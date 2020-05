Im Rausch der Mathematik: „Nagel im Himmel“

In „Nagel im Himmel“ gibt Patrick Hofmann durch einen vielschichtigen Helden Einblick in eine faszinierende Welt der Zahlen und Algorithmen.

Man denkt unwillkürlich an den Film „Rain Man“, wenn Oliver Seuß am Anfang des Romans verbissen Primzahlen aufzählt. Zwar ist die Hauptfigur von „Nagel im Himmel“ kein Autist, ein Mathegenie allerdings schon. In der ersten Szene nimmt er an der Urnenbeisetzung seiner Großmutter teil. Im Kreise seiner Familie wird dabei deutlich, was Oliver sein Leben lang nicht hatte: Berührungen, Nähe, Liebe, eine Mutter – seine ist nämlich kurz nach seiner Geburt abgehauen – , der Vater ist überfordert, unbeholfen und, wenn Alkohol im Spiel ist, auch jähzornig.

Nur in der Welt der Zahlen findet der Protagonist Anschluss

Bis an die Grenze des Erträglichen lässt der Erzähler die Familie in diesem ersten Kapitel in ihrem Dialekt reden und mit dem Gesagten ihre pragmatische Einfachheit und Gefühlsarmut demonstrieren. Oliver ist nur zu Gast, er geht auf das renommierte naturwissenschaftliche Gymnasium in Grimma, lebt dort im Internat. Anschluss findet er nirgends außer in der Welt der Zahlen.

Es wirbeln Fachvokabeln, mathematische Formeln und Schlussfolgerungen durch diesen Roman: Da ist die Rede von Hasen und Jägern, die in der euklidischen Ebene ein Spiel spielen, Primzahlen, Riemannsche Vermutung, Zeta-Funktion. Verstehen, worum es dabei wirklich geht, werden vermutlich nur wenige Leser. Doch das ist auch nicht entscheidend, denn was man auf alle Fälle begreift, ist die Faszination der Mathematik, wie sie Oliver erlebt.

Ein fast unlösbares Problem

Es ist brillant, wie Patrick Hofmann es vermag, die geistigen Nöte des Mathematikers fühlbar zu machen und den Rausch des Denkens, in den Oliver gerät, als er versucht, eines der sogenannten sieben Millennium-Probleme zu lösen, die im Jahr 2000 vom Clay Mathematics Institute in Cambridge festgelegt wurden.

Das Buchcover. Foto: Penguin

Oliver macht sich an den Beweis der Riemannschen Vermutung, die besagt, „dass sich hinter dem unregelmäßigen Vorkommen der Primzahlen eine höhere Ordnung verberge.“ Was das konkret bedeutet? Die Autorin dieser Zeilen hat keinen blassen Schimmer, und doch fiebert man mit Olivers jahrelanger Arbeit mit.

Ständiges Wechselspiel von Nähe und Distanz

An einer Stelle im Roman sagt die Schuldirektorin: „Den Fluss sehen und den Fluss verstehen sind zwei verschiedene Sachen.“ Das trifft es ziemlich gut. Sichtbar macht Hofmann diesen Fluss für seine Leser. Im Roman gibt es einen ständigen Wechsel zwischen Nähe und Distanz. Oliver isoliert sich und will doch nicht allein sein.

Er stößt Menschen von sich und fährt dann wieder zu seiner Familie in die sächsische Provinz. Er sehnt sich nach einer Beziehung und flüchtet dennoch. Patrick Hofmann führt all diese Fäden mühelos zu einem überzeugenden Ende und hat dabei mit Oliver eine Romanfigur erschaffen, die man so schnell nicht vergisst.

Nagel im Himmel

von Patrick Hofmann

Penguin Verlag, 304 S., 22 €

Wertung: 5 / 5 Punkten.