Mit Montaigne auf Reisen

Gaspard Koenig, französischer Philosoph und erklärter Verfechter Liberaler Ideen - wohlgemerkt Liberalen, nicht Neoliberalen Gedankenguts - und Aktivist für ein bedingungsloses Grundeinkommen: Dieser Gaspard Koenig macht sich auf, um den Spuren seines großen Vorbildes, des franz. Philosophen Michel de Montaigne (1533 – 1592), zu folgen: mit dem Pferd aus dem Süden Frankreichs bis nach Rom zu reiten. Eine interessante „Reise“, mit tiefen Gedankengängen, genauen Beobachtungen und vielen unkalkulierbaren Hindernissen.

Wie war das vor rund 440 Jahren, als besagter Montaigne sich auf den Weg nach Rom machte, um in diplomatischer Mission eine Depesche des damaligen französischen Königs Heinrich III. (1551 – 1589) an den Papst zu überbringen? Was hat überdauert, finden sich überhaupt noch irgendwelche Spuren? Wie waren die damaligen politischen, wirtschaftlichen Verhältnisse, in welchem Zustand waren die Wege und Straßen – und wie ist die Situation heute? Was hat sich in der Wahrnehmung und im Gedankengut der Menschen im Laufe der Jahrhunderte verändert? Fragen über Fragen. Nicht zu vergessen: seine einzige Reisebegleitung – die spanische Stute „Destinada“.

Zu Beginn des gemeinsamen „Ausritts“ alles andere als „Handzahm“, entwickelt sich ein zunehmend vertrauensvolleres Zusammenspiel zwischen Mensch und seiner tierischen Begleitung – nicht immer ist der Mensch der vermeintlich Klügere. Geschildert werden die sich langsam veränderten Landschaften, deren Bewohner, deren Eigenarten sowie jede Menge Gedanken.

Auf diesem ca. 2500 Kilometer langen Ritt trifft er sie alle: Anarchisten, Kommunisten, Sozialdemokraten, Alternative, Konservative und auch Faschisten. Er versucht, möglichst unvoreingenommen all diesen Weggefährten, Gastgebern und Gesprächspartnern sein Ohr zu leihen, zuzuhören und das Gehörte auf sich wirken zu lassen - sich seinen eigenen „Reim“ darauf zu machen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur