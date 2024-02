„Madame Web“: Dubiose Marvel-Frauenpower mit Dakota Johnson

Essen Das neue Serienstück aus dem Spider-Man-Universum von Sony rückt Frauen in den Vordergrund. Warum der Kinofilm trotzdem nichts taugt.

Es beginnt mit einem Verrat im Jahre 1973. Constance Webb stirbt in einer Höhle im peruanischen Amazonasdschungel, als sie ihre Tochter zur Welt bringt. Der Mann, der sie beschützen sollte, war zu gierig und tötete Constance im Kampf um eine Spinne mit seltsamen Kräften. 30 Jahre später ist Cassandra Webb eine eifrige Notfallsanitäterin auf den Straßen von New York. Nach einem schweren Unfall, den sie nur knapp überlebt, mehren sich Déjà-vu-Erlebnisse in immer schnellerer Abfolge. Bis Cassandra klar wird, dass sie in die nähere Zukunft schauen kann. Der Ausblick auf den Tod von drei jungen Frauen (ethnisch austariert: die weiße Sydney Sweeney, die dunkelhäutige Celeste O’Connor und die Latina Isabel Merced) löst in Cassandra den Impuls aus, bevorstehendes Geschehen nicht länger hinzunehmen. Sie greift rettend ein und bekommt es mit einem furchterregenden Gegner zu tun – mit dem Mann, der ihre Mutter ermordete.

Sydney Sweeney, Celeste O’Connor und Isabel Merced an der Seite von Madame Web

Der Zeitgeist des Jahres 2020 beseelt den vierten Beitrag (nach „Morbius“ und zwei „Venom“-Filmen) in Sonys Spider-Man-Universum. Hier ist es jetzt Dakota Johnson, die hinter Pausbäckchen und straff gekämmtem Pony versteckte Frauenpower vermitteln soll. Dabei verkörpert sie eine Figur, die im November 1980 vergleichsweise spät ihr Marvel-Debüt feierte und die eigentlich deutlich älter und kränker ist als Johnson aussehen oder spielen darf. Was ebenso ein Zugeständnis der Produzenten an den Jugendmarkt ist wie der entfesselte Film- und Tonschnitt sowie der überzüchtete Einsatz von Digitaltrick. Es hat also seinen Grund, dass der Film so aussieht, wie das auf alle Superheldenfilme aus der zweiten Hollywood-Reihe seit über zehn Jahren zutrifft. Will heißen: Ein Auto biegt nicht einfach auf einer Kreuzung ab, die Aktion wird vielmehr in mindestens einem Dutzend Einstellungen zerdehnt, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzielen.

„Madame Web“ – der Film hat gute Spannungskurven, wird aber von Schnitt- und Lärmgewittern beeinträchtigt. Dakota Johnson ist die neue Marvel-Superheldin. Foto: LMKMEDIA / ddp/LMKMEDIA Ltd.

Sowohl die drei renitenten Teen-Girls im Tiktok-Look als auch der denkbar unoriginelle Schurke (besetzt mit dem Franzosen Tahar Rahim) spiegeln präzise die Regieleistung von SJ Clarkson. Die bestreitet hier nach diversen Serienjobs und Mehrteilern ihr Kinodebüt und es lässt sich feststellen: Entweder kann sie es wirklich nicht besser oder sie unterwirft sich viel zu diensteifrig den etablierten Standards. Die sorgen für vereinzelte technische Kabinettstückchen, aber sie bringen über ihre eigene Virtuosität hinaus nie den Film nach vorn. Selbst wenn sich das Drehbuch zu einigen gut geschriebenen Spannungssequenzen aufschwingt, werden diese ohne weitere Ambition in Schnitt- und Lautstärkegewittern ertränkt. Das ist anscheinend genau so gewollt. Frustrierend.

