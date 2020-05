Museen öffnen mit Masken und Schlangen: eine Übersicht

Wer ins Museum will, sollte beim Gang aus dem Haus nicht nur an Schlüssel, Handy und Portemonnaie denken, sondern auch an Maske oder Tuch. Bei den Museen der Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) etwa, zu denen die Industriemuseen im Ruhrgebiet und Umgebung zählen, herrscht ab heute durchgehend Maskenpflicht. Der LVR hat „Einbahnstraßen-Führungen“ und einen Benimmfilm für das Freilichtmuseum in Kommern entwickelt; die meisten Museen verzichten aber auf Führungen. Und aus Münster kommt der LWL-Hinweis, dass die Museen aufgrund der Knappheit keine Masken verkaufen können. Doch es gibt Ausnahmen unter den Museen, die öffnen:

Ab sofort

Das Duisburger Lehmbruck-Museum, das wie gemeldet ab heute wieder öffnet, legte gestern die Höchst-Besucherzahl auf 150 fest. Das Red Dot Design-Museum auf dem Essener Welterbe-Gelände Zollverein öffnet ab sofort mit einer Obergrenze für Besucher, die höchstens zu zweit oder als Familie kommen. Ein Mund-Nasenschutz ist erforderlich, wer keinen dabei hat, kann am Museumsempfang eine modisch designte Maske (von Susa Flor, Bochum) für zwölf Euro erwerben. Bezahlt werden darf nur mit Karte.

Auch das Bochumer Bergbau-Museum öffnet heute wieder, allerdings nur seine Dauerausstellung. Da das Anschauungsbergwerk und der Förderturm nur über Aufzüge zu erreichen sind, bleiben beide Besuchermagneten zunächst geschlossen. Dafür gibt es eine neue Eintritts-Regelung, die nicht im Modejargon „Pay what you want“ heißt, sondern ortsnah „Zahl watte willst“.

In der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen ist ab heute wieder die Jacques-Tilly-Ausstellung im „Kleinen Schloss“ zu sehen. Die Fotos von Linda McCartney im großen sind allerdings schon abgehängt, hier beginnt am Sonntag eine große Rückschau auf den großen Revier-Fotografen Rudolf Holtappel – mit maximal 80 Besuchern gleichzeitig.

Dortmunder Museen Wann die Dortmunder Museen wieder öffnen, also etwa das Museum für Kunst und Kulturgeschichte, das Ostwall-Museum im U-Turm, das Kochbuchmuseum, das Kindermuseum oder auch das Hoesch-Museum, soll heute bekanntgegeben werden. Eine Sprecherin der Stadt schätzte, es werde „auf Ende dieser Woche hinauslaufen“.

Und auch die Emschertal-Museen in Herne Schloss Strünkede und Heimatmuseum Unser Fritz öffnen ab heute wieder – mit einer speziellen Schutzordnung, die auf den Homepages der Museen veröffentlicht werden soll; Masken sind zwar nicht vorgeschrieben, aber auch nicht verboten. Die Städtische Galerie bleibt noch geschlossen.

Die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf öffnet ebenfalls ab heute wieder beide Häuser, K20 am Grabbeplatz und K21 im Ständehaus, zu den üblichen Öffnungszeiten (di-fr, 10-18 Uhr; sa/so, 11-18 Uhr) mit begrenzter Besucherzahl, 1,5-Meter-Abstand und Mundschutz. Gleiches gilt für das Museum Kunstpalast und das NRW-Forum.

In dieser Woche

Im Museum Küppersmühle im Duisburger Innenhafen ist ab dem morgigen Mittwoch bis zum 24. Mai noch die Erwin-Bechtold-Ausstellung zu sehen, die unmittelbar nach der Eröffnung wieder geschlossen werden musste.

Am Donnerstag öffnet das Essener Folkwang Museum wieder, mit einer Maximalbesucherzahl, einer geregelten Wegeführung sowie mit Bodenmarkierungen zur Einhaltung des Mindestabstands. Ein- und Ausgänge sind getrennt; bei erhöhtem Besucheraufkommen gibt es Zeitfenster-Kontingente. Zu sehen sind neben der hauseigenen Sammlung die Sonderausstellungen mit den Fotografien von Aenne Biermann (bis 1. Juni) sowie Mario Pfeifers Werkschau „Black/White/Grey“ (bis zum 24. Mai).

Ebenfalls ab Donnerstag öffnen die übrigen Museen im Essener Weltkulturerbe Zollverein, also das Ruhrmuseum und die Ausstellung mit Fotos von Holocaust-Überlebenden in der Kokerei (tägl., 10-17 Uhr). Für das Ruhrmuseum gilt eine Besucher-Obergrenze von 400, die Garderobe bleibt geschlossen und Audioguides werden nicht ausgeliehen. Besucher sollten Karten fürs Ruhrmuseum (tägl., 10-18 Uhr) vorab im Onlineshop erwerben (ruhrmuseum.ticketfritz.de/).

Bei den städtischen Museen in Bochum, also beim Kunstmuseum am Stadtpark und Haus Kemnade soll bald entschieden werden, wann sie öffnen. „Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Woche an den Start gehen, wahrscheinlich Donnerstag“, so Direktor Hans Günter Golinski.

Ab nächster Woche

Das Kunstmuseum Gelsenkirchen wird „voraussichtlich“ in der kommenden Woche am Donnerstag öffnen. Und auch bei der Bonner Bundeskunsthalle scheint bislang nur klar zu sein, dass es in dieser Woche mit einer Öffnung nichts mehr wird, aber man wolle öffnen, so ein Sprecher, „im Laufe des Mais allemal!“