Kulturpass in NRW: Revier-Kultur erwartet junge Menschen

Essen. 18-Jährige können sich seit 14. Juni für den Kulturpass anmelden. Diese Institutionen machen in der Region mit und so läuft die Registrierung.

Der Kulturpass kommt, aber kommt er auch im Revier an? Stichprobenartig haben wir die großen Kulturinstitutionen der Region befragt. Klar zeichnet sich ab, dass die Häuser dabei sein wollen.

„Ja, das Schauspielhaus Bochum wird sich beteiligen“, sagt dessen Sprecher Alexander Kruse. Auch die großen Klassik-Säulen vom Aalto-Theater Essen bis zum Konzerthaus Dortmund geben das eindeutige Signal, dabei zu sein. Kleinere Häuser wie Gelsenkirchens Consol-Theater (mit Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendtheater) ebenfalls: „Wir machen mit!“

Auch zentrale Museen wie etwa Duisburgs Lehmbruck erwarten Nutzer des Kulturpasses. Ebenso bestätigen die Essener Filmkunst-Kinos (Lichtburg, Sabu, Astra, Luna, Eulenspiegel, Filmtheater Glückauf, Galerie Cinema und Rio) ihre Teilnahme. Nach unseren Recherchen wird ein Großteil des Kulturangebotes an der Ruhr Nutzern der Kulturpass-App zur Verfügung stehen.

Nur Veranstalter sind zugelassen, Orchester aber nicht

Nicht bei allen wird allerdings der Startschuss der App zugleich auch schon der Beginn der Ticketvergabe sein. Manche Kommune prüft noch Teilnahme-Details oder den Erstattungs-Modus für die jeweiligen Institutionen. Dazu zählt auch, den eigenen Kartenvertrieb an die -App anzukoppeln. Aber: „Ich denke, dass es nur eine Frage von wenigen Tagen ist, um starten zu können“, so Alexander Kalouti, Sprecher des Opernhauses Dortmund. Andere Theater werden dabei sein – aber erst zum Beginn der neuen Saison im September oder Oktober wie das freie Bochumer Prinz-Regent, wo die letzte Vorstellung der aktuellen Saison schon am 18. Juni ansteht.

Doch nicht jeder darf Karten an die Jugend bringen: Nur Kultureinrichtungen, die auch als Veranstalter fungieren, sind zugelassen. So wird etwa die Neue Philharmonie Westfalen mit Sitz in Recklinghausen keinen eigenen Ticketvertrieb anbieten, Kulturpass-Nutzer müssen dann über die gastgebenden Partner des Orchesters gehen, etwa das Musiktheater im Revier.

Kulturpass in NRW - So kann man sich registrieren

Alle Jugendlichen, die in Deutschland leben und im Jahr 2023 18 Jahre alt werden, erhalten ein Budget in Höhe von 200 Euro. Dieses Budget können sie auf einer digitalen Plattform einlösen, die als App und Website nutzbar ist.

Auf der Webseite kulturpass.de anmelden und die App herunterladen Um sich digital zu registrieren, wird eins der drei folgenden Dokumente benötigt: Personalausweis mit Online-Ausweis-Funktion (für deutsche Staatsangehörige), eID Karte (für EU BürgerInnen oder der Elektronischer Aufenthaltstitel (für Nicht-EU-Bürger*innen mit Wohnsitz in Deutschland) Einmal registriert, kann das Budget über die KulturPass-Website oder die App eingelöst werden. Das Ticket oder den ausgewählten Artikel gibt es dann vor Ort bei den Kulturanbietenden.

