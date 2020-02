Kunsthalle Recklinghausen: Verwirrspiele in Meister-Manier

Ein Bild ist ein Bild ist ein Bild – und sei es das von einem Buchstaben. Der Ausgangspunkt für das malerische, künstlerische Schaffen von Ulrich Meister ist René Magrittes berühmtes Pfeifenbild, das eben keine Pfeife, sondern ein Bild ist, weshalb der Surrealist das ja auch noch ins Bild hineingeschrieben hat.

Die Schrift, die nach althergebrachter Maler-Ideologie auf Bildern nichts zu suchen hat, weil die Sprache dieser Künstler nun einmal Formen und Farben sind, war es aber, die den gelernten Schriftsetzer und Beuys-Schüler Ulrich Meister (72) mit der Documenta 1992 international bekannt machte. Da kombinierte er reduzierte, formel- und symbolhafte Gemälde von banalen Alltagsgegenständen mit zutreffenden, aber völlig in die Irre führenden Beschreibungen – was nebenbei den Nachweis führte, dass Konzeptkunst, so selten es vorkommt, einigen Witz haben kann.

Perfekt gezeichnete Alltagsgegenstände treffen auf Kinderkrakel

Und nun präsentiert der in Düsseldorf lebende Schweizer ausgewählte Gemälde und Papier-Arbeiten aus den zurückliegenden 25 Jahren in der Recklinghäuser Kunsthalle. Da treffen perfekt gezeichnete Alltagsgegenstände auf Kinderkrakel, da zeugen klare Umrisse und sehr einfarbige Flächen von Autoreifen, Würsten, Kleiderbügeln, Käselaiben, Avocadohälften. Der Ausstellungstitel wiederum verdankt sich einem Spiegel-Ei ohne Spiegelei. Weiter oben verkündet ein schwarzes Schild mit weißer Schrift: „Er stand in der Ecke und war ganz bei sich selbst“ – darunter lehnt ein schwarzer Herren-Regenschirm an der Wand.

Wörtlich gemeinte Buchstabentafel mit Ironie. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Ironie ist denn auch der Schutzschirm, unter dem banale Fragen und Probleme, die gleichwohl auf existenziellen Fragen beruhen, Eingang in Meisters Tafelschriftbilder finden, die seit Anfang der 90er-Jahre immer häufiger entstanden: Tagebuchartige Notizen, die Meister mit Filzstift in Druckbuchstaben auf Styropor-Platten festhielt, oft ergänzt um Zeichnungen.

„Wie hätte Picasso wohl drauf reagiert“

Hier sprechen sich Sorgen und Hybris des Künstlers, seine Komplexe und Strategien unter den Vorzeichen der Uneigentlichkeit fast offen aus: „Wie kriege ich es hin, daß die Künstlerkollegen mich als einen ihrer Größten akzeptieren?“ Das Leiden an der Hausmanns-Existenz findet ebenso Worte („Wie hätte Picasso wohl drauf reagiert“, wenn seine Frau ihn bittet, er möge seine Papierfetzen aufheben?) wie Gedanken über künstlerische Strategien, die – mindestens vordergründig – jenseits aller Ästhetik stattfinden. Meisters Satz „Ich muss mir eine Position erarbeiten auf dem Markt“ folgt auf die Feststellung, dass er anders als früher in den Kunstzeitschriften kaum noch stattfindet.

Knäuel ohne Knoten im Kopf

Vor allem schwarze Rillentafeln mit weißen Steckbuchstaben lässt Meister im Erdgeschoss der Kunsthalle in dadaistische Sphären vordringen: „Ihre Körperlichkeit übertrug sich auch auf die Tafel“ steht da zu lesen oder „Reihe für Reihe füllten sie die Tafel aus“, wodurch sich die Gegenstände der Kunst vergnüglich mit ihrer Bedeutung verknäueln, ohne dass man gleich einen Knoten im Kopf bekäme, wenn man sich an einer Entwirrung versucht.

Ulrich Meister: Das Gelbe vom Ei. Kunsthalle Recklinghausen. Bis 5. April, Di-So 11-18 Uhr. Ein Katalog soll zum Ende der Ausstellung erscheinen.