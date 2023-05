Weeze. Rund 40.000 Camper werden einen Tag vor dem Festival-Start von Parookaville erwartet. Hier gibt es erste Namen aus dem Line up der Pre-Party.

Das Line up für das Festival Parookaville 2023 vom 21. bis 23. Juli steht seit letzter Woche größtenteils fest. Täglich werden dann rund 75.000 Gäste zu den elektronischen Beats nationaler und internationaler DJ-Stars auf dem Gelände neben dem Flughafen Weeze feiern. Bereits einen Tag bevor sich die Pforten der fiktiven Party-Stadt öffnen, reisen die meisten der rund 40.000 Camper an. Abends steigt dann die erste Pre-Party mit drei Bühnen am Penny Tower, der Casa Bacardi und in der Desert Valley.

Alle Künstlerinnen und Künstler aus dem Line up an dem Donnerstag wurden bislang von den Veranstaltern nicht über die Sozialen Medien bekannt gegeben. Wer allerdings einen Blick in die Parookaville-App wirft, kann schon einige weitere Namen, die bislang noch nicht offiziell kommuniziert wurden. Zudem gab es jüngst einen Instagram-Post, der das Label "Rave Culture" als Gastgeber der "Desert Valley"-Bühne ankündigt.

Line up der Pre-Party von Parookaville mit Star-Duo W&W

Die größten Stars in der "Wüste" sind die Niederländer W&W, die auch am Festival-Samstag als Headliner auf der Mainstage von Parookaville an den Start gehen werden. Mit ihrem EDM-Stil dürften sie die Camper in passende Festival-Stimmung bringen. Etwas ruhiger aber nicht weniger partytauglich ist der "Future House"-Sound von Mike Williams, der ebenfalls noch einen Auftritt auf der Mainstage am Freitag vor sich hat.

Weiterhin in der Desert Valley angekündigt sind Wiwek mit Sandro Silva, Darren Styles, Brandon, Axmo und Brian Cross. Noch nicht in der Parookaville-App zu sehen, aber laut eigenem Tour-Plan ebenfalls am Donnerstag für die Pre-Party gebucht, ist Le Shuuk, der zudem am Samstag ein weiteres Mal auftreten wird (Bühne Power Plant). Le Shuuk hatte bei Parookaville 2022 mit seiner Hardstyle-Version von "Layla" für einen der meistgespielten Songs auf dem Festival gesorgt.

Auf der Pre-Party von Parookaville ließen sich die Camper im vergangenen Jahr nicht vom Nieselregen abschrecken und feierten ausgelassen. Foto: Ingmar Kreienbrink

David Puentez spielt erneut auf dem Penny Tower am Campingplatz

Für den Penny Tower wurden laut App wieder einige bekannte Gesichter aus dem Vorjahr gebucht - etwa der Kölner David Puentez, der wieder aufzahlreiche Fans unter den Parookaville-Bürgern hoffen darf. Ebenfalls erneut im Line up ist Lovra, die sich musikalisch zwischen House, Tech-House und Techno bewegt. Weiter in der App für den Penny Tower gelistet sind: Max Bering, Mark Bale, Jan-Christian Zeller, David Herrlich und Adaptiv.

Vor dem Penny Tower wird bei der Pre Party erneut das Parookaville-Wochenende eingeläutet. Foto: Ingmar Kreienbrink

Auf der dritten Bühne der Pre-Party von Parookaville 2023 stehen mit dem französischen House-DJ Klingande sowie dem deutschen Techno-Duo AKA AKA ebenfalls bekannte Namen. Das Line up vervollständigen dort Salvatore Bruno, Marwan Dua, und Gigo 'n' Migo.

Das Closing Set von Parookaville am Festival-Sonntag übernimmt 2023 erneut der Australier Timmy Trumpet. Weitere Infos zum Line up von Parookaville lesen Sie hier:

Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Hier sind die schönsten Bilder und Outfits aus drei Festival-Tagen Parookaville in Weeze. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Hier sind die schönsten Bilder und Outfits aus drei Festival-Tagen Parookaville in Weeze. Foto: Lars Heidrich

