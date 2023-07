Parookaville 2023: Festival belohnt seine wackeren Fans

Weeze. Beim Festival Parookaville in Weeze war es zeitweise im Regen etwas ungemütlich. Wer aber bis spät in die Nacht durchhielt, wurde belohnt.

Eigentlich kann einen echten Festival-Fan ein bisschen Regen nicht schrecken. Ärgerlich ist es trotzdem, wenn die Regen-Capes übergezogen und alles, was nicht geschützt ist, immer nasser wird. Beim Festival Parookaville in Weeze war es am späten Samstagnachmittag eine ganze Weile ungemütlich - doch die meisten Besucherinnen und Besucher hielten durch und wurden in der Nacht belohnt.

Die DJ-Stars Felix Jaehn, Nicky Romero W&W, Hardwell und The Chainsmokers gehörten auf der Mainstage zu den Höhepunkten des Festival-Samstags. Doch die Krönung war um 1.45 Uhr die traditionelle Ceremony mit dem Feuerwerk von Parookaville - die mit Abstand beste Show der sieben bisher stets ausverkauften Ausgaben des Festivals in Weeze.

Parookaville-Ceremony sorgte für Gänsehaut

Neben der atemberaubenden Licht- und Pyro-Show lag dies vor allem an der musikalischen Zusammenstellung des talentierten Jung-Produzenten Maurice Lessing aus Dortmund, der schon mit Alle Farben ein Lied komponiert hat. So sorgte die Einbindung von "In The Air Tonight" direkt für Gänsehaut bei den Parookaville-Fans - langsam steigerte sich der Musik-Part bis zum finalen Feuerwerk.

Ein Feuerwerk hat am Samstag auch Felix Jaehn abgebrannt. "Zwei Tage lang konnte ich nicht richtig schlafen, weil ich vor diesem Auftritt so aufgeregt war", verriet Jaehn auf der Bühne. Der DJ war seit 2015 bei jeder Parookaville-Ausgabe vertreten und hat das Event zu seinem Lieblings-Festival gekürt. Als Star-Gast hatte Jaehn die ehemalige DSDS-Jurorin Katja Krasavice dabei, mit der er gerade eine neue Single veröffentlicht hat.

Felix Jaehn hatte Sängerin Katja Krasavice bei Parookaville mit auf die Bühne genommen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Star-DJs loben den Backstage-Bereich von Parookaville

Im Anschluss konnte der Niederländer Nicky Romero die gute Stimmung konservieren. "Für mich gehört Parookaville zu den Top5 in Europa. Bei den Bühnen legen die Veranstalter großen Wert auf die Details und ich mag den außergewöhnlichen Backstage-Bereich in einem Hangar", lobt Romero im Interview mit der Redaktion die Kreativität.

Die Stimmung auf den Siedepunkt brachten erneut W&W mit einem pulsierenden EDM-Set, bevor dann Hardwell mit einem brachialen Sound-Gewitter loslegte. Nach dreieinhalb Jahren DJ-Pause ist der Niederländer mit einem neuen Musik-Stil wieder auf Festival-Tour und freut sich besonders über Auftritte in Deutschland: "Hier habe ich meine größte Fan-Base in Europa. Und ich bin wirklich stolz, wie sich das Parookaville entwickelt hat". Auch Hardwell hat noch ein dickes Lob für den Veranstalter: "Hier ist eine der besten Backstage-Areas. Jeder redet über das Festival, aber in diesem Backstage-Bereich sind die DJs nicht gestresst, können sich in Ruhe unterhalten und haben eine gute Zeit."

Eine der außergewöhnlichen Bühnen bei Parookaville ist eine schwebende Jägermeister-Flasche. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Zugang zur Mainstage wurde zeitweise geschlossen

Den Auftritt von Hardwell als auch von The Chainsmokers haben nicht alle Parookaville-Gäste komplett sehen können. Da so viele Menschen Richtung Mainstage strömten, wurden die Zugänge kurzfristig von den Organisatoren geschlossen. Diese Option ist neu in diesem Jahr und gehört zu mehreren Maßnahmen, durch die ein Gedränge auf der Rampe zur Mainstage wie 2022 vermieden werden soll. Dass dadurch einige kurzzeitig nicht mehr an ihre Schließfächer kamen, sorgte für zusätzlichen Frust - wurde aber vom Veranstalter durch ein anderes Wegesystem nach kurzer Zeit gelöst.

Lesen Sie auch weitere Texte zum Festival Parookaville:

Timmy Trumpet fliegt für das Closing-Set von Parookaville ein

Am finalen Parookaville-Tag warten sehr schwere Entscheidungen auf die Festival-Gäste. Das Line up auf den verschiedenen Bühnen bietet eine Fülle beliebter DJs und Musik-Acts. Auf der Mainstage performen die internationalen Stars Kygo, Showtek, Oliver Heldens, Afrojack und Timmy Trumpet.

Der Australier steht für Sonntagabend auch im Line up von Tomorrowland. Sobald sein Auftritt bei dem belgischen Festival nahe Antwerpen beendet ist, fliegt Timmy Trumpet per Privat-Jet nach Weeze, um (hoffentlich) pünktlich erneut das Closing von Parookaville 2023 zu spielen.

Ein Show-Act auf dem Parookaville-Festival. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Kasalla startet neuen Versuch bei Parookaville 2023

Dazu kommt mit der Mainstage-Premiere von Alle Farben ein mit Spannung erwarteter Auftritt. Der Sonntag ist traditionell auch der Trance-Tag bei Parookaville – hier sind Guiseppe Ottaviani, Paul van Dyk, Cosmic Gate und Gareth Emery am Start.

Lesen Sie auch: Tomorrowland live: Hier ist der Livestream zum Festival 2023

Bill’s Factory wird zur Live-Bühne mit Scooter, Finch, Ski Aggu und Kasalla, die nach dem Abbruch ihres Konzerts im letzten Jahr sich ganz besonders auf Parookaville freuen. Und auf den kleineren Bühnen tummeln sich weitere spannende Acts wie Vize, Mia Julia, Jebroer, Gestört Aber Geil, Stella Bossi sowie Reinier Zonneveld.

Viele weitere Artikel rund um das Festival Parookaville finden Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Parookaville