Die neuen Lieder sind sperrig – sie bleibt unwiderstehlich

Was hat es Norah Jones einem früher leicht gemacht, ihre Musik zu mögen. Zum Beispiel mit einem samtweichen Kuschler wie „Don’t Know Why“. 18 Jahre ist das inzwischen auch schon wieder her: Arrangement, Melodik, markantes Pianospiel, stimmlicher Vortrag – alles zusammen war der pure Wohlklang, und ging vor allem sofort im Ohr.

Damit ist es bei der Norah Jones anno 2020 vorbei. Die 41-Jährige macht es dem Hörer sogar ziemlich schwer. Sperrig, düster, bisweilen schräg und jazzig kommen die elf Lieder ihres Ende der Woche erscheinenden neuen Albums „Pick Me Up Off The Floor“ (Blue Note / Universal) daher. Um die monotonen Linien des Openers „How I Weep“ – nur ein abschreckendes Beispiel – zu schätzen, muss man schon einen ziemlich speziellen Geschmack haben.

Zusammenarbeit mit „Wilco“-Mann Jeff Tweedy

Die neunfache Grammy-Gewinnerin hat sich für ihre neue Songsammlung mit „Wilco“-Mann Jeff Tweedy zusammengetan. Der produzierte das Album nicht nur, sondern steuerte auch die meisten Gitarren- und Bassspuren bei. Sein Sohn durfte bei der ein oder anderen Aufnahme trommeln – eine ziemlich familiäre Angelegenheit offenkundig. Es geht in den Texten oft um Verlust und Hoffnung, um Fallen und Wiederaufstehen. Und vielleicht auch deshalb ist der ein oder andere musikalisch Akzent mindestens melancholisch.

Manches an dem neuen Material ist ziemlich sperrig. Aber Norah Jones singt einfach immer wunderbar. Foto: Ennio Leanza / dpa

Man muss allerdings sagen: Mit der Zeit und wiederholtem Hören noppen sich die Lieder dann doch im Gedächtnis fest. Und spätestens bei „Heartbroken, Day After“ mit seinem sachten Sechsachtel und Dan Ieads leise wimmernder Pedalsteel-Gitarre schließt man dann doch seinen Frieden mit der neuen Produktion. Denn stimmlich ist Norah Jones immer noch ein Ereignis. Dieses butterweiche Timbre, dieses verführerische Hauchen – sie sind einfach unwiderstehlich.

Am besten sind die Soul-Kostproben

Zumal Jones immer wieder freundliche, charmante Lied-Tupfer setzt. Soulige Klänge sind das wie das lässige „I’m Alive“. Da verbreitet sie plötzlich entspannte, gute Laune. Das ist Musik, der man gerne auch mal beiläufig in der Bar um die Ecke lauschen würde (wie im dazu gedrehten Video). Highlight des Albums ist jedoch sicherlich „To Live“, ebenfalls eine Soulnummer, deren klasse Background-Gesangssätze ebenso gefallen wie die clever gesetzten Hooklines.

Da ist sie dann plötzlich wieder ganz nah dran an „Don’t Know Why“.