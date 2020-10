Mein ÖPNV: Das letzte Abenteuer der Postmoderne

8.18 Uhr. Der Bus kommt. Nur sieben Minuten zu spät. Ich behalte die Nerven, denn meine digitale Reiseauskunft meldet über eine halbe Stunde Umsteigezeit am Hauptbahnhof. Der Fahrer gibt bergab Gas und rauscht in eine Radarkontrolle. Die Polizisten genießen die Situation. Im Bus steigt die Temperatur.

8.30 Uhr. Laut Fahrplan wären wir um 8.33 Uhr am Bahnhof, aber wir haben noch nicht mal das Hagener Ortsschild passiert. In der Frankfurter Straße ist dann Stau. Mehrere Lieferwagen blockieren die rechte Spur.

8.40 Uhr.

8.46 Uhr.

9.01. Ich sitze im Zug nach Münster. Ein Wunder. Es ist gerade mal 9 Uhr, und ich bin schon gar für den ganzen Tag. Warum tue ich mir das an? Weil ich natürlich auch für die Umwelt bin. Und weil es in Münster erfahrungsgemäß fast unmöglich ist, einen Parkplatz zu bekommen.

12 Uhr. Schneller als geplant bin ich mit meinem Termin fertig und könnte einen früheren Zug zurück in die Redaktion nehmen. Ich gehe zum Schalter, um einen ICE-Zuschlag zu kaufen. Der Beamte sagt, es ist nicht vorgesehen, dass Reisende von ihren Plänen abweichen, und er kann mir keinen ICE-Zuschlag verkaufen, ich müsste eine neue Fahrkarte erwerben. Da könnte ja jeder kommen. Ich weiß, dass er mir falsche Auskunft gibt, aber ich weiß auch, dass diskutieren zwecklos ist. Ja, meine Beziehung zur Deutschen Bahn ist lang und schmerzhaft. Man erinnere sich nur an jene Rückfahrt von Amsterdam, wo der Zug nachts in Oberhausen liegenblieb.

Der ICE, mit dem ich nicht fahren darf

12.25 Uhr. Der ICE, mit dem ich nicht fahren darf, hat 25 Minuten Verspätung. Jetzt ist der Regionalexpress genauso schnell, und zwar der von jener Firma, welche die Klotüren immer zuschweißt, damit sie Reinigungskosten sparen und den Gewinn maximieren.

17.20 Uhr. Am Ende des Arbeitstages warte ich an der Bushaltestelle auf meine Beförderung zum Heimatdorf. Endlich eingestiegen, bleibe ich stehen. Der Fahrer brummt, ich solle mich hin setzen. Sehe ich echt so alt aus? „Der hat wohl vor, etwas aggressiver zu fahren“, erklärt ein Sitznachbar, „wir haben schon eine Vollbremsung hinter uns.“ Daraus wird nichts. In der Frankfurter Straße ist Stau.

17.47 Zuhause. Mit 11 Minuten Verspätung.

Gerne erinnere ich mich an die Reklametafeln am Hagener Hauptbahnhof. Sie sind von www.autobahn.de geschaltet und werben für ein Leben auf der Überholspur. Ich bin dabei.