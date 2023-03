„Klangvokal“ in Dortmund: Mit Zuversicht in die neue Saison

Dortmund. 24 Veranstaltungen, acht Spielorte: Das Dortmunder Musikfestival „Klangvokal“ startet am 21. Mai in seine 15. Runde. Kartenverkauf hat begonnen.

Das „Klangvokal“-Musikfestival in Dortmund startet am 21. Mai mit dem „Cappella Mediterranea“ und Claudio Monteverdis „Marienvesper“ in der St. Reinoldikirche in seine 15. Saison: Unter dem Motto „Zuversicht“ gibt es vier Wochen lang insgesamt 24 Veranstaltungen an acht Spielorten.

Auf dem Programm stehen vokale Beiträge aus Oper, Chor, Jazz und Weltmusik mit Gästen wie Jordi Savall, Vox Luminis und Daniel Behle. Zum Finale am 18. Juni wird die Barockoper „Carlo il Calvo“ im Konzerthaus Dortmund aufgeführt. Vom 7. September bis zum 15. März 2024 schließt sich dann eine Saison mit sieben weiteren Konzerten an.

Klangvokal 2023: Werke aus dem Mutterland der Oper

Beim „Klangvokal“-Festival sind in diesem Jahr gleich mehrere Werke aus Italien, dem Mutterland der Oper, zu erleben: Am 3. Juni wird Saverio Mercadantes Wiederentdeckung „Il giuramento“ exklusiv im Rahmen des Festivals im Konzerthaus Dortmund aufgeführt. Zudem erklingt Nicola Antonio Porporas „Carlo il Calvo“ unmittelbar nach einer Aufführung an der Mailänder Scala in gleicher Besetzung in Dortmund (18. Juni, Konzerthaus). Emilio de‘ Cavalieris frühbarocke Oper „Rappresentatione di anima et di corpo“ steht am 2. Oktober im Reinoldihaus auf dem Programm und auch Gaetano Donizettis „Messa di Requiem“ wird für das Festival einstudiert und am 17. Juni in der Reinoldikirche aufgeführt.

Nach einer längeren Zäsur ist auch wieder Liedgesang beim „Klangvokal“-Festival vertreten: Der Tenor Daniel Behle widmet sich dem Œuvre von Robert Schumann und Richard Strauss (7. September, Reinoldihaus).

Klangvokal 2023 mit Oper, Chor, Jazz und Weltmusik

Bedeutende Akteure der internationalen Alte Musik-Szene wollen Werke der Renaissance und des Barock präsentieren. Angekündigt hat das Festival-Team um Direktor Torsten Mosgraber unter anderem „The Tallis Scholars“ aus Großbritannien (25. Mai, Propsteikirche), die „Accademia Bizantina“ aus Italien (15. März 2024, Reinoldihaus) sowie die „lautten compagney Berlin“ (2. Februar 2024, Reinoldihaus).

Auch der Chorgesang und die Weltmusik finden sich im Programmbuch: Der Spanier Jordi Savall begibt sich mit seinen Ensembles auf „Die Routen der Sklaverei“ (8. Juni, Konzerthaus Dortmund), und der „Amaan Choir XXI“ aus Jordanien sowie „Orpheus XXI NRW“ wandeln auf den Spuren des andalusischen Forschers „Leo Africanus“ (1. Juni, Orchesterzentrum NRW). Das Quintett „L’Alba“ lädt unterdessen zu einer musikalischen Reise nach Korsika (6. Juni, Domicil) und die Singer-Songwriterin Somi präsentiert eine Hommage an ihr Vorbild: die südafrikanische Sängerin Miriam Makeba (23. Mai, Domicil).

