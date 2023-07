Parookaville 2023 - diese Hotspots sollte keiner verpassen

Weeze. Das Festival Parookaville bietet neben der Musik auch viel Show - hier sind einige bekannte aber auch neue Hotspots, die einen Besuch wert sind.

Die Veranstalter des Festivals Parookaville haben sich ein Ziel gesetzt: "Wir wollen, dass unsere Gäste nach drei Tagen immer noch das Gefühl haben, dass sie nicht alles gesehen und entdeckt haben", verrät Planer Bernd Dicks am Mittwoch - einen Tag bevor 45.000 Camper nach Weeze reisen und zwei Tage bevor sich die Tore zur fiktiven Party-Stadt öffnen. Dann werden bis einschließlich Sonntag täglich 75.000 Besucherinnen und Besucher zu den Beats von nationalen und internationalen Stars wie Hardwell, Timmy Trumpet, Alle Farben, Felix Jaehn, Topic, Hardwell, The Chainsmokers und Kygo tanzen.

Im Zentrum des Festivals steht neben der Musik wieder der Stadt-Charakter mit bekannten Elementen wie Kirche, Rathaus, Gefängnis und Pool. Es gibt aber auch einige Neuerungen und Hotspots, die einen Abstecher auf dem riesigen Gelände neben dem Airport wert sein. Hier sind ein paar Tipps der Redaktion für Parookaville 2023:

Hotspot bei Parookaville: Der (Aus-)Blick auf Bills Factory

Wer einen luftigen Blick auf die zweitgrößte Bühne Bill's Factory werfen möchte, hat in diesem Jahr zwei schöne Aussichts-Optionen. Nicht nur der Gorbatschow-Icebreaker wurde erneut in dem Bereich aufgestellt, auch die überdimensionale Jägermeister-Flasche hat hier einen neuen Platz gefunden. In 14 Metern Höhe schwebt der Club mit eigenem Line up und bietet dabei einen perfekten Blick auf Bill's Factory. Dort treten am Freitag Stars wie Alok, Joel Corry, Kungs, ATB und Topic auf. Der Samstag steht im Zeichen des Hardstyle und am Sonntag geht es mit dem "Live-Programm" weiter, womit wir beim nächsten Tipp für das Wochenende wären.

Parookaviller-Planer Bernd Dicks steht vor der zweitgrößten Bühne "Bill's Factory". Foto: Ingmar Kreienbrink

Auf Bill's Factory treten am Sonntag neben Scooter, "Friesenjung"-Chartstürmer Ski Aggu und der Kölner Band Kasalla auch Finch sowie Oliver Pocher auf. Und die beiden letzteren haben wohl spannende und überraschende Gäste dabei, so die Ankündigung von Mitorganisator Bernd Dicks. Wer es sein wird, wollte er nicht verraten - das Gastspiel von Finch im letzten Jahr wurde bereits von den Parookaville-Fans zu einem der besten Auftritte 2022 in einer Umfrage gekürt.

Holo-Show mit virtuellem DJ im Wacky Shack

Ganz neu wurde die kleine Bühne Wacky Shack gestaltet - hierfür hat Automobilhersteller Cupra einen Virtual Artist kreiert. Star-DJ Hugel hat die Modell-Vorlage für das Hologramm auf Basis seiner Bewegungen hinter dem Mischpult mitentwickelt. Der "The Music Hero" gehört dort neben "echten" DJs zum Line up. Weiterhin wurde in dem kleinen Party-Raum eine beeindruckende virtuelle Show entworfen, die die Gäste in ihren Bann ziehen dürfte.

Im Wacky Shack läuft bei Parookaville 2023 eine imposante Holo-Show. Foto: Ingmar Kreienbrink

Ein weiterer Hotspot - wie in den vergangenen Jahren - ist wieder die Desert Valley. Hier liegt überall Sand, es gibt Sonnenliegen und Schaukeln. Das habe ein bisschen was von der "Burning Man"-Atmosphäre, vergleicht Dicks den Bereich mit dem berühmten Festival in der Wüste Nevadas. Zudem gibt es hier "Parookaville" als überdimensionale Großbuchstaben - sicher ein gutes Motiv für Instagram-Posts, fügt der Planer hinzu.

Mainstage von Parookaville 2023 ist ein Wasserwerk

Und dann ist da noch die Mainstage von Parookaville 2023 - um sie machen die Veranstalter stets ein großes Geheimnis. Sie wird jedes Jahr neu entworfen und der erste Blick auf das imposante Bauwerk (170 Meter breit und 30 Meter hoch) nach dem Festival-Start ist für viele Besucherinnen und Besucher ein besonderer Moment. Deshalb wird an dieser Stelle auch nicht verraten, wie sie aussieht - nur zwei Hinweise offenbart Mitorganisator Dicks: "Die Mainstage wurde nach den geheimen Plänen des fiktiven Gründervaters Bill Parooka entworfen und sie hat die Optik eines Wasserwerks mit Nebenprodukt Schnaps."

Viele weitere Texte rund um das Festival Parookaville finden Sie auf unserer Themenseite

Live können die Paraookaville-Fans sich dann ab Freitag, 15 Uhr, ein Bild von der neuen Bühne machen, vor der rund 45.000 Menschen Platz haben. Eingeweiht wird sie am Freitag von Parookaville-Resident Frdy - später am Eröffnungs-Abend treten dort Stars wie Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike sowie Steve Aoki auf.

Weitere Artikel rund um das Festival Parookaville

Parookaville 2023: Beliebte Bühne wird überraschend verlegt

Parookaville 2023: Diese Anbieter haben das beste Handy-Netz

Pfandsystem bei Parookaville: Änderung bei Becher-Rückgabe

Vorfreude auf Parookaville 2023: "Das wird fett"

Parookaville: Dieser Promi hat sich ins Line up geschlichen

David Puentez verspricht: "Parookaville wird wieder wild"

Parookaville reagiert auf Gedränge bei Mainstage-Zugang

Parookaville: Warum Kygo im Line up ist - und David Guetta nicht

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Parookaville