Einer von sechs „Kometen“: „Breath with Me a Moment“ (Atme mit mir einen Moment).

Gelsenkirchen Sechs neue Stücke im Musiktheater im Revier: Giuseppe Spota, Chef der MiR Dance Company, bereitet großen Talenten eine glänzende Bühne.

Ein Astronaut in weißem Raumanzug schwebt wie schwerelos durchs Foyer. Ein optisches Versprechen an das Publikum im Kleinen Haus des Musiktheaters im Revier: Wir holen Euch gleich die Sterne vom Himmel! Und sie hielten Wort. Die Choreografie-Stars von morgen präsentierten mit der Premiere ihrer Tanzproduktion „Kometen“ eine starke Leistungsschau junger, zeitgenössischer Kreationen. Großer Jubel!

Viel Zustimmung bekam noch vor Vorstellungsbeginn ein anderer: Generalintendant Michael Schulz appellierte eindringlich an die Premierengäste, sich am 27. Januar an der Gelsenkirchener Kundgebung „Gemeinsam für alle“ gegen Hass, Antisemitismus und Rassismus zu beteiligen. Sollten sich antidemokratische Kräfte durchsetzen, so Schulz, wäre ein Abend wie dieser in Zukunft vielleicht gar nicht mehr möglich: „In der MiR Dance Company arbeiten Tänzerinnen und Tänzer aus 14 Nationen zusammen!“

„Insomnia“ von Pablo Navarro Muñoz: Er tanzt es gemeinsam mit Dex van ter Meij intensiv kraftvoll. Foto: Bettina Stoess / MiR

Kompanie-Chef Giuseppe Spota gab ihnen einmal mehr die Chance, nach den Sternen einer Choreografen-Zukunft zu greifen. In sechs fantasievollen, außergewöhnlichen Kreationen, davon fünf als Duett, verhandelten sie in nachtschwarzem Raum das Mysterium des Schlafs, das Leben auf der Straße, Beziehungsgeflechte oder Innenansichten des Tänzerdaseins.

Pablo Navarro Muñoz schuf mit „Insomnia“ (Schlaflosigkeit) ein traumverlorenes Duo, das er gemeinsam mit Dex van ter Meij intensiv kraftvoll tanzte, mal synchron wie Schattengestalten, mal im verzweifelten Kampf gegeneinander. Den ersehnten Schlaf ringen immer wieder Angst und Stress nieder. Am Ende bleibt pure Erschöpfung.

Aus dem Innenleben der Tänzer: „The Exposure“ (Die Enthüllung) von Tanit Cobas mit Pablo Navarro Muñoz. Foto: Bettina Stoess / MiR

Urvil Shahs „Two Voices and a Choice“ (Zwei Stimmen und eine Wahl) setzt sich in elegant-fließenden Bewegungen von Marie-Luise Hertog und Hilla Regev Yagorov mit dem inneren Konflikt von Gut und Böse auseinander. „Schmetterling 3000“ von Dex van ter Meij vertanzt gemeinsam mit Eleonora Robson das Leben auf der Straße, wo Menschen in Müllsäcken wühlen, Pappkartons das Paradies versprechen und Menschen auf die Verwandlung von Leid in Glück hoffen.

Tanit Cobas mit tanzt Pablo Navarro Muñoz „Die Enthüllung“

„The Exposure“ (Die Enthüllung) von Tanit Cobas mit Pablo Navarro Muñoz gibt einen Einblick in die Gefühlswelt von Tänzern. Auf Musik von Alica Casado erklingt gesprochener Text, der von Müdigkeit und Schmerz erzählt, umgesetzt in tanztheatralische Szenen. „In this Mesh“ (Alessio Montforte) brillieren Camilla Bizzi und Chiara Rontini, Und zum Abschluss begeistert humorvoll und zirzensisch „The Harmonica Orchestra of Life“ der etablierten israelischen Gast-Choreografin Or Marin: Drei Paare spielen jeweils gemeinsam auf einer Mundharmonika, erzeugen Töne in einem Atemzug. Musikalisch dominiert den Abend elektronischer, rhythmusgeladener Klang.

Der Astronaut (Joonatan Zaban) übrigens verknüpft mit kurzen Intermezzi in den Umbaupausen die so verschiedenen Miniaturen zu einem überzeugenden Ganzen.

Termine: 28. Januar, 15., 16. Februar und 23. Februar. Karten: Tel. 0209 4097200

