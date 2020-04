Let’s spread Music: Corona-Lied aus dem digitalen Proberaum

In ganz Deutschland und Österreich verteilt: Das Projekt Music CoVid in Aktion.

Ein internationales Musiker-Projekt will die Menschen in der Corona-Krise verbinden - und helfen. Entstanden ist ein zu Herzen gehender Ohrwurm.

Was passiert, wenn Vollblutmusiker vom Coronavirus quasi von der Bühne verbannt werden. Richtig: sie machen natürlich trotzdem Musik. Dass das erzwungene Kontaktverbot und die Quarantäne-Maßnahmen die Kreativität nicht bremsen können, beweist ein Projekt, das gerade per Youtube viral steil geht. Der Song heißt Titel: "Let´s Spread Music and not Fear" von „Music CoVid“.

Seit der Veröffentlichung wurde das Lied in kürzester Zeit bereits über 10.000 Mal abgerufen. Und das ist kein Wunder: Es geht direkt ins Ohr und von da aus tief ins Herz.

Eingespielt im digitalen Probenraum

Das spannende daran: Die Musiker haben das gesamte Projekt im digitalen Probenraum eingespielt: Die Hornistin und Sängerin Svenja Hartwig, ursprünglich aus Rhodt unter Rietburg stammend, konnte neben Musikerkollegen auch mehrere Familienmitglieder und Freunde aus Rheinland-Pfalz dazu animieren, aus der verordneten Quarantäne Audio - und Videoaufnahmen zu schicken, die dann per Internet zu ihrem jetzigen Wirkungsort nach München zum Mixen und später in den Süden Österreichs für den Videoschnitt geschickt wurden. Erstaunlich, wie verbindend hier das Internet wirken kann. Was für dieses Projekt gilt, ist ein schönes Motto für die momentane Situation: Wo ein Wille ist, da findet sich immer auch ein (kreativer) Weg. Räumliche Distanz kann Menschen letztlich nicht trennen.

Das Lied will die Menschen verbinden

Und verbinden will der Song auch thematisch. Der Titel verweist darauf, um was es den Machern (Musik: Nico Samitz, Text: Nico Samitz, Paul Hartinger) geht. Nico Samitz unter anderem bekannt durch sein Projekt Blechreiz (www.blechreiz.at), betont: „Die Corona-Krise geht auch an uns nicht spurlos vorüber. Und wir Musiker nehmen wahr, wie durch die momentanen Umstände diese Ängste bei allen Menschen extrem wachsen. Man spürt es täglich: Viele sind verunsichert und wissen nicht, wie ihnen geschieht und wie es weitergehen soll. In solchen Zeiten war es schon immer die Aufgabe der Musik, den Menschen Hoffnung und Mut zu geben. Genau das wollen wir mit dem Lied „Let´s spread music and not fear“ bezwecken.

Das ist aber noch nicht alles: Der Großteil der Einnahmen aus dem Song wird für caritative Zwecke gespendet. Die Musiker und Sänger bittten um eine Spende für einen Verein, der sich in der Flüchtlingshilfe engagiert:

Die Musiker:

Svenja Hartwig: - Gesang und Horn

Rainer Hartwig - Gesang

Susanne Christensen - Gesang

John Warner - Gesang

Marci Warner - Gesang

Bernhard Stocker - Gesang und Videoschnitt

Lydia Schiller - Gesang

Peter Kosz - Gesang

Magdalena Pleschounig - Gesang

Nico Samitz - Gesang & Klavier

Paul Hartinger - E-Bass & Streichbass

Dominik Giesriegl - Mix & Master