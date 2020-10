Klavierfestival: Janina Fialkowska in Dortmund gefeiert

Für den legendären Arthur Rubinstein war sie die geborene Chopin-Interpretin – ein Ruf, den sich Janina Fialkowska bis heute bewahrt hat. Man darf, nein man muss die Grande Dame des Klaviers als musikalische Erbin ihres Lehrmeisters bezeichnen. Chopins Geist strömt in jeder melodischen Phrase aus ihr und Chopin war denn auch der Dreh- und Angelpunkt ihres Konzertes im Rahmen des Klavier-Festivals Ruhr.

Eine wahre pianistische Sternstunde in der Dortmunder Zeche Zollern! Soll man mit dem in gestochener pianistischer Kalligraphie und überwältigender Musikalität zugegebenen Walzer op.18 beginnen? Oder doch mit der Ballade Nr.4, in der brennspiegelartig so vieles zusammenkommt? Mazurka und Lieder ohne Worte schwingen da ebenso mit wie Schumanns musikalische Prosa und die auf Liszt vorausweisende exaltierte Bravour.

Klavierfestival: Begeistert wurde Janina Fialkowskas großer Auftritt in Dortmund gefeiert

Janina Fialkowska, geboren 1951, bindet das alles zusammen durch ihre Natürlichkeit im erzählerischen Duktus und ihr souverän unaufdringlich gestalterisches Tempo rubato. Und dann das Scherzo Nr.3 zwischen den treffsicher eingeschlagenen Oktavkaskaden und den zarten, Goldregen sprühenden Diskant-Passagen. Was für ein Brocken Musik, der in seinem vertrackten Satz und Ausdruck schon an Ravel gemahnt. Dessen Sonatine fis-Moll wiederum gelang der Kanadierin, quasi auf Chopin rückblickend, in poetisch-hintergründiger Rhetorik ähnlich wie Gabriel Faurés Nocturne op.36 aus spätromantischer Feder oder als Rarität ein geschmackvoll ausgestaltetes Impromptu von Germaine Tailleferre, der einzigen Komponistin aus der „Groupe des Six“

Debussy schließlich („Poissons d’or“ und „Les sons et les parfums“) zerging dank Fialkowskas pianistischer Anschlagskultur in wehmütiger Schönheit und erlesener Farbnuancierung wie auf der Zunge. Helle Begeisterung, so zeigte sich am Schluss, war auch vor (zugelassenen) hundert Zuhörern möglich.