Mozarts Geige, Jansons’ Abschied: Klassik-Tipps im Herbst

Auf Mozarts Geige

Zu den unzähligen Aufnahmen von Mozarts fünf mitreißenden Violinkonzerten ist eine unvergleichliche hinzugekommen: Mozarts eigene Geige erklingt! Das Kunst-Stück, sie aus dem Tresor der Salzburger Mozarteum-Stiftung für dieses prachtvoll farbenreiche, uneitel intime Album zu heben, vollbrachte der Wiener Philharmoniker Christoph Koncz. Der hochbegabte Vielseitige (mit neun stand er in „Red Violin“ vor der Filmkamera) ist nicht nur Stimmführer in einem der besten Orchester der Welt, seit einem Jahrzehnt steht er auch international am Dirigentenpult. Die Doppelfunktion – zu Mozarts Zeiten üblich – bringt der Doppel-CD (Sony) geschlossene Güte. Nicht nur Mozarts Geige und ihr helles, ja sonniges Timbre machen diese Einspielung zum Ereignis; die „Musiciens du Louvre“, deren Gastkonzertmeister Koncz (33) ist, spielen in der schlanken, funkelnd transparenten Besetzung jener Salzburger Hofkapelle, die die Meisterwerke einst aus der Taufe hob. Rundum ein Glücklichmacher!

Jansons’ letztes Konzert

Als das Publikum in New Yorks Carnegie Hall am 8. November 2019 Mariss Jansons und „sein“ Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks feierte, ahnte es nicht, dass es Zeuge des letzten Konzerts eines großen Dirigenten sein sollte. Drei Wochen später war Jansons tot. So hört man diesen Live-Mitschnitt („His last concert“, BR Klassik) unweigerlich als Requiem. Das fällt besonders schwer bei den moussierenden Zwischenspielen aus Richard Strauss’ „Intermezzo“, weil des Komponisten Witz (ob „Reisefieber“ oder „Spieltisch“) vom Ensemble bis in die letzte Note komödiantisch ausgereizt wird. Brahms Vierte freilich fasst den Hörer an, wird zur dunkel auskolorierten Schicksalsmusik. Da schämt sich jemand nicht, grenzenlos Gefühl zu zeigen – und dazu eine Fülle so sonst kaum zu hörender Neben-Figuren auszuleuchten. Jansons: eine Stimme, die fehlt im Konzert der Besten.

Telemann entdecken

Die Sopranistin Dorothee Mields und der Blockflötist Stefan Temmingh schütten bei ihren musikalischen Begegnungen zuverlässig das Füllhorn barocker Überraschungen über uns aus. Der prall mit flatternder Lebenslust gefüllten CD-Voliere „Birds“ folgt nun die Verneigung vor Georg Philipp Telemann. Der war ein Star seiner Zeit; heute entlockt der sächsische Vielschreiber, der später Hamburg eroberte und Patenonkel Carl Philipp Emanuel Bachs war, nur noch Kennerkreisen Respekt und Sympathie. Mields (übrigens in Gelsenkirchen geboren) und der Südafrikaner warten mit jener Bandbreite Telemanns auf, deren Pole Unterhaltung und Geistliche Musik heißen. Temmingh (begleitet von Cembalo, Cello und Gambe) steht in berauschender Spielfreude für Sonatinen und Sonaten, leuchtet ihren Esprit und ihre Kreativität herrlich aus. Aus Telemanns über 1740 (!) Kirchenkantaten hat Mields zwei ausgewählt. Mögen uns deren gottgefällig-demutsvollen Verse heute fern sein, Mields’ Sopran in seiner Reinheit und Beweglichkeit erfasst den Geist dieser kostbaren Musik ideal und rührt unmittelbar an. „Telemann“ (Label Accent) ist eine Stunde Sinn- und Sittlichkeit mit Interpreten der Extraklasse.

Im Labyrinth mit Khatia

Die georgische Wahl-Pariserin Khatia Buniatishvili spaltet die Klassik-Gemeinde auf charismatische Weise. Die einen liegen der hochbegabten Exzentrikerin samt ihren rasanten Kleidern zu Füßen, andere sehen Manierismen das Wesen der Musik überwuchern. Zugegeben: Ich mag, wenn Menschen sich was trauen – Können vorausgesetzt – und auf „Labyrinth“ (Sony) tut Buniatishvili das enorm vielgesichtig. Im Labyrinth des Lebens, dessen Wände für die Musikerin aus „Schmerz, Zweifel, Zorn, Erleuchtung, Befreiung, Liebe“ gemauert sind, hat Satie (superb interpretiert) neben Ennio Morricone Platz, Bach neben Couperin, die weltentrückte Sphärenmusik Arvo Pärts neben einer Tröstung Franz Liszt. Ein intimes Album, in dem auch ein Klassiker E-musikalischer Provokation lauert: John Cages „4’33“ – den Titel gibt die Zahl der Minuten vor, in denen nur eines erklingt: Stille.