochter von US-Regisseur John Huston, führte er 13 Jahre lang eine stürmische Beziehung. Sie zerbrach endgültig, als er die beste Freundin seiner Tochter Jennifer, das Model Rebecca Broussard, schwängerte. Foto: ZUMA Press / imago

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Begegnung mit der dritten Art: „Mars Attacks!“ aus dem Jahr 1996. Foto: AD / imago stock&people

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Eine neue Seite offenbarte der Altmeister 2002 in Alexander Paynes Tragikomödie „About Schmidt“, in der er ohne jede Eitelkeit auch die hässlichen Spuren des Alterns zeigt. Frisch verwitwet und in Rente zieht dieser Warren Schmidt mit einem Wohnmobil ruhelos durchs Land und ist nirgendwo wirklich willkommen. Foto: United Archives / imago stock&people

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Nicholson ging die Rolle ganz unüblich an – kein Grinsen, Zähneblecken, Augenrollen, Herumzucken. Er ist einfach nur ein älterer Mann mit schütterem Haar und Bauchansatz, dem der neue Status „Rentner“ ein unbehagliches Gefühl vermittelt. Foto: United Archives / imago stock&people

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern „Dass ich heute einen besseren Charakter habe, liegt am Älterwerden und am Nachlassen der Kraft“, witzelt Nicholson. „Es ist eine Frage der Balance. Man muss sich nur dran gewöhnen.“ Foto: dpa Picture-Alliance / AFP / picture-alliance / dpa

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern In „Das Beste kommt zum Schluss“ spielte er den todkranken Millionär Edward. „Ich wollte immer ein Charakterschauspieler sein“, sagte Nicholson 2008 bei der Deutschlandpremiere der Tragikomödie in Berlin. Foto: Warner Bros. France

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern In seiner letzten Hauptrolle verfasste er im Krankenhaus mit seinem Bettnachbarn Carter (Morgan Freeman) eine Liste mit all den Dingen, die sie noch vor ihrem Tod erleben wollen. Er selbst habe anders als die Filmfiguren keine derartige Liste, erzählte Nicholson bei der Premiere. Die einzige Möglichkeit, der Angst vor dem Tod zu entkommen, sei, ganz im Hier und Jetzt zu leben. Mit seinem bisherigen Leben sei er zufrieden, versicherte der Star. „Ich würde alles wieder genauso machen.“ Foto: Warner Bros. France

Jack Nicholson – die Karriere in Bildern Anfang des Jahres machte eine Nachricht in den Medien die Runde: Jack Nicholson wolle doch noch einmal vor der Kamera stehen und zwar in einem Remake der deutschen Komödie „Toni Erdmann“. Toni will er demnach natürlich selbst spielen – die Rolle als aufmüpfiger Alter mit wilder Mimik und schlechtem Benehmen würde zu ihm passen. Vielleicht steht in Zukunft ein vierter Oscar in Nicholsons Regal? Foto: dpa Picture-Alliance / Soeren Stache / picture-alliance/ dpa

Als Laufjunge hatte er sich in den 50ern in den MGM-Studios verdingt, das spießige New Jersey, in dem er aufgewachsen war, hinter sich gelassen. Dass die Frau, die er immer für seine Schwester gehalten hatte, in Wirklichkeit seine Mutter war, sollte er erst in den 70er-Jahren erfahren, als er schon die größte Nummer im Filmgeschäft war.

Ein kleiner Auftritt in „Easy Rider“ macht Nicholson berühmt

Meisterwerk: Jack Nicholson in „Chinatown“. Foto: NDR/BR/Telepool / ZDF und NDR/BR/Telepool

Roger Corman besetzt den jungen Burschen in den 60er-Jahren in seinen Billigfilmen, ohne dass es auffiele. Ein 15-Minuten-Auftritt als bekiffter Anwalt rückt Nicholson 1969 in den Blickpunkt. Weil es kein Auftritt in irgendeinem Film ist, sondern ein Auftritt in „Easy Rider“. Dem epochalen Werk, das Hollywood durchschüttelt und eine Ära des unangepassten Kinos einleitet mit kreativen Filmemachern, die das alte amerikanische Studiosystem pulverisieren und Schauspieler wie Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino oder Gene Hackman zu Stilikonen der Darstellung machen. Und Jack Nicholson, der mit schütterem Haar, Bauchansatz und leicht verschlunztem Habitus so gar nichts mit früheren Filmheroen gemein hat.

Die frühen 70er-Jahre werden zu Nicholson-Festspielen. Als Detektiv Jake Gittes in Roman Polanskis Meisterwerk „Chinatown“ schreibt er mit an einem Stück Filmgeschichte, als Navy-Matrose in Hal Ashbys „Das letzte Kommando“ festigt er seinen Ruf als vielseitiger Charakterdarsteller, in Milos Formans „Einer flog über das Kuckucksnest“ wird er seinen ersten von drei Oscars und zwölf Nominierungen einzusammeln.

Nicholson streift die Grenzen zur Karikatur

Seine gallige Vorstellung als Rebell, der die Insassen einer Nervenheilanstalt zum Aufstand gegen die unmenschlichen Zustände antreibt, ehe er selbst gebrochen wird, bleibt ein Höhepunkt seiner Karriere, aber auch ein Wendepunkt in seiner Art des Spiels. Seine explosiven Ausbrüche werden zum Markenkern, seine raumgreifenden Aufführungen, die alle Mitspieler ins Statisten-Universum drängen, streifen die Grenzen zur Karikatur, das übertriebene Mienenspiel mit gehobenen Augenbrauen und gefletschten Zähnen wirkt irgendwann fratzenhaft. Dass Tim Burton diesen Ausdruck zementiert, indem er Nicholson 1989 zum Batman-Schurken Joker macht, ist die ironische Zuspitzung des Klischees, das in seiner Erwartbarkeit zu langweilen droht.

Postergesicht: Jack Nicholson in „The Shining“.. Foto: imago stock&people

Und doch überwältigt er uns immer wieder mit seiner Wucht. Sein durchdrehender Familienvater in Kubricks „The Shining“, einem der wenigen wirklich großen Horrorfilme, erreicht verdienten Kultstatus. Und dabei ist es nicht einmal sein legendäres „Here’s Johnny“-Postergesicht, wenn er durch den Spalt blickt, nachdem er die Tür gerade mit der Axt zerlegt hat. Es sind die suggestiven Bargespräche mit all den eingebildeten Figuren, in denen Nicholson so angstmachend brilliert, ehe er schließlich zur Tat schreitet.

Wartet Nicholson auf einen letzten großen Film?

Wer ihn auf die lärmigen Rollen in seinen 60 Filmen reduziert, kann ihm freilich nicht gerecht werden. Wie er in der wunderbaren Tragikomödie „About Schmidt“ mit ganz leisen Tönen die quälenden Seiten des Altwerdens spürbar macht und in „Das Versprechen“ nach Dürrenmatt einen Polizisten spielt, der an der Last zerbricht, einen Kindermörder zu fassen, zeigt die enorme Bandbreite dieses großen Schauspielers. In späten Komödien, die mit seinem Image spielen, wie „Was das Herz begehrt“ , beweist er zudem, wie gut er über sich selbst lachen kann.

Ab und zu taucht er noch bei Basketball-Heimspielen seiner geliebten Lakers auf, aber sonst? „Er wartet auf einen letzten großen Film“, hat Peter Fonda, sein 2019 verstorbener Freund aus Easy-Rider-Zeiten, einmal gesagt. Jack Nicholsons vorletzter Film, 2007, hieß „Das Beste kommt zum Schluss“. Wäre zu schön. Um wahr zu werden.

