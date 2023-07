Milan Kundera: Scharfer Intellekt mit ironischer Melancholie

Essen. Der große Roman-Autor Milan Kundera starb mit 94 Jahren in Paris. Sein Leben war ein Spiegel der Sternstunden und Tragik tschechischer Geschichte.

Milan Kundera war unter den tschechischen, ja europäischen Intellektuellen derjenige, der die Probleme unerbittlich zu Ende dachte. Kundera war so ganz anders als der Roman-Titel, mit dem er ab 1984 zu Weltruhm kam. „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ war ihm eben nicht gegeben, er begegnete ihr stets mit Ironie.

„Dichter sein heißt / bis ans Ende gehen“, beginnt eines seiner frühen Gedichte – das entstand, als der junge Mann, der mit 18 in die Kommunistische Partei eingetreten war, schon 1949 gleich im ersten Studiensemester wegen Renitenz und eigener Meinungen aus der KP wieder ausgeschlossen worden war.

Milan Kundera war Sohn eines Pianisten und Musikprofessors in Brünn

Also Sohn eines Pianisten und Musikprofessors hatte er Klavier und Komposition gelernt; als er 1958 sein Studium wieder aufnehmen konnte, schrieb er sich an der Prager Filmhochschule ein, an der er später als Dozent lehren sollte. Kundera war in den 50er-Jahren ein vielseitiger Intellektueller, der übersetzte, Essays schrieb und fürs Theater, bevor er mit Erzählungen und mit seinem Roman-Debüt „Der Scherz“ 1967 jener Prosa-Autor wurde, als den ihn die internationale Lesewelt seit Jahrzehnten kennt.

Kunderas Schwenk zur Prosa war, wie alles bei ihm, wohldurchdacht und eine rationale Entscheidung: Den lyrischen Einschlag der tschechischen Literatur hielt er für ihre große Schwäche, später erklärte er Gedichte für ein Symptom der Jugend, die Prosa hingegen sei das Reifestadium der Literatur.

Vorbilder: Rabelais, Diderot und Voltaire

Sein Schreiben war weniger am Realismus und Naturalismus des 19. Jahrhunderts orientiert, von Zola soll er zeitlebens nur ein paar Seiten gelesen haben. Seine Vorbilder Rabelais, Diderot und Voltaire sind der Aufklärung verpflichtet; dafür nahm Kundera auch in Kauf, hinter den Stand des zeitgenössischen Erzählens aus subjektiver Perspektive zurückzufallen; er setzte auf den allwissenden, aus der Überlegenheit des Wissens kommentierenden Stil. Exemplarisch und ausgereift bis hin zu seinem letzten Roman „Das Fest der Bedeutungslosigkeit“.

In der „Unerträglichen Leichtigkeit des Seins“ verarbeitete Kundera mit über einem Jahrzehnt Abstand voller Melancholie und Ironie die enttäuschten Hoffnungen des Prager Frühlings von 1968 und seiner brutalen Niederschlagung, in deren Folge der glühende Reformer Kundera erst von der Hochschule entlassen wurde, dann ein Veröffentlichungsverbot erhielt und schließlich die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft entzogen bekam. Seit 1975 lebte Kundera, der es ablehnte, in die Académie Française aufgenommen zu werden, in Paris, mit seiner Fraus Véra. Dort ist er am Dienstag im Alter von 94 Jahren gestorben. Dass es die Mährische Landesbibliothek in seiner Geburtsstadt Brünn war, welche die traurige Nachricht von seinem Tod verbreitete, zeigt, wie sehr sich die tschechische Gesellschaft heute trotz seines jahrzehntelangen Exils im Schicksal Kunderas wiederfindet.

