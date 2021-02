David Guetta begeistert mit spektakulären Livestreams

Dubai. Miami, New York, Paris und Dubai - viermal sendete David Guetta Livestreams von außergewöhnlichen Orten und sammelte Geld für einen guten Zweck.

Die Sehnsucht nach Live-Events ist bei Musikern als auch deren Fans gleichermaßen groß. Viele Künstler versuchen auf digitalem Weg den Kontakt zu ihren Anhängern zu halten. Dabei erfreuen sich Livestreams großer Beliebtheit. Selbst wenn das fehlende Publikum nicht für Atmosphäre sorgt, so können zumindest die Location und Licht-Effekte für ein visuelles Erlebnis bei den Zuschauern sorgen.

Speziell die Stars aus der DJ-Szene zeigten sich seit Beginn der Corona-Pandemie sehr kreativ. Sie bauten ihr Equipment in einsamen Bergschluchten, in der Wüste, auf Motorbooten oder in Fußballstadien auf. Weltstar David Guetta hat jetzt alles bisher Produzierte getoppt: Er spielte ein einstündiges DJ-Set vom Dach des vierthöchsten Hotelgebäudes der Welt - dem Burj Al Arab in Dubai.

Livestream von David Guetta in Dubai mit Feuerwerk

Wo sonst Helikopter landen, hatten Guetta eine beeindruckende kreisrunde Bühne installieren lassen, in deren Mitte er mit seinem DJ-Equipment thronte. Zahlreiche Licht- und Laser-Effekte setzen den Franzosen aus der Ferne gesteuert in Szene.

Während des Auftritts sollte kein Crew-Mitglied die Plattform betreten - die Kameras waren vorinstalliert. Fliegende Drohnen steuerten atemberaubende Bilder hinzu - speziell zum Ende, als die Drohnen durch ein Feuerwerk rings um das Luxushotel steuerten, war das Spektakel perfekt.

Franzose wurde 2020 zum "beliebtesten DJ" der Welt gewählt

Passend dazu spielte David Guetta ein pulsierendes DJ-Set mit seinem neu kreierten "Future Rave"-Sound, der ihn 2020 laut einer Wahl des DJ Mag zum beliebtesten DJ der Welt machte. Im letzten Jahr hat Guetta die Zeit ohne Events für viele neue Musikproduktionen genutzt. Dabei kreierte einige chart- und radio-taugliche Hits wie "Let's Love" mit Sia oder "Dreams" mit Lanie Gardner, denen er für seine DJ-Livestreams das energetische Future-Rave-Gewand.

Es war bereits der vierte Auftritt in seiner Livestream-Reihe "United at home". Im April startete David Guetta an einem Pool in den Häuserschluchten von Miami. Weiter ging es auf dem Dach des Rockefeller Centers in New York. Silvester folgte eine spektakuläre Show am Louvre in Paris.

Fast 19 Millionen Views für Guetta-Livestreams bei Youtube

Während seiner Shows ruft Guetta zu Spenden für wohltätige Zwecke auf - bei den ersten beiden Events sind auf diese Weise 1,5 Millionen Dollar zusammengekommen. Bei seinem letzten Auftritt ging das gespendete Geld an "Dubai Cares" sowie das UN-Kinderhilfswerk Unicef. Die vier Livestreams wurden alleine bei Youtube insgesamt fast 19 Millionen Mal aufgerufen.

Livestream von David Guetta aus Dubai

Livestream von David Guetta aus Paris

Livestream von David Guetta aus New York

Livestream von David Guetta aus Miami