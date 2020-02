Das neue Caribou-Album klingt ungewohnt persönlich

Die Musik von Caribou gehört unter Indie-Fans mit zum besten, was elektronische Musik in den letzten Jahren hervorgebracht hat.

Es ist wieder ein konzentrischer Kreis. Zu dieser geometrischen Figur scheint Dan Snaith sich hingezogen zu fühlen. Schon vor zehn Jahren zierten wachsende Kreise auf buntem Muster sein Album „Swim“ (2010). Diesmal sind es sanft ausstrahlende, kreisförmige Wellen auf einer Wasseroberfläche.

Man kann interpretieren: Die Kreise zeigen Snaith alias Caribou selbst, dessen klarer Kopf immer im Zentrum seines Schaffens steht. Die Ringe stehen für seine Art, die Fühler in verschiedene Genres auszustrecken, die Musik organisch wachsen zu lassen. Und wie das, was das Album vorne drauf hat, ist auch sein Inhalt eine runde Sache, obwohl Snaith einen beachtlichen Mix an Stilen in seinen Entwurf von progressiver Dance-Musik einbaut.

Auf Caribous „Suddenly“ erklingen intime und persönliche Momente

Musikmachen als unendliches Wunderland der Möglichkeiten; so hat er es unlängst im Interview mit einer britischen Zeitung beschrieben. Mit „Suddenly“ legt Dan Snaith, der nicht nur einer der meistgerühmten Elektroniker Kanadas, sondern auch promovierter Mathematiker ist, sein siebtes Album unter dem Pseudonym Caribou vor. Und das Plötzliche ist hier das Leitmotiv. Die Themen, die Snaith verhandelt, liegen ihm persönlich näher als sonst.

Wieder mal ein Kreis: Das Albumcover. Foto: City Slang Records

„Es scheint nicht mehr möglich, dass die Veränderungen in meinem Leben keinen Einfluss auf meine Musik nehmen“, sagt er. Und so geht es auch darum, wie unerwartete Ereignisse alles von heute auf morgen verändern. Das Ende (s)einer Beziehung bespricht er in der Neo-R&B-Nummer „Like I Loved You“, den überraschenden Tod einer engen Freundin in „Magpie“, einem sanft flimmernden Psych-Pop-Stück. Auf dem Opener „Sister“ ist die Stimme von Snaiths Mutter zu hören. Das alles ist sehr intim und melancholisch. Snaiths weiche Falsettstimme klingt oft schwermütig. Und doch ist es kein trauriges Album, dafür sorgen etwa das re­tro-soulige „Home“ oder die leichtfüßige Dance-Nummer „Ravi“.

Mehrmaliges Hören erforderlich

Das Überraschungsmoment übersetzt er musikalisch mit unerwarteten Twists, lässt seine Songs stolpern, hüpfen, aus dem Raum gehen und wieder zurückkommen. Ungeübte Ohren müssen sich in diese vielschichtige Musik vielleicht erst hineinhören, merken aber schnell, dass diese Kompositionen genauso Kopfsache wie Körpererfahrung sind. Sie regen Gehirn und Tanzbein an. Man könnte auch sagen: Nur wenigen Naturwissenschaftlern gelingt es, ihren Stoff leicht verständlich zu vermitteln. Aus Snaith wäre wohl ein sehr guter Mathe-Lehrer geworden.

Caribou >> Suddenly

City Slang (Rough Trade)

Wertung: 5 / 5 Punkte