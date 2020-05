Klassik: Live-Konzerte schon bald wieder an der Ruhr

Essen. Klassik zurück an der Ruhr! Nach Pfingsten kommen reichlich Stars in die Säle von Dortmund bis Essen. Corona-Regeln ändern den Betrieb dennoch.

Die Klassikgemeinde an der Ruhr bekommt ihren seit drei Monaten ersehnten Paukenschlag: Ab Anfang Juni wird in den Konzertsälen wieder musiziert – und das in fast jeder Stadt. Allein 17 Konzerte nach der großen Corona-Stille gab das Klavier-Festival Ruhr am Dienstag bekannt. Und auch Dortmunds Konzerthaus feiert die Rückkehr aufs Podium mit Pauken und Trompeten – obwohl das alles weit entfernt vom Normalbetrieb sein wird.

Doch die besseren Nachrichten zuerst: Es klingt wieder was – und nicht irgendwas. Pianist Martin Stadtfeld und Geiger Frank Peter Zimmermann, Dortmunds bejubelte Residenz-Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla und die reife Flügel-Größe Rudolf Buchbinder: lauter Namen von Rang, mit denen das Schweigen in den Sälen von Essen, Bochum und Dortmund eine Woche nach Pfingsten ein Ende hat. Auch die Häuser in Köln und Düsseldorf greifen wieder in die Saiten.

Die Konzertsäle an der Ruhr wollen nach Pfingsten öffnen. Es gibt erste Details

Richtig, ganz ruhig war es ja nie. Sie haben aus der Not eine Fuge gemacht, haben gestreamt, Beethoven zum Youtube-Star hochgejazzt und aus den Wohnzimmern heraus um die Wette gegeigt. Und doch: „So besonders und schön diese Konzerte auch waren, ihnen fehlte das lebendige Zutun des Publikums, das die Künstler so spüren“, sagt anlässlich des philharmonischen Befreiungsschlages Raphael von Hoensbroech, Intendant des Dortmunder Konzerthauses.

Das Klassik-Publikum muss sich in Corona-Zeiten umstellen. Es gibt keine Pausen

Dessen Öffnung bietet sogar was zunächst für unmöglich gehalten wurde: Orchesterklang. Offenbar geht das, mit etwas Abstand. Den Dortmunder Saal küssen am 7. Juni Mirga Gražinytė-Tyla und Berlins Konzerthausorchester mit Beethovens Vierter und einem Cellokonzert Haydns wach. Sie tun das in zwei Schichten (16 und 19h) – ein System, das beim Klavier-Festival Ruhr fast durchgängig regiert.

Nur so kann das weltweit größte Pianistentreffen überhaupt ohne größere Verprellung der treuen Besucher die Kartennachfrage bedienen. „Warteliste“ steht derzeit hinter allen Terminen von Igor Levit bis Jan Lisiecki. Es wird auch Menschen geben, die eine Karte hatten – und für die (es müssen bekanntlich reichlich Plätze frei bleiben) es dennoch keinen Konzertgenuss gibt. Das läuft, etwa in Dortmund, nach Datum des Kartenkaufs. „Besonders früh eingegangene Buchungen zuerst berücksichtigen und später eingegangene Buchungen gegebenenfalls stornieren“, ist die Methode an der Brückstraße.

Die, die dann rein dürfen, benötigen unter anderem eine belastbare Blase. Denn um das Infektionsrisiko zu mindern und den zweifach auftretenden Künstlern etwas mehr Verschnaufen zu gönnen, spielt man ohne Pause. Etwa 75 Minuten am Stück beim Klavierfestival, bei Konzerten in Dortmund gar 90.

Hein Mulders, Essens Intendant, kann die Rückkehr zum Konzert „kaum erwarten“.

Sämtliche Konzerte haben beide Institutionen ab sofort auf ihren Internetseiten. Essens Philharmonie und Bochums Musikzentrum wollen nach Informationen unserer Redaktion noch diese Woche nachziehen. „Wir können es kaum erwarten“, sagt Hein Mulders, Intendant in Essen.

Der Hürden waren viele: Erst wankte die Politik, dann mussten ausgeklügelte Hygienekonzepte individuell genehmigt werden. Das der „Neuen Philharmonie Westfalen“ erhielt gestern endlich Grünes Licht. Schweres Blech, zum Beispiel, muss hinter Plexiglas. Wie gesagt, es wird wieder klingen. Wir sind allerdings gespannt, wie.