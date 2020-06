Anders und Silbereisen: Echte Freunde singen zusammen

Am 15. Januar dieses Jahres, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, platzte auf der Internetplattform Instagram die Bombe. Die ehemalige bessere Hälfte von Dieter Bohlen, Thomas Anders, gab dort seine neue Zweierbeziehung bekannt – natürlich nur platonisch bzw. musikalisch. Partner ist niemand Geringeres als die ehemaligen besseren Hälfte von Helene Fischer, Florian Silbereisen: „Nach unserer ersten gemeinsamen Erfolgssingle ,Sie sagte doch sie liebt mich‘, hätte ich nie daran gedacht, dass ich irgendwann mit Florian ein gemeinsames Album veröffentliche.“

Dabei hatte Anders vorab eigentlich für Mitte März, einen Freitag, den 13., ein neues Soloalbum angekündigt. Das aber werde, wie es weiter hieß „in den nächsten Tagen verschwinden und nicht mehr vorbestellbar sein“. Stattdessen sollte, wie sich bald herausstellte, am selben Freitag, dem 13., ein Album des neuen Traumpaars erscheinen. Doch wegen Corona, wir erinnern uns, wurde auch daraus nichts. Bis jetzt.

Premiere beim „Schlagerboom“

Aber der Reihe nach. Denn tatsächlich hatten Tommy & Flori bereits im Herbst 2018 für die ARD-Show „Schlagerboom“ in der Dortmunder Westfalenhalle vor 12.000 Zuschauern besagten „Sie sagte doch sie liebt mich“-Titel als eine Art-Überraschungsduett intoniert -- was, um es mit Thomas Anders zu sagen, „eine überwältigende positive Resonanz“ fand. Was also lag näher, als das Soloalbum auf Eis zu legen und mit Silbereisen durchzustarten.

Corona-bedingt verzögert erscheint „Das Album“ aber erst jetzt. Und es wäre zu einfach, nach dem Reinhören zu behaupten, die darauf versammelten 17 (!) Songs seien ähnlich einfallslos wie der Album-Titel. Tatsache ist: Die Platte versammelt eine Menge Stimmung. Wer die zeitgenössische Schlagermusik von Anders einerseits und Silbereisen andererseits (oder das besagte „Sie sagte ...“-Duett) kennt, wird nicht überrascht sein.

Musik für die große Sause

Gefangen im zwischenmännlichen Spannungsfeld von Kumpanei und Konkurrenz, Versetzt- und Verlassenwerden sind die ansteckenden Songs der beiden beinharten Profis ideal, um sie bei der nächsten großen Sause oder beim Après-Ski schön laut mitzusingen.

Zyniker würden vielleicht sagen: Songs für kurz vorm nächsten Lockdown. Tatsächlich aber auch für danach. Denn das ganze „Freunde wie wir sind nie allein (...) Freunde wie wir stehen zusammen, ist doch klar“ geht, einmal gehört, eher schwer wieder aus dem Ohr.

Thomas Anders & Florian Silbereisen >> Das Album

Telamo (Warner)

Wertung: 3 / 5 Punkten