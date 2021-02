Literatur gerät im Rundfunk an den Rand

Köln. Erst wurde das NDR-Bücherjournal abgeschafft, jetzt soll die tägliche Buchbesprechung im WDR3 sterben und der Rundfunkrat ohne Autoren tagen.

Die öffentlich-rechtlichen Sender scheinen die Literatur aus den Programmen drängen zu wollen. Ende letzten Jahres ließ der NDR nach 30 Jahren sein „Bücherjournal“ auslaufen. In der vergangenen Woche dann sorgte ein Schreiben des WDR an über 30 freie Mitarbeiter für eine Welle der Empörung. In dem Schreiben hatte die Literaturredaktion des WDR angekündigt, dass die tägliche Buchrezension in der WDR-3-Sendung „Mosaik“ eingestellt würde und dass die Literatur eine geringere Rolle als bisher spielen werde; sie sollten sich darauf einstellen, dass in Zukunft weniger Besprechungs-Aufträge erteilt würden. Die Protest-Petition dagegen wurde von 250 deutschen Literaturkritikern unterschrieben.

WDR-3-Programmchef Matthias Kremin reagierte sofort

Der aufgeschreckte WDR reagierte prompt und brachte ein ausführliches Interview mit WDR-3-Programmchef Matthias Kremin auf seiner Homepage, in dem dieser sich bemühte, die Furcht vor einer Verdrängung der Literatur zu zerstreuen. Es gehe „lediglich darum, dass sie nicht auf einem vereinzelten Sendeplatz am Morgen im immer gleichen Format ausgespielt“ werde; und es gehe „um die Öffnung von Literatur für verschiedene Formen der Darstellung“. Die Zusage, dass es nicht weniger Literatur geben werde, gab Kremin nicht.

Und nun wird bekannt, dass die Landesregierung im neuen WDR-Gesetz plant, den Sitz für den Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) im Rundfunkrat des Senders zu streichen. Der Rundfunkrat führt die Aufsicht über Programm und Finanzen des WDR. Ersetzt werden soll der Autoren-Sitz offenbar durch einen für die IG Metall und die IG Bergbau. Die Änderung solle der Rolle der Industrie im Land Rechnung tragen.

„Droht ein verheerender Kulturabbau?“

Der NRW-Landesverband des VS protestiert und fragt: „Droht – mit schwerwiegenden Folgen für Demokratie und Bildung – ein verheerender Kulturabbau in den Medien des ,Industrielandes’?“ Und verlangt, dass sein Sitz erhalten bleibe, „im Sinne von Kultur, freiem Wort und Literatur. Der Verband setzt sich nicht nur für ein attraktives Kultur- und Bildungsprogramm beim WDR und in der ARD ein, sondern auch für die Belange kulturinteressierter Menschen aller Altersgruppen, für junge Medien, für eine literarische Bandbreite von Experimenten bis zu Klassikern.“