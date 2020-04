Mit Maj Sjöwall starb eine Hausmarke des schwedischen Krimis

Essen. Die Krimi-Autorin Maj Sjöwall starb am Mittwoch mit 84 Jahren nach langer Krankheit – 45 Jahre nach ihrem Ehemann und Krimi-Partner Per Wahlöö.

Man wunderte sich schon ein wenig, dass immer neue Folgen der „Kommissar Beck“-Reihe gesendet wurden, obwohl Per Wahlöö, die eine Hälfte der Beck-Erfinder, schon 1975 das Zeitliche segnete. Denn er, so kann man sagen, ohne seiner Schreib-Partnerin und Ehefrau Maj Sjöwall Unrecht zu tun, war der Antriebsmotor in diesem Duo, das nie mehr als zehn Kriminalromane über diese eine Figur schreiben wollte. Nun ist auch Maj Sjöwall am Mittwoch im Alter von 84 Jahren nach längerer Krankheit „friedlich eingeschlafen“, wie ihre Verlegerin und die Familie bekanntgaben.

Die 1935 geborene Maj Sjöwall hatte als Journalistin und Grafikerin gearbeitet, als sie mit Per Sjöwall, ebenfalls Journalist und zudem auch Buchautor, Anfang der 60er-Jahre entdeckte, dass der Marxismus nicht ihre einzige gemeinsame Leidenschaft war. Wahlöö hatte schon mehrere erfolgreiche Romane (etwa den mit Rainer Werner Fassbinder verfilmten „Mord im 31. Stock“) veröffentlicht, als sich die beiden entschlossen, ihre kritische Sicht auf die schwedische Gesellschaft und ihre Wohlstandsverteilung auf dem Weg von Kriminalromanen unters Volk u bringen.

Literarische Eltern von Henning Mankell, Stieg Larsson und Jussi Adler-Olsen

Sjöwall/Wahlöö, wie sie später oft kurz genannt werden sollten, hatten solche auch schon übersetzt – und bei der Arbeit an Büchern des US-amerikanischen Vielschreibers Ed McBain, der seine Polizeikrimis aus dem 87. Revier auch dann noch weiterlaufen ließ, als er keine neuen Ideen mehr hatte, hatten sie ein warnendes Beispiel nach dem anderen in Händen. So waren von der Beck-Reihe mit dem Untertitel „Roman om ett brott“ („Roman über ein Verbrechen“) von Anfang an nicht mehr als zehn Folgen geplant. Freilich erlag Wahlöö auch mit 48 Jahren schon einem Krebsleiden, kaum dass der zehnte Band „Die Terroristen“ erschienen war.

Sjöwall/Wahlöös Krimis, die in ihrer trockenen Lakonik, ihrem düsteren Realismus auch stilistisch enormen Einfluss entwickeln und das Genre Nordic Noir (mit so illustren Nachfolgern wie Henning Mankell, Stieg Larsson oder Jussi Adler-Olsen) begründen sollten, wurden in 40 Sprachen übersetzt. Und so stießen sie nicht zuletzt auch im Deutschland der 70erJahre die Welle der Sozio-Krimis an, mit dem Berliner Soziologieprofessor Horst Bosetzky („-ky“) an der Spitze. Maj Sjöwall aber verlegte sich nach Wahlöös Tod mehr aufs Lektorieren und Übersetzen, wenn sie einen Roman schrieb, dann meist gemeinsam mit anderen. Und wenn es, woran eigentlich kein Zweifel bestehen kann, einen Himmel für verdiente Krimi-Autoren gibt, dann feiern Sjöwall/Wahlöö jetzt ihr Wiedersehen. die beiden