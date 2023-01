Manta Manta zwoter Teil: Neuer Kino-Teaser weckt Vorfreude

Essen. Ende März feiert die Fortsetzung des Kultfilms Manta Manta Premiere in den Kinos. Der neue Teaser von "Teil zwo" weckt jetzt Vorfreude bei Fans.

Manta Manta zwoter Teil: Till Schweiger, Michael Kessler und Tina Ruhland kehren auf die Kinoleinwand zurück.

Ein neuer Trailer weckt jetzt die Vorfreude bei Fans des Kultfilms "Manta Manta".

Manta Manta Teil zwei: Diese Promis sind mit dabei.

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass Till Schweiger als Berti und Michael Kessler als Klausi im Film "Manta Manta" über die Kinoleinwände flimmerten. Heute hat der Film, der in vielen Ruhrgebietsstädten gedreht wurde, absoluten Kultstatus. Mehr als drei Jahrzehnte mussten Fans auf die Fortsetzung warten. Am 30. März kehren Schweiger und Co. auf die Kinoleinwände in NRW und in Deutschland zurück. Nun wurde ein zweiter Trailer veröffentlicht, "um die Vorfreude noch weiter anzuheizen", heißt es in der Pressemitteilung. Vor Monaten hatte die Kult-Komödie Komparsen in NRW gesucht. Mehr als 11.000 Bewerbungen waren darauf eingegangen.

Manta Manta: Sprungbrett für Schweiger und Kessler

Unter anderem für Schweiger war die Rolle in "Manta Manta" ein Sprungbrett für die weitere Karriere. Auch Schauspieler Michael Kessler wurde auf seine Rolle als "Klausi" nach dem Film mehrere Male angesprochen. Doch nicht nur die beiden sind auch im zweiten Teil des Kultfilms vertreten.

Lesen Sie hier: Anna Sorokin: NRWs größte Hochstaplerin will vor die Kamera

Auch Tina Ruland ("Uschi") ist im zweiten Teil des Films zu sehen. Im Kino zählte Manta Manta 1,2 Millionen Zuschauer. Nun hoffen die Verantwortlichen auf eine erfolgreiche Fortsetzung.

Manta Manta: Berti ist zurück - knapp 30 Jahre nach dem ersten Teil feiert die Fortsetzung des Kultfilms bald Premiere. Foto: Constantin Film Verleih / Bernd Spauke

Diese Schauspieler ergänzen den Kult-Cast von Manta Manta zwoter Teil:

Luna Schweiger

Tim Oliver Schultz

Tamer Trasoglu

Ronis Goliath

Moritz Bleibtreu

Nilam Farooq

Justus Johanssen

Timur Bartels

Wotan Wilke Möhring

Axel Stein

Manta Manta zweiter Teil: Diese Promis sind in Gastrollen zu sehen

Lukas Podolski

Alena Gerber Fritz

JP Kraemer

Frank Buschmann

Manta Manta: Mit "zwoter Teil" kehren Till Schweiger (r.) und Co. nach über 30 Jahren wieder auf die Kinoleinwände zurück. Foto: Horst Ossinger/dpa

Manta Manta Teil zwei: Das ist die Handlung der Fortsetzung

Wie Constantin Media mitteilt, hat Bertie (Til Schweiger) schon vor einiger Zeit seine Rennfahrerkarriere an den Nagel gehängt und betreibt mehr schlecht als recht eine Autowerkstatt und eine angeschlossene Kart-Bahn. Als er mit der Tilgung eines Darlehens in Rückstand gerät und die Bank mit Zwangsversteigerung des Grundstückes droht, fasst Bertie einen waghalsigen Plan: Die Siegerprämie beim anstehenden großen 90er-Jahre Rennen auf dem Bilster Berg könnte seine finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen.

Fernsehen, Streaming und Kino in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kino