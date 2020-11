Labsa aus Dortmund: Offenheit ermöglicht neue Erfahrungen

„Wir versuchen eigentlich in alle Richtungen zu vermeiden, in einer bestimmten Schublade zu landen,“ sagt Emilia Hagelganz, wenn sie ihr Ensemble beschreibt. Die 39-Jährige hat erfahren, dass allzu schnell Vorurteile greifen, selbst wenn sie nicht bös gemeint sind, und den Blick auf das unbekannte Terrain verstellen, das in gemeinsamer künstlerischer Arbeit erschlossen werden soll. Neue Erfahrungen könne man aber nur aus einer Haltung der Offenheit heraus machen.

Labsa, das „Labor für sensorische Annehmlichkeiten e.V.“, ist 2007 in Dortmund gestartet. Und aus dem Verein entstand dann vor fünf Jahren das „Transnationale Ensemble“, an dem mehr als 20 junge Menschen aus der ganzen Welt mitwirken. Es sind Menschen mit unterschiedlichen gesellschaftlichen, religiösen und politischen Erfahrungen, die aber verbindet, dass sie nach Gemeinschaft und künstlerischem Ausdruck suchen.

Die künstlerische Arbeit ist eng mit alltäglichem Denken und Handeln verbunden

Das Ensemble arbeitet interdisziplinär. Theater und Musik sind die Basis der Performances, es entstehen aber auch Texte und Video-Produktionen. „Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten und kann sich damit bei uns einbringen“, sagt Labsa-Mitbegründerin Hagelganz. „Es geht immer darum, dass man einander zuhört.“ Das künstlerische Arbeiten wächst hier aus dem persönlichen Austausch und ist eng mit alltäglichem Denken und Handeln verbunden.

Mit dieser Praxis ist Labsa Teil des Netzwerks Interkultur Ruhr, einem Projekt des Regionalverbands Ruhr. „Solche wichtige Arbeit, die sich ganz konkret mit dem Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft befasst, wird in vielen Städten des Ruhrgebiets seit langem maßgeblich von freien Initiativen unter sehr prekären Bedingungen geleistet,“ sagt Kurator Fabian Saavedra-Lara. „Wir setzen uns dafür ein, dass dieses Engagement mehr Anerkennung findet und strukturell gefördert wird.“

Labsa will unerwartete Zusammenhänge herstellen

Das Transnationale Ensemble Labsa hat das Ziel, unerwartete Zusammenhänge herzustellen zwischen Menschen und Diskursen. So sollen neue Querverbindungen zwischen aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit, Rassismus, Konsum und Gleichberechtigung entstehen. 2020 heißt das Jahresthema: „Sorry, ich muss schlafen!“

In der Recherchephase haben die Ensemble-Mitglieder viele Online-Interviews mit Menschen im In- und Ausland geführt. „Wir haben zum Beispiel mit einer jungen Frau von der Elfenbeinküste über ihre Träume gesprochen“, sagt Hagelganz. Sie berichtete, wie sie im Schlaf eine Begegnung mit ihrer verstorbenen Mutter erlebt hatte. „Es war ein sehr intensives Gespräch über Irritation, Nähe und Angst“.

Thema stand schon vor Corona fest

Das Thema habe festgestanden, „bevor die Corona-Krise kam und die Welt mit Lockdowns in einen künstlichen Schlaf versetzt wurde“. Wie für viele andere war das für das Ensemble keine einfache Situation. Schließlich ist die wöchentliche Probe mittwochs um 18 Uhr für alle Beteiligten ein fester Termin im Kalender. „Wir haben unsere Treffen also ins Internet verlegt“, berichtet Hagelganz. „So konnten wir den Kontakt halten, auch zu Mitgliedern, die im Ausland festsaßen.“

Grundsätzlich ging es bei der Recherche um verschiedene Facetten des Schlafens: „Wie schlafen wir, wann, wo, mit wem und warum? Das sind einige der Fragen, mit denen wir uns beschäftigen“, sagt Hagelganz. „Wir leben in einer durchgetakteten Gesellschaft, in der oft keine Zeit für Schlaf ist. Ausgiebiges Schlafen wird verurteilt, Power-Napping hingegen wird akzeptiert.“

„Schlaflabor“ präsentiert beim Favoriten-Festival in Dortmund

Die Ergebnisse dieser Recherche hatte Labsa im September unter dem Titel „Schlaflabor“ beim Favoriten-Festival in Dortmund vorgestellt. Jetzt sollte es am 11. November bei einer Veranstaltung aus dem interkulturellen Kalender von Interkultur Ruhr wieder gezeigt werden. „Da dies aufgrund der neuen Corona-Einschränkungen nicht möglich ist, wird jetzt erneut über alternative Formate nachgedacht“, heißt es dazu.

Weitere Informationen im Netz: www.labsa.de und www.interkultur.ruhr

