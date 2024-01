Krimi des Monats: John Banvilles lässige „Singularitäten“

Essen Der Fluch der bösen Tat: In seinem neuen Roman greift der irische Schriftsteller Figuren, Themen und Motive aus früheren Werken auf.

Nach Jahren „völliger Muße und Zurückgezogenheit“ bricht „Felix“ ins restliche Leben auf. Den neuen Vornamen hat er in der Anstaltsbibliothek gefunden, vermutlich bei Thomas Mann. Der Nachname: „Mordaunt“ klingt französisch, erinnert aber auf Englisch wie auf Deutsch an seine unrühmliche Vergangenheit.

Vor mehr als 30 Jahren haben wir ihn übrigens schon vor Gericht getroffen: Frederick Montgomery, genannt Freddy, den Mörder aus Liebe zur großen Kunst. Wollte doch das Hausmädchen ihn hindern, den „kleinen Vermeer“ von der fremden Wand zu entfernen („Das Buch der Beweise“, 1991). Jetzt ist Felix frohgemut auf dem Weg zum Gutshaus Coolgrange, wo er einst aufwuchs, aber später auch verhaftet wurde.

John Banvilles „Singularitäten“ sind rätselhaft und tiefsinnig

So ähnlich könnten wir alle 425 Seiten des neuen Romans von John Banville durchgehen: Lässige aber auch geschliffene Prosa voll literarischer und mythologischer Anspielungen und witziger Pointen, rätselhafter, tiefsinniger aber auch komischer „Einzelheiten“ (eine der vielen Bedeutungen von „Singularitäten“).

Das Buchcover zu unserem Krimi des Monats: „Singularitäten“ von John Banville Foto: HANDOUT / Kiwi Verlag

Zurück nach Coolgrange, das jetzt ziemlich verlottert wirkt, Arden House heißt und von den Godleys bewohnt wird. Adam senior, Philosoph und mit seiner Theorie über Alles und das Nichts ein „sagenhafter Welterschütterer“, privat ein arrogantes Ekel, ist seit längerem verstorben (schon in „Unendlichkeiten“, 2012). Zuletzt hatte er mit einem ganz jungen Mädchen einen Beinahe-„Tod in Venedig“ (ausgerechnet!) inszeniert. Adam junior leidet unter der Last des Vaternamens, seine Ehefrau Helen am Verlust ihrer Theaterkarriere und zweier Kinder. Da hilft nur noch der Weißwein.

Ungefragt hat sich „Felix“ bei der Haushälterin eingenistet; jetzt kommt noch ein weiterer Gast: Professor Jaybey, den Adam jr. für die ultimative Biografie des Übervaters angeworben hat. Der Aufgabe fühlt er sich kaum gewachsen, liefert uns aber ein amüsantes Stück Wissenschaftssatire, zitiert Schopenhauer und verzehrt sich heimlich nach der Hausherrin, die sich dann doch lieber zu Felix legt.

John Banville ist mit Preisen aus aller Welt überhäuft

Erfinder all dessen, wie gesagt, ist John Banville aus Dublin, 78 Jahre alt, als Erzähler hoch geschätzt und mit Preisen aus aller Welt (warum nicht auch aus Deutschland?) überhäuft. Dass er nobelpreiswürdig ist, steht außer Frage. Ein Anruf aus Stockholm entpuppte sich 2019 aber als schlechter Scherz; immerhin konnte der enttäuschte Autor die Champagner-Bestellung noch stornieren (und den „Schabernack“ um den „Sobrero-Preis“ auch für dieses Buch verwenden).

Bleiben wir sachlich: Banville hat seit 1970 etwa zwanzig Romane geschrieben, in denen Kunst und Wissenschaft, Wahrheit und Fälschung, menschliche Identität, das sexuelle Begehren und immer wieder Verbrechen eine Rolle spielen. Und zur Abwechslung zwei Serien von „echten“ Kriminalromanen unter den Pseudonymen,Benjamin Black und JB Lawless, die er selbst aber schon auf der Titelseite offenlegt.

„Singularitäten“ ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen

„Singularitäten“ ist also kein regelrechter Krimi, hat insofern auch keine Chancen auf unsere Bestenliste. Aber Banville recycelt nicht nur Figuren aus früheren Werken, er „verbaut“ auch jede Menge Krimibausteine im wurmstichigen Rahmen einer Great House Novel, einer Standardform des angloirischen Romans. Man könnte das Buch sehr wohl einen „Beinahe-Krimi“ und zugleich einen „Meta-Krimi“ nennen – aber das sollen die Spezialisten unter sich ausmachen.

Wir verabschieden uns mit einem letzten Blick auf Felix, der tatenfroh und mit wertvollen Dokumenten aus Godleys streng gehütetem Archiv das Haus verlässt. Da möchte man fast schon wieder Schiller zitieren: Das eben ist der Fluch der bösen Tat und so weiter …

John Banville: „Singuralitäten“. Aus dem Englischen von Christa Schuenke. Kiepenheuer und Witsch, 425 Seiten, 26 Euro

