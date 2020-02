Mahnmale gegen Folter, Krieg und Mord an Mensch und Tier

Die Pieta dominiert den Raum: Die Frau mit dem Kind auf dem Schoß, scheinbar in hellem Marmor – ihr Haupt ist mit einer Kapuze verhüllt als sei sie ein Folteropfer aus Abu Ghuraib oder Guantanamo. Wer näher herantritt, sieht: Das Kind auf dem Schoß ist von engen Binden umwickelt, ein handloser Armstumpf reckt sich der Mutter entgegen, auf dem Mund ein großes Pflaster: „Iraq – the sound of your Silence“, der Klang deiner Stille – so heißt diese nur scheinbar stumme Klage gegen Krieg, Folter und Gewalt.

Denn der Leiden des Krieges zu gedenken, das hat sich Michael Sandle zur Lebensaufgabe gemacht. Der 83-Jährige Künstler ist jetzt in einer Art Miniretrospektive mit neun großen Arbeiten im Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal zu sehen. Als Fünfjähriger hat Sandle die Bombenangriffe der Deutschen auf Plymouth erlebt – und seitdem lassen ihn die Erfahrungen vom Krieg und Gewalt nicht mehr los, bestimmen seine Arbeit als Bildhauer. „Ich arbeite mit dem Tempo einer behinderten Schnecke“, sagt er schmunzelnd. Wichtig sei ihm die Reflektion über das, was er darstellt – diese Arbeit, sie sei für ihn immer auch eine Qual.

Immer anschaulich und figürlich und geschult an alten Meistern

Tony Cragg, Künstler, Gründer und Hausherr auf dem Hügel über Wuppertal lobt seinen Kollegen denn auch ob dieser Arbeit quer zum Mainstream – die stets konkrete figürliche Darstellung, die immer wieder um das Thema Krieg und Tod kreist. Eine zur Skulptur gewordene Klage gegen die gewalttätige Natur des Menschen – und künstlerisch gespeist durch die Tradition der alten Meister.

Sandle nimmt eine klassische Jesus-Darstellung und setzt sie in einen neuen Kontext: Sein Heiland hat sich gerade die Sauerstoffmaske des Kampfpiloten vom Gesicht genommen, sie baumelt seitlich der edlen Gesichtszüge unter dem Fliegerhelm. In seiner rechten Faust hält er, an den Haaren, die Köpfe von fünf enthaupteten jungen Mädchen.

Michael Sandle vor seiner Arbeit „Iraq – The Sound of your Silence“, einer bedrückenden Pieta. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Lebensgeschichte eines Palästinenservaters, der fünf Töchter bei einem Luftangriff verlor, hat ihn zu dieser dramatischen Arbeit inspiriert, die sich in diesem Fall an einem klassischen Standbild orientiert. „As Ye Sow So Shall Ye Reap: – Ihr werdet ernten, was ihr gesäht habt – eine Allegorie“, nennt Sandle diese Arbeit.

Und sieht seine Aufgabe auch darin, Zweifel zu säen – oder zumindest Nachdenklichkeit. „In fast jedem Dorf in Frankreich und auch an vielen Orten in England und Deutschland gibt es Denkmäler zu Ehren der Gefallenen“, sagt er und fordert mit seinen Arbeiten dazu auf, darüber nachzudenken, auf welche Weise und mit welchen Bildern hier wessen gedacht wird: Heldenverehrung jedenfalls ist nicht seine Sache – unbarmherzig rückt er in den Mittelpunkt des Schaffens, wer unschuldig Opfer von Krieg und Gewalt wird.

Gewiss, mit bitterem Sarkasmus nennt er seine Arbeit „Der Untergang des dritten Reiches“ „meine beste Arbeit“ – sie ist im vergleichsweise kleinen Format zu sehen: Benzinkanister stehen um einen abgedeckten Leichnam herum: Szenen, wie russische Soldaten den Leichnam Adolf Hitlers verbrennen wollten, haben ihn dazu inspiriert, erzählt Sandle.

Sein Fokus richtet sich jedoch auch auf weit weniger prominenten Opfer des Krieges: Entwurf für ein Denkmal der Tiere im Krieg“ heißt eine weitere kleinformatige Arbeit, auf dem Pferde und ein Elefant, gebeugt, gebrochen, gefallen sind dort zu sehen. In Sandles Denkmälern und Erinnerungsstücken ist der Trost rar, er fängt den Schmerz ein und lässt uns seinen Stachel spüren. Sein Lebenswerk: Ein Skulptur gewordenes: Nie wieder!

Eine zweite Ausstellung bringt Hausherrn Tony Cragg in den Dialog mit Ian McKeever

In einer zweiten, parallelen Ausstellung sind ebenfalls bis Juni Arbeiten von Ian McKeever zu sehen. Seine abstrakten Gemälde heißen allesamt „Henge“, jedenfalls jene vier, die er jetzt in der zweiten, kleineren Ausstellungshalle im Skulpturenpark zeigt.

Künstler Ian McKeever vor seinem seiner abstrakten Gemälde, die allesamt „Henge“ heißen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Der englische Begriff „Henge“ hat im Deutschen keine Entsprechung: „Kreisförmiges Monument aus aufrechten Steinen oder Stämmen“ lautet die Übersetzung. Wer „Stonehenge“ kennt, weiß dann, was gemeint ist. Ian McKeever lebt unweit davon. 2016 begann er die Serie der 240 mal 285 Zentimeter messenden, stets zweigeteilten Bilder, die jeweils zwei unregelmäßig aufgetragene Farbflächen zeigen. McKeever ist damit einer der wenigen abstrakten Künstler der britischen Inseln – und sieht sich selbst weniger als Maler denn als Bildhauer.

Er wolle zeigen, dass durch den Farbauftrag auch auf der Leinwand eine Körperlichkeit entstehen könne, erläutert er. Verliebt hat er sich insbesondere in die Farbe Schwarz, die er persönlich als „leuchtend“ empfindet – und wer in die Schwärze seiner Henge-Bilder geblickt hat, spürt, was er gemeint hat.

Ergänzt werden die Bilder durch drei neue Arbeiten des Skulpturenpark-Gründers Tony Cragg. Sein „Segel“ scheint verschiedene Körper zu einer Art ovalem Obelisk aufzutürmen. Seine typischen weichen Formen prägen auch die beiden anderen Arbeiten. Eine davon heißt „Spring“ und leuchtet in einem tiefen Grün. So entsteht ein spannender Dialog zwischen gemalter und faktischer Skulptur.

Beides sehr sehenswert.

Skulpturenpark Waldfrieden, 8. Februar bis 1. Juni 2020, bis März: fr-so 11 bis 17 Uhr, ab April: di-so 11-18 Uhr, 12 Euro, für Menschen unter 18 frei. Weitere Infos unter www.skulpturenpark waldfrieden.de