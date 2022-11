Düsseldorf. Die Winter Edition des World Club Dome steigt erstmals im Dezember in Düsseldorf. Hier sind wichtige Infos zu Line up, Tickets und Veränderungen.

Die Winter Edition des World Club Dome kehrt nach Düsseldorf zurück

Das Line up besteht aus Stars wie Axwell, Timmy Trumpet, Robin Schulz und Cro

In der Arena ist keine Bar- sondern nur Kartenzahlung möglich

BigCityBeats hofft auf bis zu 25.000 Gäste pro Tag

Kostensteigerungen machen dem Veranstalter zu schaffen

Nach zwei corona-bedingten Absagen kehrt der World Club Dome am 16. und 17. Dezember 2022 in die Düsseldorfer Arena zurück. Täglich erwarten die Veranstalter 20.000 bis 25.000 Besucher. Das Line up besteht aus nationalen und internationalen Stars der DJ-Szene. Zudem stehen einige bekannte Künstler aus anderen Musik-Genres auf der Bühne. Hier sind die wichtigsten Infos zur Winter Edition des World Club Dome in Düsseldorf - einige spezielle Themen und Fragen hat zudem BigCityBeats-CEO Bernd Breiter der Redaktion auf Anfrage näher erläutert.

Was ist der World Club Dome?

Veranstalter BigCityBeats bewirbt den World Club Dome als "größten Club der Welt." Im und rund um das Frankfurter Stadion findet seit Jahren die Sommer-Ausgabe des Events mit mehreren kleinen und großen Bühnen statt. In Düsseldorf soll nach zwei corona-bedingten Absagen zum dritten Mal der "größte beheizte Dancefloor", so die Veranstalter, am 16. und 17. Dezember die Pforten öffnen. Musikalisch erwartet die Besucher ein Multi-Genre-Event mit Schwerpunkt elektronischer Musik.

Wer gehört zum Line up der Winter Edition 2022?

Die größten Stars im Line up des WCD sind diesmal das "Swedish House Mafia"-Mitglied Axwell, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Don Diablo, James Hype und Da Tweekaz. Dazu kommen Cro, Haftbefehl und Luciano als Musik-Acts aus anderen Genres. Insgesamt werden mehrere Dutzend Künstlerinnen und Künstler auftreten.

Wie viele Floors gibt es in der Düsseldorfer Arena?

Im Zentrum steht die Arena mit der Mainstage. Bei der letzten Ausgabe des World Club Dome hatten die Veranstalter eine imposante Bühne mit vielen Licht-Effekten installiert. Dazu kommen im Rundgang einige kleinere Bühnen und Floors, wo auch bekannte DJs wie Burak Yeter, Hugel, Moguai und Stella Bossi auftreten werden.

Warum gibt es einen erneuten Wechsel des Datums?

Veranstalter Bernd Breiter: "Der ursprüngliche Plan war auch eine Winter Edition im gewohnten Zeitraum zu veranstalten. Das ging aber leider nicht, weil die Merkur-Spiel Arena an jenem Wochenende bereits anderweitig verbucht war. Aus diesem Grund ist die Idee einer BigCityBeats World Club Dome Winter Edition in der Vorweihnachtszeit entstanden."

Die Winter Edition des World Club Dome hat viele Stars im Line up. Foto: HO

Warum geht der World Club Dome diesmal nur über zwei statt drei Tage?

Bernd Breiter: "Auch diesmal war unsere Vorstellung ein Drei-Tages-Event. Das war aber nicht möglich, da der Sonntag schon als Aufbautag für eine Folgeveranstaltung in der Arena vergeben war. Und deshalb werden es dieses Jahr zwei Tage Winter Edition."

Was passiert mit bereits verkauften Drei-Tages-Tickets der abgesagten Events?

Bernd Breiter: "Fast alle Tickets wurden zurückerstattet. Der Rest sind unsere treuen und loyalen Fans, die ihre Tickets behalten haben und sich darauf freuen, wieder bei der Winter Edition dabei zu sein. Damit sind alle glücklich."

Bernd Breiter ist Organisator des World Club Dome. Foto: Socrates Tassos

Wie läuft bislang der Karten-Vorverkauf?

Bernd Breiter: "Der Vorverkauf läuft in der aktuellen Situation zufriedenstellend. Wir rechnen mit 20.000 bis 25.000 Besuchern pro Tag." Allerdings mache dem Veranstalter verschiedene Faktoren zu schaffen: "Zum Einen ist die Bevölkerung durch den Krieg verunsichert und hat mit steigenden Preisen zu kämpfen, zum anderen hat die zweijährige Abwesenheit jeglichen kulturellen Lebens seine Spuren hinterlassen. Da geht es uns nicht anders als anderen Veranstaltern aus der Musik- oder Eventbranche.

Es wird unsere Aufgabe sein und die Aufgabe jeden Kulturschaffenden die Menschen wieder an das gewohnte kulturelle Leben heranzuführen. Dafür setzt die Branche viel aufs Spiel und riskiert auch viel. Öffentliche Absicherungen für die Nachwehen aus der Stillstandzeit wird es voraussichtlich nicht mehr geben. Dafür muss die Branche jetzt mit eigenen Mitteln und kreativen Lösungen einstehen", betont der Organisator.

Don Diablo gehört erneut zum Line up beim World Club Dome. Foto: Stefan Arend

Welche Auswirkungen hat die Entwicklung auf den World Dome?

Bernd Breiter: "Die massiv explodierenden Kosten für die Produktion der Events treffen uns hart. In einigen Bereichen, insbesondere in den kostenintensiven Bereichen, verzeichnen wir Kostensteigerungen von 25 Prozent und mehr. In dieser Situation kommt es uns sogar entgegen, dass wir gezwungen waren, die Winter Edition ungewollt auf zwei Tage zu verkürzen.

Wie bei den alltäglichen Konsumgütern können auch wir nicht immer die Preissteigerungen im Einzelnen nachvollziehen, müssen aber damit leben. Dabei können wir die Preissteigerungen nicht 1:1 an die Ticketpreise weitergeben, ohne unsere Fans und Community zu vergraulen. Für die nüchterne Kalkulation bedeutet das eine schwierige Gratwanderung."

Was kosten die Tickets für den WCD 2022?

Die Tages-Tickets kosten in der aktuell vierten Verkaufsphase jeweils 80 Euro. Für beide Festival-Tage werden 119 Euro fällig. Das "Club Ticket Deluxe" gewährt Zugang zum vorderen Bereich an der Mainstage und liegt bei 175 Euro für beide Tage. Bei allen Karten-Preisen müssen Interessierte noch mit Vorverkaufs-Gebühren, Systemgebühren und Zahlungsabwicklungsgebühren rechnen. Die VIP-Tickets kosten pro Tag 131 Euro und für beide Tage 212 Euro.

Fans beim World Club Dome in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos

Welche Zahlmethoden gibt es beim World Club Dome?

Eine Barzahlung ist laut Veranstalter nicht möglich. Wer auf dem Event etwas kaufen möchte, kann dort mit EC-, Maestro-, Visa- oder Mastercard zahlen.

Wann sind die Einlasszeiten?

Am Freitag können Besucherinnen und Besucher von 17 bis 3 Uhr sowie am Samstag von 16 bis 2 Uhr die Arena betreten.

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

