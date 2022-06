Musical „Moulin Rouge“ in Köln - Besetzung steht fest

Zur Zeit nur in New York und London zu sehen, ab Herbst auch in Köln: Das Musical „Moulin Rouge“

Köln. In Kürze beginnen in Köln die Proben für das Erfolgsmusical „Moulin Rouge“. Das sollten Sie über diese Show wissen.

Paris liegt bald am Rhein. Mitte August beginnen die Proben für das in den USA mit Preisen überhäufte Musical Moulin Rouge. Premiere ist am 6. November im Kölner Musical Dome.

„Moulin Rouge“, basiert auf dem Kinoerfolg von Baz Luhrmann, erzählt vom Schriftsteller Christian, der sich in Satine verliebt, den schillernden Star des legendären Pariser Nachtclubs. Aber es ist keine ungetrübte Liebe, denn zwischen ihnen steht der Duke of Monroth, der das marode Moulin Rouge kaufen will und dafür ein gewisses Entgegenkommen von Satine erwartet. Die Show enthält aber nicht nur Lieder aus dem Film, sondern auch zusammengemischte Songs von Popgrößen wie Adele, Rihanna oder Beyoncé.

700 Personen wurden zum Casting geladen

Nach New York, wo das Musical seit 2019 zu sehen ist und mittlerweile mit zehn Tony Awards ausgezeichnet wurde, läuft die Show seit Anfang des Jahres auch im Londoner Westend mit großem Erfolg. Da wundert es einen nicht, dass für die Aufführung in Deutschland Tausende Bewerbungen eingingen. Rund 700 Personen wurden zur Teilnahme an den Auditions eingeladen.

Die Hauptdarsteller der deutschen Produktion. Foto: Paul Hüttemann

„Ein internationales Casting in so hoher Qualität mitten in Pandemiezeiten abzuhalten war eine unglaubliche Herausforderung für alle Beteiligten“, erinnert sich Maik Klokow, Geschäftsführer und Produzent von Mehr-BB-Entertainment. „Das Original-Kreativteam aus New York und London war per Livestream bei allen Auditions dabei, hat Video-Screenings der Darsteller und Darstellrinnen ausgewertet und war eng in alle Prozesse eingebunden.“

Die Hauptrollen stehen fest

Am Ende fiel die Wahl auf insgesamt 35 Künstler und Künstlerinnen aus der ganzen Welt. Für Hauptdarstellerin Sophie Berner ist es das erste Engagement in der Domstadt. Aufgewachsen in München lebt sie aktuell sie in Berlin. Ihre Premiere auf der Musical-Bühne war die Sally Bowles in „Cabaret“. Seitdem stand sie unter anderem in Klassikern wie „Chicago“ oder „West Side Story“ im Rampenlicht. Nun ist sie in „Moulin Rouge“ in einer weiteren Traumrolle zu sehen. „Satine ist so eine faszinierende, starke Frauenrolle mit Ecken und Kanten und einem Herz für die Bühne. Ich kann es kaum erwarten, diese Figur weiter zu erarbeiten und mit all ihren Facetten auch in mir zu entdecken.“

Die beiden Hauptdarsteller: Sophie Berner, Riccardo Greco Foto: Paul Hüttemann

Auch Ricardo Greco, der die männliche Hauptrolle des Christian spielt, ist begeistert von der neuen Herausforderung. „Eine Rolle als deutschsprachige Erstaufführung auf die Bühne bringen zu dürfen, ist natürlich eine unglaubliche Ehre.“ Grecco war zuletzt in St. Gallen als Jesus in Jesus Christ Superstar zu sehen und steht aktuell noch als Galileo in der Tourneeproduktion von „We Will Rock You“ auf der Bühne. Vorher spielte er unter anderem in „Ghost – Das Musical“ und „Tanz der Vampire“ und war jahrelang festes Mitglied am Landestheater Linz

Investment von 20 Millionen Euro

Rund 20 Millionen Euro wird „Mehr-BB-Entertainment“ in die Kölner Produktion stecken. Gespielt wird so lange, wie der Erfolg anhält. Sollte das länger als bis 2026 der Fall sein, würde die Produktion ins Staatenhaus umziehen, das zum neuen Musicaltheater werden soll, sagt Maik Klokow.

Tickets für „Moulin Rouge! sind ab 59,90 Euro unter www.moulin-rouge-musical.de erhältlich

