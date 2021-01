Ljudmila Ulitzkajas Roman „Eine Seuche in der Stadt“

Essen. Die wahre Pandemie ist politisch: Die Russin Ljudmila Ulitzkaja erzählt im Roman „Eine Seuche in der Stadt“ von der Pest 1939 in Moskau.

Diktatur hat auch ihr Gutes: So gelingt es 1939 dem russischen Geheimdienst in Moskau, den Pestausbruch zu verhindern – denn mit dem Aufspüren und Festnehmen von Personen kennt man sich bestens aus, daher kann die Infektionskette rasch durchbrochen werden. So bitterböse ließe sich Ljudmila Ulitzkajas Werk „Eine Seuche in der Stadt“ deuten, und so ist es kein Wunder, dass dieses Drehbuch, das sie 1978 schrieb, nie verfilmt wurde: Nicht wenige Filmschaffende der Zeit hatten selbst noch in stalinschen Lagern gesessen.

„Terror-Epidemien“ als wahres Unheil

Erst jetzt, in der langen Corona-Zwangspause, fand die bekannte russische Autorin (und übrigens: ehemalige Biologin und Genetikerin) das Manuskript beim Aufräumen wieder – und fand es äußerst passend zur Zeit. Denn natürlich ging es ihr nie darum, die guten Seiten eines totalitären Staates aufzuzeigen. Sondern vor allem um den Gedanken, dass „die Pest nicht das schlimmste Unglück für die Menschheit ist“. Epidemien seien immerhin „natürliche Prozesse“. „Doch Terror-Epidemien, die von Zeit zu Zeit in menschlichen Gesellschaften ausbrechen, sind selbstgemacht, sie sind ein Unheil, für das die Natur nichts kann.“

Ulitzkajas Werk beruht auf einer wahren Begebenheit, sie wurde ihr erzählt von der Tochter eines Pathologen, der die damals die (wenigen) Pest-Opfer obduzierte. Die Geschichte: In einem Labor, in dem an einem Impfstoff gegen die Pest gearbeitet wird, infiziert sich ein Mitarbeiter, kurz bevor er zu einer Konferenz nach Moskau reist. Was bei Ulitzkaja folgt, ist sehr nahe an der damaligen Realität entlang erzählt: Der Mitarbeiter infiziert einen Friseur in seinem Hotel, er wird ins Krankenhaus eingeliefert und stirbt, ebenso wie der Friseur und der Arzt, der ihn behandelt. Alle Kontaktpersonen – die Teilnehmer der Konferenz, die Mitfahrer im Zugabteil – werden festgesetzt.

In knappen Szenen und Dialogen schildert Ulitzkaja, wie der Geheimdienst an Türen klopft, wie er Frauen und Männer zum Wagen geleitet. Das Wort „Pest“ darf nicht fallen, was dazu führt, dass an vielleicht größere Schrecken, schlimmere Tode gedacht wird. Einer der Gesuchten kann fliehen und wirft sich vor den Zug, einer erschießt sich sofort. Eine Ehefrau, deren Mann mitgenommen wurde, denunziert ihn, um sich selbst reinzuwaschen. Und jene, die schließlich heimkehren dürfen, beruhigen ihre Angehörigen: „Es war nur die Pest.“

Der Preis der demokratischen Freiheit

Vielleicht erinnern wir uns an dieses schmale Büchlein, wenn einmal mehr die Länderchefs der Republik streiten, wenn hier diese Regeln gelten und dort jene. Denn womöglich ist die nicht ganz perfekte politische Antwort auf die Pandemie hierzulande ein Teil des Preises, den wir für Demokratie und Freiheitsrechte zahlen müssen.

Ljudmilia Ulitzkaja: Eine Seuche in der Stadt. Hanser, 112 S., 16 €